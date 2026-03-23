Μαρία Γρατσία: «Φιάσκο η δίκη για τα Τέμπη, ένιωσα ντροπή ως λειτουργός της δικαιοσύνης» – Αινιγματική για το κόμμα Καρυστιανού

Στη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, κάνοντας λόγο για «φιάσκο», αναφέρθηκε η Μαρία Γρατσία. Η δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού μίλησε και για τις προετοιμασίες σχετικά με το υπό ίδρυση κόμμα.

Μιλώντας την εκπομπή «Καθαρές κουβέντες» στη συχνότητα του Open, η δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού χαρακτήρισε «δικαστικό φιάσκο» τη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη, η οποία άρχισε με πολλές εντάσεις τη Δευτέρα (23.03.2026) στη Λάρισα.

Η Μαρία Γρατσία είπε, ανάμεσα σε άλλα, πως νιώθει ντροπή ως λειτουργός της Δικαιοσύνης, για τις συνθήκες της διαμορφωμένης αίθουσας.

Αναφορικά με το πότε σκοπεύει να ανακοινώσει την ίδρυση πολιτικού φορέα η Μαρία Καρυστιανού, η κυρία Γρατσία επισήμανε ότι δεν έχει σαφή εκτίμηση, γι’ αυτό και δεν θα ήθελε να πει κάτι ανακριβές. «Προσεχώς…», ήταν η μονολεκτική της απάντηση.

«Σήμερα βιώσαμε όλοι μια απρόσμενα πολύ δυσάρεστη εμπειρία, διότι ακούγαμε όλη αυτή την περίοδο ότι είχε ετοιμαστεί μια εξαιρετική αίθουσα συνεδριάσεων ειδικά για τη δίκη των Τεμπών με βάση και τη σχετική απόφαση του κυρίου Φλωρίδη, που είχε ξεκινήσει από τον Μάρτιο του 2024, άρα είχε πάρει σημαντικό χρονικό διάστημα για να επιτευχθεί ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, πλην όμως το αποτέλεσμα ήταν παραπάνω από απογοητευτικό. Κι αυτό διότι όλοι ήταν στοιβαγμένοι, ο ένας πάνω στον άλλον κι ένιωσα ντροπή ως λειτουργός της Δικαιοσύνης γιατί χρειάστηκαν πολλοί δικηγόροι από την πλευρά των κατηγορούντων, οι οποίοι αναδείκνυαν το επιβαρυμένο της κατάστασης, καθώς δεν υπήρχαν επαρκή μέτρα ασφαλείας, ούτε καν παράθυρα», είπε αρχικά η Μαρία Γρατσία και πρόσθεσε:

«Θέλω να ελπίζω ότι δεν ισχύει το κονδύλι του 1,5 εκατ. ευρώ που φέρεται ότι διατέθηκε για τη διαμόρφωση της αίθουσας, αν όντως ισχύει αυτό το πόσο θα πρέπει να διερευνηθεί. Το βασικό είναι ότι η δομή και οι υποδομές της αίθουσας ήταν εξαιρετικά ακατάλληλες, δεν υπήρχε οξυγόνο κυριολεκτικά και μεταφορικά, ήμασταν ο ένας πάνω στον άλλον».

«Δεν ήταν βιώσιμες οι συνθήκες»

Αναφερόμενη στη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, η Μαρία Γρατσία σχολίασε:

«Μου έκανε εντύπωση η τοποθέτηση του κυρίου Μαρινάκη για πολιτική εκμετάλλευση, ενώ πολλοί δικηγόροι, κι από την πλευρά της υπεράσπισης, δήλωσαν ότι ήταν απάνθρωπες. Αποδεικνύεται ότι εξαρχής ήξεραν ότι δεν θα μπορούσαν να καλυφθούν οι ανάγκες για τους παριστάμενους στη δίκη. Φαινόταν ότι η κατάσταση θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Μου έκανε εντύπωση κι η προσέγγιση εισαγγελέα και δικαστών, αφού παρά το ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δικηγόρων αντέδρασε πολύ έντονα, με την έδρα απλά να διατάζει διακοπές και να είναι επίμονη στο να ξεκινήσει η διαδικασία. Δεν ήταν βιώσιμες οι συνθήκες».

«Ντρέπομαι που βίωσα μία τέτοια εμπειρία»

«Ντρέπομαι που βίωσα μια τέτοια εμπειρία που δεν θα συναντούσε κανείς ούτε σε ένα υποβαθμισμένο κράτος. Κανείς δεν περίμενε μια τέτοια κατάσταση. Μία μητέρα θανόντος είπε ότι δεν άντεχε να κάθεται δίπλα σε κατηγορούμενο, ενώ άλλος συγγενής θύματος τόνισε ότι βίωσε κρίση πανικού», επισήμανε η ίδια.