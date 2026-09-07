Θεσσαλονίκη: Η τέντα έσωσε τη ζωή της 13χρονης που έπεσε από τον 5ο όροφο – Δικογραφία σε βάρος Αφγανού

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μία 13χρονη κατέληξε στο κενό από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στην περιοχή της Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της Δευτέρας (07.09.2026) ερευνούν οι Αρχές στη συμπρωτεύουσα.

Η ανήλικη εντοπίστηκε τραυματισμένη σε πρασιά στην περιοχή αυτή της Θεσσαλονίκης μετά την πτώση της από τον 5ο όροφο του ξενοδοχείου. Μαζί της φέρεται να ήταν ένας αλλοδαπός από το Αφγανιστάν, ο οποίος και αναζητείται.

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Σύμφωνα με το Voria.gr, το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζεται είναι η 13χρονη να βρέθηκε στο ξενοδοχείο μαζί με τον Αφγανό. Όταν ο υπάλληλος του ξενοδοχείου αντιλήφθηκε ότι το κορίτσι ήταν ανήλικο, οι δυο τους προσπάθησαν να απομακρυνθούν από το σημείο μέσω της υδρορροής.

Ο αλλοδαπός κατάφερε να διαφύγει, όμως η 13χρονη έπεσε από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Αυτό που φαίνεται πως έσωσε τη ζωή της ήταν το γεγονός ότι, πριν καταλήξει στο έδαφος, προσέκρουσε σε τέντα μπαλκονιού, ανακόπτοντας την πτώση της.

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Η ανήλικη παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και νοσηλεύεται με κατάγματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του Αφγανού σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη, σε βαθμό κακουργήματος. Στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκεται και δεύτερος νεαρός αλλοδαπός, ο ρόλος του οποίου εξετάζεται.

Και οι δύο αλλοδαποί που ήταν μαζί με τη 13χρονη αναζητούνται από τις αρχές.