Μαρινέλλα: Η επιθυμία της οικογένειας για την κηδεία της μεγάλης ντίβας – Σε στενό κύκλο η ταφή της

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της μέχρι τις 13:00 - Στις 14:00 και στη Μητρόπολη Αθηνών το «τελευταίο αντίο»
Μαρινέλλα
Τεράστιο το κενό που αφήνει πίσω της η μεγάλη Κυρία του ελληνικού πενταγράμμου, Μαρινέλλα. Οι αγαπημένοι της αναμένεται να την αποχαιρετήσουν την Τρίτη (31.03.2026) στην Μητρόπολη Αθηνών, με την σορό να τίθεται και σε λαϊκό προσκύνημα.

Αν και η ταφή της Μαρινέλλας θα γίνει σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, οι θαυμαστές της θα μπορούν να την αποχαιρετήσουν από τις 08:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Παναγίας Γοργοεπηκόου και Αγίου Ελευθερίου. Το λαϊκό προσκύνημα θα ολοκληρωθεί στις 13:00 όπου η σορός της μεγάλης ντίβας θα μεταφερθεί στην Μητρόπολη Αθηνών για την εξόδιο ακολουθία.

Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (28.03.2026) στο σπίτι της, από λοίμωξη ενώ προσπαθούσε ακόμα να ξεπεράσει το σοβαρό εγκεφαλικό που υπέστη τον Σεπτέμβριο του 2024 ενώ τραγουδούσε στο Ηρώδειο.

Σε ανακοίνωση που έβγαλε η οικογένεια της, η κηδεία της θα γίνει στις 14:00 ενώ η ταφή σε στενό κύκλο.

Αντί στεφάνων, ζητείται να γίνουν δωρεές στη «Φλόγα», τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη “Φλόγα”, Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια», αναφέρει η ανακοίνωση.

 
 
 
 
 
Η Κυριακή Παπαδοπούλου, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 19 Μαΐου 1938, ως το τέταρτο και νεότερο παιδί της οικογένειάς της, με ρίζες από την Κωνσταντινούπολη.

Η οικογένεια της δεν της έκοψε τα φτερά, αναγνωρίζοντας το μοναδικό της ταλέντο, και γρήγορα η Μαρινέλλα διέπρεψε στην μουσική σκηνή.

Υπήρξε πρωτοπόρος στο είδος της, μιας και ήταν η πρώτη που σηκώθηκε από την καρέκλα. Δοκίμασε τις δυνατότητες της, άνοιξε νέους ορίζοντες στο ελληνικό τραγούδι και άφησε τεράστια παρακαταθήκη πίσω της.

Μέσα σε μία πορεία άνω των 60 χρόνων, κατάφερε να σημαδέψει ανεξίτηλα το ελληνικό τραγούδι.

Οι θαυμαστές της, άνθρωποι από την πολιτική σκηνή και συνάδελφοι της την αποχαιρετούν με συγκίνηση, τιμώντας μια ερμηνεύτρια που συνδέθηκε όσο λίγες με την ιστορία και την εξέλιξη της μουσικής στην Ελλάδα.

Ελλάδα
