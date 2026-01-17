Μαρία Καρυστιανού: Φταίω για τα Τέμπη, επέτρεψα να γίνει η χώρα μας η πιο διεφθαρμένη στην Ευρώπη

Νέα αποσπάσματα βγήκαν στη δημοσιότητα από την αποκαλυπτική συνέντευξη που έδωσε η Μαρία Καρυστιανού στο περιοδικό Down Town Κύπρου, η οποία θα δημοσιευτεί ολόκληρη την Κυριακή (18.01.2026).

Η Μαρία Καρυστιανού αποκάλυψε πως νιώθει υπεύθυνη για το δυστύχημα των Τεμπών, εξήγησε πως δεν πρόκειται να μπει ξανά στο τρένο και σε μετρό και μίλησε για ακόμη μία φορά για το κόμμα στο οποίο θα συμμετέχει, το οποίο εκτιμά πως θα δώσει λύσεις στα προβλήματα που ταλαιπωρούν την Ελλάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε εδώ όλα όσα είπε η Μαρία Καρυστιανού για την τελευταία φορά που μίλησε με την κόρη της, Μάρθη.

Γιατί νιώθετε τύψεις; Δεν φταίτε εσείς για το δυστύχημα…

Φταίω! Σαφώς και φταίω! Φταίω, γιατί επέτρεψα στους πολιτικούς να απαξιώσουν τη ζωή μας. Έβλεπα τα σκάνδαλα που έμεναν ατιμώρητα κι έλεγα «Έτσι είναι τα πράγματα στην Ελλάδα…». Επέτρεψα έτσι με την ανοχή μου να γίνει η χώρα μας η πιο διεφθαρμένη στην Ευρώπη. Γιατί στο τέλος της ημέρας, εμείς είμαστε που το επιτρέπουμε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να, αυτά λέτε και όλοι περιμένουν τη στιγμή που θα ανακοινώσετε -και επίσημα πια!- τη δημιουργία του κόμματος στο οποίο, όπως φημολογείται, θα ηγείστε…

Το κίνημα των πολιτών, πραγματικά οργανώνεται και θεωρώ ότι θα καταφέρει να ωριμάσει τόσο, ώστε να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού, με αξιοπρέπεια και με ένα πρόγραμμα που θα δίνει λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα. Το όνομα αυτού και η ημερομηνία των επίσημων ανακοινώσεων δεν έχουν οριστικοποιηθεί, διότι δεν είναι προσωπική απόφαση – θα είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής διαδικασίας στην οποία συμμετέχω ενεργά.

Σε τρένο δεν θα ξαναμπείς;

Ούτε στο μετρό της Θεσσαλονίκης δεν μπαίνω! Δεν θέλω να ξαναμπώ σε τρένο, όχι. Όχι από φόβο -αν και είναι επικίνδυνα- αλλά επειδή δεν το αντέχω. Ούτε μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό δεν θέλω να περνάω. Προτιμώ να κάνω έναν ολόκληρο κύκλο, προκειμένου να αποφύγω να δω τις γραμμές των τρένων.