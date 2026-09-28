Ελλάδα

Νηπιαγωγός στα Άνω Λιόσια προπηλάκισε παιδάκια – «Τα κάνατε σκ@τ@», «σας έφαγα τα χέρια»

Λίγο αργότερα η εκπαιδευτικός φέρεται να δέχθηκε σωματική επίθεση από άτομα που βρέθηκαν στον χώρο του σχολείου
Διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια φώναζε στα παιδιά
Η νηπιαγωγός που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση / πηγή φωτογραφίας facebook
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Εξοργιστικό περιστατικό σημειώθηκε στο 1ο νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια τη Δευτέρα (28.09.2026) με μία νηπιαγωγό να φωνάζει άγρια στα νήπια. Το συμβάν που καταγράφηκε σε βίντεο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, που οδήγησαν στην άμεση απομάκρυνσή της αλλά και σε σοβαρά επεισόδια σε βάρος της.

Όλα ξεκίνησαν όταν βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media κατέγραψε τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια να εξυβρίζει μικρά παιδιά, κατηγορώντας τα για ζημιές στο προαύλιο του σχολείου.

Στο βίντεο, η εκπαιδευτικός ακούγεται να φωνάζει εκτός εαυτού στα νήπια:

«Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια!»

«Τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή!»

«Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα!»

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το συμβάν αντέδρασαν και της ζήτησαν τον λόγο για τη συμπεριφορά της προς τα μικρά παιδιά, με την ίδια να απαντά: «Ό,τι θέλω θα κάνω ρε, εσύ τι είσαι εδώ πέρα;», συμπληρώνοντας: «Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά; Φέρε μου πέντε χιλιάρικα για τη ζημιά τώρα!».

Η υπόθεση, ωστόσο, πήρε ακόμα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθώς λίγο αργότερα η διευθύντρια του νηπιαγωγείου φέρεται να δέχθηκε σωματική επίθεση από άτομα που βρέθηκαν στον χώρο του σχολείου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για τους γονείς των παιδιών στα οποία νωρίτερα φώναζε.

Μετά το περιστατικό της επίθεσης, η εκπαιδευτικός διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.

Ο Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής Διονύσιος Κ. Αναστασόπουλος, έδωσε εντολή για διενέργεια ΕΔΕ και δήλωσε:

«Όποιος εισέρχεται σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με οποιονδήποτε τρόπο (ύβρεις, απειλές, φωνασκίες) διαταράσσει τη λειτουργία του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή.

Εάν η πράξη αυτή συνδέεται με πρόκληση βιαιοπραγίας, ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.

Οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών στον/στους υπαίτιους».

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