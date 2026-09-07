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Μαραθώνας: Ελεύθεροι η 68χρονη και ο γιος της μέχρι τη δίκη τους την Πέμπτη – «Έχω κάνει πολλά κακά» λέει η 68χρονη

«Δεν είμαι καλά δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει. Δεν γνώριζα κάτι για τη γιαγιά, έμαθα στο τέλος ότι έπαιρνε τη σύνταξη» υποστήριξε ο γιος
μαραθωνας
Η 68χρονη και ο γιος της
Άννα Βλαχοπαναγιώτη
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Για την ερχόμενη Πέμπτη (10/9/26) αναβλήθηκε η δίκη της 68χρονης και του γιου της για την κατηγορία της εξαφάνισης νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού σε βαθμό πλημμελήματος, καθώς κατηγορούνται ότι έθαψαν την υπερήλικη γυναίκα, τα οστά της οποίας βρέθηκαν στην αποθήκη του σπιτιού της οικογένειας στο Μαραθωνα.

Το δικαστήριο ανέβαλε, προκειμένου να προσέλθει και να καταθέσει για την υπόθεση του Μαραθώνα, η κόρη της 68χρονης, που φέρεται να έκανε και την καταγγελία εξαφάνισης της γιαγιάς της στις Αρχές.

Η κατηγορούμενη αποδέχεται ότι έθαψε τη σορό της υπερήλικης γυναίκας για να παίρνει τη σύνταξή της και όταν ρωτήθηκε από το δικαστήριο, μίλησε για «πολλά πράγματα που έχει κάνει και όχι καλά».

Πρόεδρος: Πότε πέθανε η μητέρα σας:

Κατηγορούμενη: Δεν θυμάμαι, ήταν χάλια. Η μητέρα μου ήταν πολύ μεγάλη.

Πρόεδρος: Και τι κάνατε μετά;

Κατηγορούμενη: Μετά την ξεσηκώσαμε για να μην είναι πεθαμένη.

Πρόεδρος: Παίρνατε τη σύνταξη;

Κατηγορούμενη: Έπαιρνα σύνταξη, τώρα δεν παίρνω.

Ο 36χρονος γιος της κατηγορούμενης υποστήριξε πως δεν γνωρίζει τίποτα για την υπόθεση.

«Δεν είμαι καλά δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει. Δεν γνώριζα κάτι για τη γιαγιά, έμαθα στο τέλος ότι έπαιρνε τη σύνταξη», υποστήριξε.

Νωρίτερα, ο συνήγορος των δύο κατηγορουμένων ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης στους δυο κατηγορούμενους. Η εισαγγελέας ήταν αρνητικη και τελικά και το δικαστήριο απέρριψε το σχετικό αίτημα.

Μέχρι την αναβολή της δίκης, οι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Εν τω μεταξύ εκκρεμεί η εξέταση των οστών του θύματος από ειδικό ανθρωπολόγο, ώστε να προσδιοριστεί η ηλικία του και κατ’ επέκταση ο χρόνος θανάτου, ώστε να αποδοθεί και η κατηγορία της απάτης σε βάρος του δημοσίου στους δύο συλληφθέντες. Αν το συνολικό ποσό της απάτης υπερβαίνει τις 120 χιλιάδες ευρώ τότε το αδίκημα θα είναι σε βαθμό κακουργήματος, αλλιώς θα είναι πλημμέλημα.

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