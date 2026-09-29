Ελλάδα

Ματίνα Παγώνη: Το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού απαγορεύεται, δεν ξέρω πως το χρησιμοποιεί σε παιδιά

«Για να πάρεις αυτό το μηχάνημα πρέπει πάνω απ' όλα να το δηλώσεις, να πάρεις την άδεια και μετά να το δουλέψεις. Φαίνεται πως αυτό δεν έχει γίνει», δήλωσε
Ματίνα Παγώνη
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Για το μηχάνημα βιοανάδρασης που διαφημίζεται στην ιστοσελίδα του ιατρείου της Μαρίας Καρυστιανού και το οποίο χτύπησε «κόκκινο» κατά τον έλεγχο του Medwatch, αναφέρθηκε σήμερα (29.09.2026) η Ματίνα Παγώνη, δηλώνοντας ρητά πως απαγορεύεται.

Μετά την αναφορά του Άδωνι Γεωργιάδη πως το ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού «πιάστηκε» από το Medwatch αλλά και την απάντηση της προέδρου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» πως κάθε έλεγχος στο ιατρείο είναι καλοδεχούμενους, η Ματίνα Παγώνη μίλησε για το μηχάνημα βιοανάδρασης, για το πώς και γιατί χρησιμοποιείται αλλά και για τις άδειες που πρέπει να έχει ο γιατρός για να το εγκαταστήσει στο ιατρείο του.

«Το μηχάνημα αυτό “χτύπησε κόκκινο” στον έλεγχο που γίνεται πλέον στα ιατρεία. Είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, μια μέθοδος που βοηθάει να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός τις λειτουργίες του σώματος, όπως τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή κλπ. Τώρα αυτό το μηχάνημα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί ως παιδίατρος η κυρία Καρυστιανού σε παιδιά», ανέφερε αρχικά.

Σε ερώτηση αν η ίδια εγκρίνει το συγκεκριμένο μηχάνημα, απάντησε:

«Απαγορεύεται. Αυτά δεν είναι μηχανήματα που χρησιμοποιούμε. Δεν ξέρω γιατί η κυρία Καρυστιανού το χρησιμοποιεί. Δεν ξέρω πώς το έχει δηλώσει. Γιατί για να πάρεις αυτό το μηχάνημα πρέπει πάνω απ’ όλα να το δηλώσεις, να πάρεις την άδεια και μετά να το δουλέψεις. Φαίνεται πως αυτό δεν έχει γίνει», συνέχισε.

Πρόσθεσε πως με αυτό το μηχάνημα ο γιατρός τοποθετεί ηλεκτρόδια σε διάφορα μέρη του σώματος για να ελέγχει ορισμένες λειτουργίες του σώματος.

«Είναι εναλλακτική θεραπεία», συνέχισε προσθέτοντας πως κάθε μηχάνημα που μπαίνει σε ένα ιατρείο πρέπει να καταγράφεται και να ενημερώνεται ο αντίστοιχος Ιατρικός Σύλλογος.

Τόνισε για ακόμα μία φορά πως το μηχάνημα δεν είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό. «Δεν έχει καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση είναι τελείως διαφορετικό».

«Να γίνει ο έλεγχος και να εξηγήσει πώς χρησιμοποιεί αυτό το μηχάνημα. Αυτό που έχει σημασία πλέον ότι οι έλεγχοι πρέπει να ξεκινήσουν να γίνονται γιατί πρέπει να καταγράφονται τα εργαλεία που έχει ο κάθε συνάδελφος στο ιατρείο του και αν έχει κάποια ειδίκευση», κατέληξε.

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