Γλυφάδα: 75χρονος τραυμάτισε με κοπίδι 65χρονο σε οικοδομή μετά από καβγά

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Γλυφάδα τη Δευτέρα (28.09.2026). Ένας 75χρονος φέρεται να τραυμάτισε με κοπίδι έναν 65χρονο, με τον οποίο εργάζονταν στην ίδια οικοδομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες βρίσκονταν σε οικοδομή στη Γλυφάδα, όταν λίγο μετά τις 2:30 μ.μ. λογομάχησαν.

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Στη διάρκεια του καβγά, ο 75χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 65χρονο χρησιμοποιώντας κοπίδι οικοδομής, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στον λαιμό, στα πλευρά και στην κοιλιά.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου και νοσηλεύεται.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έσπευσαν στο σημείο συνέλαβαν τον 75χρονο και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

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Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, η ζωή του 65χρονου δεν διατρέχει κίνδυνο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Ωστόσο, αφορμή για την επίθεση φέρεται να ήταν οικονομικές διαφορές.