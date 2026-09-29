Κακοκαιρία προ των πυλών με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους 8 μποφόρ από την Τετάρτη – Πέφτει και άλλο η θερμοκρασία

Νέα κακοκαιρία προ των πυλών «απειλεί» την χώρα με καταιγίδες και βροχές, επηρεάζοντας αρκετές περιοχές και φέρνοντας ακόμα και θυελλώδεις ανέμους έως 8 μποφόρ. Σήμερα (29.09.2026) ο καιρός θα είναι φθινοπωρινός χωρίς να αναμένονται ακραία φαινόμενα

Ο Οκτώβριος φαίνεται να κάνει «ποδαρικό» με τοπικές καταιγίδες ενώ αναμένονται και θερμοκρασίες λίγο πιο κάτω από τις κανονικές -για την εποχή- τιμές. Η νέα κακοκαιρία αναμένεται να «χτυπήσει» από την Τετάρτη μέχρι και το τέλος της εβδομάδας ενώ για σήμερα προβλέπονται λίγες τοπικές βροχές και βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς το ανώτερο ενώ στη δυτική Ελλάδα αναμένεται περισσότερη ηλιοφάνεια, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Γιώργου Εμμανουήλ.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Στην Αθήνα, από το μεσημέρι και μετά αναμένονται λίγες τοπικές βροχές, χωρίς να προβλέπονται ιδιαίτερα φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά του νομού θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

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Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι λίγο καλύτερος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Θα επικρατήσουν τοπικές νεφώσεις, ενώ λίγες τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στη Χαλκιδική. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι στη Θεσσαλονίκη θα φτάσουν τα 5 μποφόρ.

Από την Τετάρτη ξεκινά η νέα επιδείνωση του καιρού που θα φέρει πιο έντονα φαινόμενα στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο φτάνοντας και τα 8 μποφόρ, τοπικά.

Παράλληλα, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια ηπειρωτική χώρα, καθώς και στα νησιά του Αιγαίου, ενώ δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας τα φαινόμενα θα περιορίζονται σταδιακά προς τα νοτιότερα. Ειδικότερα, θα επηρεαστούν η ανατολική Θεσσαλία και περιοχές νοτιότερα, ενώ τις πρωινές ώρες βροχές αναμένονται και στη Μακεδονία.

Η θερμοκρασία στην ανατολική πλευρά της χώρας θα σημειώσει μικρή πτώση.

Το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει παρόμοιο την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Αναλυτικά την Πέμπτη τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως από την ανατολική Θεσσαλία και νοτιότερα, με τοπικές βροχές, ενώ οι βοριάδες θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα.

Την Παρασκευή, οι ενισχυμένοι βοριάδες και οι τοπικές βροχές θα αποτελέσουν τα κύρια χαρακτηριστικά της εξέλιξης του καιρού.

Ο καιρός σήμερα από το meteo.gr

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα, μέτριοι έως ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πιο αναλυτικά:

Για την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα βορειοανατολικά και ανατολικά ηπειρωτικά και τις θερμές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, ορεινά και νότια τμήματα της Πελοποννήσου και στα ορεινά της Κρήτης. Η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 21 βαθμούς), 16 έως 25 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 16 έως 26 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 20 έως 24 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 16 έως 24 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 21 έως 25 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο ισχυροί 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και μετά το απόγευμα από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βαθμιαία αυξημένες στα βόρεια και ορεινά τμήματα περιμένουμε την Τρίτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και σταδιακά στα ανατολικά μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις περιμένουμε την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και το βράδυ πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.