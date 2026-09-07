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Τήνος: Τροχαίο με πατίνι – Διασωληνωμένη στο «Παίδων» 14χρονη που ήταν συνεπιβάτης

Παρά την απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους, όπως προβλέπει ο νόμος από τα τέλη Ιουλίου, τα περιστατικά συνεχίζονται
Ηλεκτρικά πατίνια
Ηλεκτρικά πατίνια / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης
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Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Τήνο. Θύμα είναι ένα 14χρονο κορίτσι, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της 6ης Σεπτεμβρίου στην Τήνο, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και μαρτυρίες, το κορίτσι επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε ένα άλλο κορίτσι, ηλικίας περίπου 15 ετών.

Όπως αναφέρει το MEGA και η εκπομπή «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, τα δύο κορίτσια φέρεται να έπεσαν, με την 14χρονη, που βρισκόταν στο πίσω μέρος του πατινιού, να τραυματίζεται σοβαρά στο κεφάλι. Η οδηγός δεν φέρεται να υπέστη σοβαρό τραυματισμό.

Ο πατέρας της 14χρονης δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ακριβώς πώς συνέβη το τροχαίο. Όπως ανέφερε, το πατίνι δεν ήταν της κόρης του, καθώς δεν της επέτρεπε ούτε να έχει ούτε να ανεβαίνει σε ηλεκτρικά πατίνια. Ενημερώθηκε για το περιστατικό από το Κέντρο Υγείας της Τήνου, όταν το κορίτσι είχε ήδη τραυματιστεί.

Στο Κέντρο Υγείας της Τήνου έγινε μεγάλη κινητοποίηση για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Παρά τις ελλείψεις, ένας ιδιώτης παθολόγος, ο οποίος εργαζόταν παλαιότερα στο Κέντρο Υγείας, προσήλθε και διασωλήνωσε το κορίτσι, προκειμένου να πραγματοποιηθεί άμεσα η διακομιδή του στην Αθήνα.

Η 14χρονη έφτασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (07.09.2026) στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

«Τέσσερα παιδιά διασωληνώθηκαν μέσα σε 15-20 ημέρες»

Για τα περιστατικά τραυματισμών ανηλίκων από ηλεκτρικά πατίνια μίλησε στο «Live News» ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, επισημαίνοντας ότι, παρά την απαγόρευση της χρήσης τους από ανηλίκους που προβλέπει ο νόμος από τα τέλη Ιουλίου, τα περιστατικά συνεχίζονται.

Όπως ανέφερε, μόνο τις τελευταίες 15-20 ημέρες έχουν καταγραφεί τέσσερα περιστατικά παιδιών που διασωληνώθηκαν μετά από πτώση από ηλεκτρικό πατίνι. Μάλιστα, σε ένα από αυτά, το παιδί έχασε τη ζωή του και οι γονείς του προχώρησαν στη δωρεά των οργάνων του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Γιαννάκος, περίπου 300 παιδιά έχουν διακομιστεί μέχρι στιγμής φέτος σε νοσοκομεία μετά από τραυματισμούς από πτώση με πατίνι. Από αυτά, περίπου 150 μεταφέρθηκαν στα δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής.

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