Άνω Λιόσια: Η νηπιαγωγός δέχθηκε επίθεση και τραυματίστηκε, λέει η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής

Τις πληροφορίες για ενδεχόμενη επίθεση σε βάρος της νηπιαγωγού στα Άνω Λιόσια, η οποία φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media να φωνάζει άγρια σε νήπια του σχολείου, επιβεβαιώνει η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, εκφράζοντας την απερίφραστη καταδίκη της.

Όπως έχει γίνει γνωστό, περαστικοί ή κάποιοι από τους γονείς των μικρών παιδιών φέρεται να επιτέθηκαν και να τραυμάτισαν τη νηπιαγωγό του σχολείου στα Άνω Λιόσια, ακούγοντας τις φωνές της στα νήπια στο προαύλιο.

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«Κάθε πράξη βίας μέσα στον φυσικό χώρο του σχολείου αποτελεί ευθεία προσβολή όχι μόνο κατά της σωματικής ακεραιότητας και της τιμής του εκπαιδευτικού, αλλά και κατά του ίδιου του θεσμού του Δημόσιου Σχολείου», αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσιος Κ. Αναστασόπουλος, που έδωσε και εντολή για διενέργεια ΕΔΕ.

«Οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών στον/στους υπαίτιους», σημειώνει.

Ο περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσιος Κ. Αναστασόπουλος δήλωσε:

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«Καταδικάζουμε απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη σωματική επίθεση εις βάρος λειτουργού της εκπαίδευσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Κάθε πράξη βίας μέσα στον φυσικό χώρο του σχολείου αποτελεί ευθεία προσβολή όχι μόνο κατά της σωματικής ακεραιότητας και της τιμής του εκπαιδευτικού, αλλά και κατά του ίδιου του θεσμού του Δημόσιου Σχολείου.

Ως Διοίκηση, ξεκαθαρίζουμε ότι επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή. Στεκόμαστε από την πρώτη στιγμή έμπρακτα στο πλευρό της συναδέλφου μας, παρέχοντάς της πλήρη Ηθική, Διοικητική και Νομική κάλυψη» συμπληρώνει και υπενθυμίζει «προς πάσα κατεύθυνση, ότι η Πολιτεία έχει θωρακίσει το σχολικό περιβάλλον» καθώς «σύμφωνα με το άρθρο 33 του Νόμου 5090/2024, ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα (Διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας):

Όποιος εισέρχεται σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με οποιονδήποτε τρόπο (ύβρεις, απειλές, φωνασκίες) διαταράσσει τη λειτουργία του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή.

Εάν η πράξη αυτή συνδέεται με πρόκληση βιαιοπραγίας, ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.

Οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών στον/στους υπαίτιους. Παράλληλα, έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι υποστηρικτικές δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας. Το σχολείο είναι και θα παραμείνει χώρος Ασφάλειας, Παιδείας, Δημοκρατίας και Πολιτισμού. Εκφράζουμε τις θερμότερες ευχές μας στην τραυματία εκπαιδευτικό για ταχεία ανάρρωση», καταλήγει.