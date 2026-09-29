Ελλάδα

Καιρός σήμερα: Λιακάδα στις περισσότερες περιοχές – Τοπικές βροχές στα νοτιοανατολικά, βοριάδες στο Αιγαίο

Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου
ΚΑΙΡΟΣ (ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ (ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/EUROKINISSI)
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Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα (29/9/2026) στον καιρό, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά, νότια και ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια τμήματα και μέτριοι έως ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην έχει κάποια αξιόλογη μεταβολή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr για την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα βορειοανατολικά και ανατολικά ηπειρωτικά και τις θερμές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, ορεινά και νότια τμήματα της Πελοποννήσου και στα ορεινά της Κρήτης. Η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 21 βαθμούς), 16 έως 25 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 16 έως 26 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 20 έως 24 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 16 έως 24 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 21 έως 25 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο ισχυροί 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και μετά το απόγευμα από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βαθμιαία αυξημένες στα βόρεια και ορεινά τμήματα περιμένουμε την Τρίτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και σταδιακά στα ανατολικά μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις περιμένουμε την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και το βράδυ πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

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