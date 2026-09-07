Πατήσια: «Έβγαλαν το όπλο και τον πυροβόλησαν» λέει ο ανιψιός του 55χρονου για το καρτέρι στον θείο του

Το θύμα της ένοπλης επίθεσης στα Πατήσια παραμένει στο έδαφος, με μία γυναίκα να κρατάει το κεφάλι του 55χρονου και να προσπαθεί να τον ηρεμήσει μέχρι να φτάσει στο σημείο ασθενοφόρο.

Είναι λίγο μετά τις 4 τη νύχτα της Δευτέρας (07.09.2026) κι ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο στα Πατήσια παραμένει ανάστατο από μία ένοπλη επίθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας ημίγυμνος άντρας που χάνει αίμα, γύρω του αστυνομικοί που μόλις έχουν φτάσει, και δίπλα τους γείτονες του τραυματία που έγιναν μάρτυρες του σοβαρού περιστατικού.

Οι δράστες που πυροβόλησαν τον 55χρονο στα πόδια κατάφεραν να διαφύγουν. Ο ίδιος στα πρώτα του λόγια στους αστυνομικούς, ανέφερε ότι προσπάθησαν να του κλέψουν το μηχανάκι που είχε παρκαρισμένο και έβγαλαν όπλα, όταν άρχισε να τους καταδιώκει.

Όλα, σύμφωνα με την περιγραφή του τραυματία, ξεκίνησαν λίγο μετά τις 4 π.μ. στη συμβολή των οδών Θέμου Άννινου και Βρούτου στα Πατήσια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 55χρονος ανέφερε πως είδε δύο άτομα να προσπαθούν να του κλέψουν τη μηχανή. Για να προλάβει την κλοπή, βγήκε από το σπίτι του με το εσώρουχο και άρχισε όπως είπε να τους καταδιώκει. Εκατό μέτρα από την είσοδο της πολυκατοικίας, όπως είπε, οι δράστες έβγαλαν όπλα και τον πυροβόλησαν.

«Λογομαχήσανε για λίγο και τότε εκείνοι έβγαλαν το όπλο και τον πυροβόλησαν στη γάμπα»

»Δεν τους ξέρουμε καν αυτούς τους ανθρώπους. Ο θείος μου ήταν σπίτι, άκουσε ένα θόρυβο τα ξημερώματα και βγήκε έξω. Είδε δύο τύπους που χωρίς λόγο του έριξαν κάτω το μηχανάκι. Πιστεύει ότι ήταν μεθυσμένοι. Φορούσαν κράνη οπότε δεν μπορούσε να διακρίνει και πολλά, κατάλαβε ότι δεν ήταν μεγάλοι σε ηλικία. Δεν τους ήξερε. Λογομαχήσανε για λίγο και τότε εκείνοι έβγαλαν το όπλο και τον πυροβόλησαν στη γάμπα. Είμαστε 30 χρόνια στην Ελλάδα, δεν έχουμε εντάσεις με κανέναν, δεν ξέρουμε γιατί έγινε όλο αυτό. Ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά», δήλωσε ο ανιψιός του θύματος.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως οι δράστες πυροβόλησαν στο έδαφος. Εικάζουν πως κάποιες από τις σφαίρες εξοστρακίστηκαν και πέτυχαν τον 55χρονο.

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση κρατούν επιφυλάξεις απέναντι στα όσα περιέγραψε ο τραυματίας. Η αλήθεια ίσως είναι διαφορετική, επισημαίνουν αρμόδιες πηγές. Πριν από 3 εβδομάδες, στην ίδια περιοχή, άγνωστοι είχαν βάλει φωτιά σε όχημα του 55χρονου και διέφυγαν πριν φτάσει η αστυνομία.

Έβλεπε για πρώτη φορά τους δύο ένοπλους ο 55χρονος; Ήταν οι ίδιοι που πριν από 3 εβδομάδες έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητό του; Πώς συνδέονται οι δύο επιθέσεις, στην ίδια περιοχή;

Στο πλαίσιο της έρευνας κλήθηκε το πρωί κλιμάκιο της Σήμανσης για να συλλέξει αποτυπώματα πάνω στη μηχανή, καθώς ο 55χρονος υποστήριξε ότι οι δράστες την άγγιξαν με γυμνά χέρια.

Όλα αυτά σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή που προσπαθεί ακόμα να συνέλθει. Η ζωή του 55χρονου δεν διατρέχει κίνδυνο, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να ρίξουν άπλετο φως, σε κάθε πτυχή των γεγονότων.