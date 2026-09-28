«Ο Γιώργος Μαζωνάκης μάλλον πέθανε, έπαθε ανακοπή λόγω αντίδρασης στη μέθη» – Το μήνυμα της γραμματέως της κλινικής

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται νέα στοιχεία για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης στο μοιραίο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Μία ολόκληρη χώρα πενθεί για σχεδόν 20 μέρες, το τεράστιο κενό που άφησε πίσω του ο καλλιτέχνης, ενώ παρακολουθεί εναγωνίως τις αποκαλύψεις για τους κατηγορούμενους γιατρούς που κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού.

Κεντρικό ερώτημα στην έρευνα αποτελεί πλέον το εάν χορηγήθηκε ουσία μέθης ή καταστολής στον Γιώργο Μαζωνάκη πριν υποβληθεί στην πλασμαφαίρεση. Ωστόσο, πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα καθώς δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή, όμως πρόκειται για ένα στοιχείο που έχουν επιβεβαιώσει στις καταθέσεις τους οι εργαζόμενες της κλινικής του Κολωνακίου.

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Η 56χρονη ιατρός, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της υπόθεσης, αρνείται κατηγορηματικά ότι χορηγήθηκε οποιαδήποτε ουσία καταστολής στον Γιώργο Μαζωνάκη. Ωστόσο, νέα δεδομένα προκύπτουν από την κατάθεση 28χρονης υπαλλήλου ενώπιον του ανακριτή. Η μάρτυρας περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα στο δωμάτιο, όταν ο ασθενής υπέστη την ανακοπή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά, σύμφωνα με την κατάθεσή της, ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε η γραμματέας στον σύντροφό της κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Σε αυτό, φέρεται να ανέφερε ότι ο γνωστός καλλιτέχνης υπέστη ανακοπή εξαιτίας αντίδρασης στη μέθη.

Συγκεκριμένα, φαίνεται να περιγράφει στον ανακριτή τι συνέβαινε τη στιγμή του πανικού, τη στιγμή που ο τραγουδιστής κατέρρεε μέσα στο δωμάτιο όπου γινόταν η πλασμαφαίρεση. Η γυναίκα, φαίνεται να περιγράφει ότι τη στιγμή του πανικού και τη στιγμή που ακούει τη λέξη «αδρεναλίνη», παίρνει το κινητό τηλέφωνο στα χέρια, ανοίγει την εφαρμογή και στέλνει ένα μήνυμα στον σύντροφό της.

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«Ο Γιώργος Μαζωνάκης μάλλον πέθανε, έπαθε ανακοπή λόγω της αντίδρασης της μέθης» φέρεται να αναφέρει στο μήνυμα, πράγμα που φαίνεται να αποδεικνύει ότι το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής γνώριζε για την κατασταλτική ουσία. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να διαδραματίσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματά τους αναμένεται να δείξουν εάν στον οργανισμό του ασθενούς υπήρχαν ουσίες που συνδέονται με καταστολή ή μέθη και, ως εκ τούτου, να προσφέρουν κρίσιμα στοιχεία για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η ανακοπή.

Παράλληλα, λόγω των νέων δεδομένων, οι δικηγόροι της ανακοίνωσαν ότι παραιτούνται από συνήγοροι υπεράσπισης της 56χρονης και συνεχίζουν μόνο με την υπεράσπιση του συζύγου της.

Αυτό φέρεται να φέρνει ρήξη και μεταξύ των δύο γιατρών καθώς αναμένεται να απαντηθεί το ερώτημα της μέθης – πράγμα που αν επιβεβαιωθεί θα επιβαρυνθεί το κατηγορητήριο σε βάρος της 56χρονης, ενώ ο 58χρονος ετοιμάζεται να κάνει αίτημα αποφυλάκισης.

«Είχε γίνει μέθη και σε άλλον ασθενή»

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Star έδωσε συνεργάτιδα των γιατρών του γραφείου της οδού της Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πρόκειται για μία από τις δύο γυναίκες στη γραμματεία, η οποία απάντησε σε όλα τα ερωτήματα που έχουν απασχολήσει αυτό το διάστημα.

Η γυναίκα μίλησε για την υδροθεραπεία που γινόταν στον χώρο της Πατριάρχου Ιωακείμ, για τη μέθη, για τον απινιδωτή, για τον υπνοθεραπευτή και τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, που, όπως είπε, ποτέ δεν κρύφτηκαν.

Γραμματέας: Δεν πιστεύω στη συγκάλυψη .

. Δημοσιογράφος Star: Έχει πεθάνει ένας άνθρωπος μέσα στο ιατρείο και το μυαλό όλων είναι να διαγράψουν ραντεβού και να καθαρίσουν τον χώρο;

Γραμματέας: Ίσως έγινε εντελώς μηχανικά. Περιμένουμε αγωνιωδώς και τις τοξικολογικές.

Αναφορικά με τον αφόρτιστο απινιδωτή και την χορήγηση μέθης, η γραμματέας είπε στο Star: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα που τον είχαν. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα καν αν είχαμε, αν δεν είχαμε.

Δημοσιογράφος Star: Μέθη δεν χορηγούσε , δεν ήταν συνήθης πρακτική;

, δεν ήταν συνήθης πρακτική; Γραμματέας: Όχι.

Δημοσιογράφος Star: Το έχει ξανακάνει όμως;

Γραμματέας: Κατά τα λεγόμενα εργαζόμενης του ιατρείου, νομίζω άλλη μία φορά έχει πετύχει ένα περιστατικό.

Για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, η γραμματέας τόνισε ότι ήταν μπροστά στα μάτια όσων επιχειρούσαν να τα ψάξουν, αναφερόμενη στους ελέγχους του ΙΣΑ.

Γραμματέας: Δεν κρύβονται τα μηχανήματα .

. Δημοσιογράφος Star: Προσπαθούσε να εξαφανίσει τα μηχανήματα;

Γραμματέας: Κανένα μηχάνημα δεν κρυβόταν . Αν ανοίξεις την πόρτα, εννοείται ότι φαίνεται.

. Αν ανοίξεις την πόρτα, εννοείται ότι φαίνεται. Δημοσιογράφος Star: Είναι μπροστά σου το μηχάνημα;

Γραμματέας: Ναι, μα είναι μεγάλο.

Κατά τα λεγόμενα της γραμματέως, η υδροθεραπεία και η πλασμαφαίρεση σε ορισμένες περιπτώσεις πήγαιναν «πακέτο» και πως ο υπνοθεραπευτής ήταν ψηλά στη λίστα των προτεινόμενων συνεργατών της 56χρονης γιατρού. «Δεν έκαναν όλοι όσοι έκαναν πλασμαφαίρεση και υδροθεραπεία. Κάποιοι που μπορεί να χρειαζόντουσαν σοβαρή αποτοξίνωση ή και να αποσυμφορήσουν το έντερο, τότε ναι», επεσήμανε η γραμματέας του ιατρείου.

Δημοσιογράφος Star: Και συνδυασμό και μόνα τους σαν θεραπείες;

Γραμματέας: Ναι… Με εντολή της γιατρού μπορεί να είχε χρειαστεί απλά να βγει μια ασθενής από το γραφείο της και να μας πει: “Δώστε και το τηλέφωνο του κύριου Κομιανού”.

Άγνωστο το πώς προμηθεύτηκε η 56χρονη μέθη – Έψαχναν αντίδοτο

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το αν χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη η κατασταλτική ουσία προποφόλη ή η ουσία μιδαζολάμη. Η κατηγορούμενη γιατρός ενδέχεται να «κοίμησε» τον καλλιτέχνη για να σιγουρευτεί ότι εκείνος δεν θα ακυρώσει την συνεδρία τους, ούτε τελευταία στιγμή.

Η γιατρός δεν συνήθιζε να χορηγεί μέθη στους πελάτες της κατά την διαδικασία διάφορων θεραπειών, πέραν μερικών εξαιρέσεων. οι αρχές θεωρούν πώς η 56χρονη ήθελε να σιγουρέψει την παραμονή του τραγουδιστή στο ιατρείο καθώς εκείνος δίσταζε να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση την ακριβώς επόμενη μέρα από την υδροθεραπεία που είχε κάνει στην ίδια κλινική.

Το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε μέθη στον καλλιτέχνη λίγο πριν τον υποβάλλει σε πλασμαφαίρεση, αναμένεται να επιβεβαιωθεί από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών, ενώ τα πιθανότερα σενάρια είναι να έδωσε στον Γιώργο Μαζωνάκη είτε προποφόλη είτε μιδαζολάμη. Και οι δύο είναι κατασταλτικές ουσίες, με την διαφορά ότι η πρώτη δεν έχει αντίδοτο, ενώ της δεύτερης το αντίδοτο ονομάζεται anexate.

Σημαντικής σημασίας, είναι το στοιχείο που παρουσίασε το Live News, σύμφωνα με το οποίο εξετάζεται το ενδεχόμενο να έδωσαν προποφόλη στον τραγουδιστή και στη συνέχεια anexate, νομίζοντας ότι θα ξυπνήσει από τη μέθη.

Η προποφόλη είναι ένα ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό βραχείας δράσης που προκαλεί πολύ άμεσα ύπνο και πολύ άμεσα απώλεια συνείδησης. Είναι μία από τις δύο πιο κορυφαίες ουσίες που χρησιμοποιούνται για μέθη κάποιου ασθενή. Προμηθεύεται από φαρμακαποθήκες, αλλά μόνο σε νοσοκομειακούς χώρους, η μέθη απαγορεύεται να γίνει σε ιδιωτικά ιατρεία, ενώ στα νοσοκομεία πραγματοποιείται υπό την παρουσία αναισθησιολόγου.

Οι φαρμακαποθήκες από την πλευρά τους δεν μπορούν να πουλήσουν, σε απλούς ιδιώτες γιατρούς την κατασταλτική ουσία, πόσο μάλλον σε έναν απλό παθολόγο και μια ανειδίκευτη γιατρό, όπως ήταν το ζευγάρι του Κολωνακίου. Έτσι, προκύπτει κι άλλο ερώτημα σχετικά με το αν υπάρχει κύκλωμα με φαρμακαποθήκες που κρύβεται πίσω από όλη αυτή την ιστορία και προμήθευε ιδιώτες γιατρούς με αυτές τις ουσίες. Οι αρχές ωστόσο, ερευνούν και το αν η 56χρονη γιατρός κατάφερε να παραπλανήσει ακόμη και τους προμηθευτές, πείθοντάς τους ότι είναι γυναικολόγος, όπως ισχυριζόταν στους πελάτες που δεχόταν στα ιατρεία της.

Ο ρόλος του υπνοθεραπευτή

Από τις 27 Αυγούστου, όταν τον προσέγγισε ο Γιώργος Μαζωνάκης, φρόντισε να ενημερώνει την κατηγορούμενη γιατρό. Οι επικοινωνίες τους προκειμένου να πιάσει πελάτη τον αγαπημένο τραγουδιστή η προφυλακισμένη ήταν συνεχείς. Το Star για πρώτη αποκάλυψε επίσης ότι δεν ήταν μόνο η 56χρονη γιατρός που ήθελε να πείσει τον Γιώργο Μαζωνάκη να κάνει θεραπεία στο ιατρείο, καθώς ρόλο σε αυτό φέρεται να έπαιξε και ο γνωστός υπνοθεραπευτής Νάσος Κομνιανός.

Μετά το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τη μάνατζερ και μόλις 3 μέρες πριν συναντήσει τον καλλιτέχνη στο Ψυχικό, ο υπνοθεραπευτής έσπευσε να τηλεφωνήσει στη γιατρό και να την ενημερώσει για την ύπνωση που θα κλείσει να κάνει με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Προσεγγίστηκα από το περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη. Έχεις κάποια πιο κατάλληλη θεραπεία για εκείνον. Ίσως μια θεραπεία που την έχεις προτείνει και σε εμένα, με την οποία καθάριζε το αίμα από τοξίνες», ενημέρωσε ο Νάσος Κομιανός την γιατρό.

Ενώ ήταν στο καφέ του Ψυχικού, Μαζωνάκης και υπνοθεραπευτής τηλεφώνησαν στη γιατρό της Καρνεάδου σε ανοιχτή ακρόαση. Από τα στοιχεία που αποκάλυψε το Star, κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο υπνοθεραπευτής ήταν εκείνος που έριξε στο τραπέζι τη θεραπεία με τον καθαρισμό του πλάσματος πριν από το τηλεφώνημα.

Υπνοθεραπευτής: Έχεις ακούσει για μια διαδικασία καθαρισμού πλάσματος και του αίματος;

Γιώργος Μαζωνάκης: Ξέρω, κάτι ανάλογο είχε κάνει και ο Μικ Τζάγκερ

Ο Νάσος Κομιανός τόνισε ότι ήθελε, να βοηθήσει τον γνωστό καλλιτέχνη. Ωστόσο, σύμφωνα με το Star δτο τέλος της συνάντησής τους στο Ψυχικό, π υπνωτιστής ζήτησε διακόσια ευρώ από τη μάνατζερ του Γιώργου Μαζωνάκη.

Υπνοθεραπευτής: Από εσάς θα πληρωθώ;

Μάνατζερ: Ναι

Υπνοθεραπευτής: Είναι 200 ευρώ

Ο Νάσος Κομνιανός από την πλευρά του, είπε ότι στο καφέ η κουβέντα ήταν γενική και για υπνοθεραπεία, όμως σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ενημέρωσε ο ίδιος τη μάνατζερ ότι κλείστηκε ραντεβού με τη γιατρό του Κολωνακίου για καθαρισμό αίματος.

Στις 7 Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή και τη σύλληψη της γιατρού, τα τηλέφωνα φαίνεται πως έπεφταν βροχή. Στις 20:22 το βράδυ ο υπνοθεραπευτής ξανά επικοινώνησε με τη γιατρό, λέγοντάς της: «Πώς ακριβώς θα μπορούσες να βοηθήσεις εσύ μέσω της θεραπείας αυτής με τον καθαρισμό του αίματος;».

Το Star αποκάλυψε επίσης ότι ο υπνοθεραπευτής, 27 Αυγούστου στις 15:51, έψαχνε και εκείνος στο AI για πληροφορίες που αφορούσαν την ψυχική υγεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στις 9 Σεπτεμβρίου, από τις 13:43 το μεσημέρι μέχρι και τις 22:09 το βράδυ, η γιατρός και ο υπνοθεραπευτής αντάλλαξαν συνολικά εφτά μηνύματα και μίλησαν τουλάχιστον δύο φορές στο τηλέφωνο.

Μετά το τραγικό περιστατικό, στις 17:27 ο υπνοθεραπευτής έστειλε μήνυμα στη γιατρό: «Μην βγει προς τα έξω η ιστορία. Αν θες να έρθω πες μου».

Ο ίδιος εννοούσε ότι ήθελε να προστατευτεί η ιδιωτικότητα του Μαζωνάκη, ενώ όταν έμαθε από τις ειδήσεις για τη σύλληψη, έστειλε και πάλι μήνυμα. «Αντιλαμβάνομαι πως ζείτε έναν εφιάλτη. Όταν και αν μπορέσεις, πάρε με». Ήταν και το τελευταίο μήνυμα που της έστειλε και δεν πήρε ποτέ απάντηση.

Μεθαύριο Τετάρτη (30.09.2026) ο ανακριτής θα έχει στα χέρια του τις άρσεις απορρήτου προκειμένου να πέσει φως στην σοκαριστική υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η κόρη των γιατρών ήταν παρούσα στον θάνατο του Μαζωνάκη

Νωρίτερα, το Live News, παρουσίασε νέο ηχητικό ντοκουμέντο μέσα από το ιατρείο της Καρνεάδου, μόλις λίγα λεπτά μετά τον θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη. Πρόκειται για ένα τηλεφώνημα που έγινε από δημοσιογράφο του Mega σε κινητό τηλέφωνο με αριθμό στο όνομα του 58χρονου γιατρού, το οποίο απάντησε η κόρη των γιατρών.

Στην κλήση η κοπέλα που βρισκόταν στην κλινική της Καρνεάδου, επιβεβαιώνει ότι είναι η κόρη των γιατρών, ωστόσο, αρνείται να δώσει απαντήσεις σχετικά με το περιστατικό. Η νεαρή ακούγεται εμφανώς αναστατωμένη και πιθανόν να κλαίει. Σε ερώτηση του δημοσιογράφου για τον αν είναι κόρη του 58χρονου, είπε «η ίδια».

Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος της λέει: «Μάθαμε για ένα σοβαρό περιστατικό, είναι λεπτός ο χειρισμός αλλά θέλουμε την βοήθειά σας» και τότε το κορίτσια απαντά: «Με συγχωρείτε δεν μπορώ να σας απαντήσω σε κάτι».

Την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση, στον χώρο υπήρχαν συνολικά έντεκα άνθρωποι, ανάμεσά τους η κόρη των δύο γιατρών και ένας φίλος της. Μάλιστα, η νεαρή κοπέλα ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ για να έρθει στο ιατρείο και να μεταφέρει τον τραγουδιστή στο «Ελπίς».

Σύμφωνα με πληροφορίες στον χώρο που έκανε πλασμαφαίρεση ο τραγουδιστής, βρισκόταν η 56χρονη γιατρός και μία υπάλληλος του ιατρείου. Σε διπλανό δωμάτιο μία άλλη ασθενής έκανε ταυτόχρονα με τον καλλιτέχνη πλασμαφαίρεση και μαζί της βρισκόταν ακόμη μία εργαζόμενη της κλινικής.

Στον διάδρομο του ιατρείου βρίσκονταν η γραμματέας και ακόμη μία εργαζόμενη, καθώς και η κόρη των γιατρών με έναν φίλο της. Τέλος, στο δικό του γραφείο, βρισκόταν ο 58χρονος γιατρός και ο ασθενής με τον οποίο είχε ραντεβού εκείνη την ώρα.

«Μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι»

Μια νοσηλεύτρια κατέθεσε τελικά την Δευτέρα (28.09.2026) στον ανακριτή για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνακη. Πρόκειται για μια συνταξιούχο νοσηλεύτρια που δούλευε part time στο ιατρείο στο Κολωνάκι και είχε καταθέσει και στην αστυνομία.

Η γυναίκα έδωσε διαφορετική ώρα άφιξής του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο σε σχέση με τα όσα είπε στην ΕΛΑΣ προανακριτικά, ενώ αποκάλυψε ότι μετά το περιστατικό η 56χρονη γιατρό κάλεσε την ίδια και τις υπόλοιπες εργαζόμενες στο γραφείο της για να τους μιλήσεις.

Παράλληλα, είπε ότι ο 58χρονος γιατρός, αφού το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ελπίς», τους είπε για το συμβάν ότι όλοι φέρουν ευθύνη.

«Όταν μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ ο Γιώργος Μαζωνάκης ο γιατρός μας είπε είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι», φέρεται να ανέφερε σχετικά και συμπλήρωσε ότι έκτοτε δεν είχε άλλη επικοινωνία με τη γιατρό.