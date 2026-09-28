Νέα Ιωνία: 10χρονη στο Παίδων μετά τη μεγάλη φωτιά σε καφετέρια – Εξετάζεται εμπρησμός

Στο νοσοκομείο Παίδων μεταφέρθηκε ένα 10χρονο κορίτσι μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου σε καφετέρια στο ισόγειο τριώροφης πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το παιδί εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα καπνού από την φωτιά στη Νέα Ιωνία, ωστόσο σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

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Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα στην καφετέρια που βρίσκεται στην οδό Κατασταμονής και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στους πάνω ορόφους της πολυκατοικίας.

Η 10χρονη διέμενε με την οικογένειά της στον τρίτο όροφο.

Καθώς οι φλόγες και οι πυκνοί καπνοί έφτασαν στα διαμερίσματα, η οικογένεια μαζί με άλλους ενοίκους ανέβηκε στην ταράτσα, αναζητώντας ασφαλές σημείο.

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Λίγο αργότερα, οι πυροσβέστες κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν.

Εφιαλτικές στιγμές για τους ενοίκους

Συνολικά έξι ένοικοι εγκλωβίστηκαν στα διαμερίσματά τους και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Οι κάτοικοι περιγράφουν τις δραματικές στιγμές που έζησαν.

«Λέει η γυναίκα μου “Δημήτρη, ξύπνα, ξύπνα, φωτιά” και βλέπω η τέντα είχε αρπάξει. Είχε πιάσει φωτιά όλο το μπαλκόνι και προχωρούσε προς τα μέσα», ανέφερε κάτοικος της πολυκατοικίας.

Καθοριστική ήταν η αντίδραση ενός λογιστή, το γραφείο του οποίου βρίσκεται κοντά στην πολυκατοικία.

Μόλις αντιλήφθηκε τη φωτιά, βγήκε στον δρόμο και άρχισε να χτυπά τα κουδούνια των διαμερισμάτων, προειδοποιώντας τους ενοίκους να εγκαταλείψουν το κτίριο.

«Όταν έβγαινε ο κόσμος είχε φλόγες. Αυτοί που βγήκαν από την πολυκατοικία πήγαν να καούν. Εμείς πήγαμε στην ταράτσα και μετά από λίγη ώρα μας απεγκλώβισε η Πυροσβεστική», περιέγραψε η διαχειρίστρια.

Καταστράφηκε ολοσχερώς η καφετέρια

Με το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύφθηκε το μέγεθος της καταστροφής.

Η καφετέρια υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ στους πάνω ορόφους της πολυκατοικίας οι τοίχοι μαύρισαν από τους καπνούς, τζάμια έσπασαν και έπιπλα και οικιακός εξοπλισμός καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν στο σημείο για αρκετή ώρα, επιχειρώντας να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά και να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Τέσσερις εκρήξεις και εύφλεκτο υγρό

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από εμπρησμό.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι λίγο πριν η πυρκαγιά πάρει μεγάλες διαστάσεις ακούστηκαν διαδοχικές δυνατές εκρήξεις, με ορισμένους να κάνουν λόγο ακόμη και για τέσσερις.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο εσωτερικό της κατεστραμμένης καφετέριας εντοπίστηκε εύφλεκτο υγρό σε διαφορετικά σημεία.

Τα ευρήματα εξετάζονται από τις Αρχές και αναμένεται να αξιολογηθούν μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της αυτοψίας, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της φωτιάς.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στο μικροσκόπιο το παρελθόν της καφετέριας

Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν το παρελθόν της επιχείρησης και εξετάζουν όλα τα πιθανά κίνητρα.

Ο σημερινός ιδιοκτήτης υποστηρίζει ότι δεν είχε δεχθεί απειλές και ότι δεν γνώριζε να υπάρχει κάποια εκκρεμότητα που θα μπορούσε να συνδέεται με την επίθεση.

«Δεν είχα δεχτεί ποτέ απειλές. Δεν με είχε προβληματίσει κάτι. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από την επίθεση», ανέφερε.

Ωστόσο, στην έρευνα έχει μπει και ένα αιματηρό περιστατικό που είχε σημειωθεί στο ίδιο κατάστημα τον Φεβρουάριο του 2023.

Η αιματηρή συμπλοκή του 2023

Στις 22 Φεβρουαρίου 2023, μετά από συμπλοκή επτά ατόμων, ένας 37χρονος θαμώνας είχε χάσει τη ζωή του.

Δύο ημέρες νωρίτερα, στις 20 Φεβρουαρίου, πέντε άγνωστοι είχαν ληστέψει και μαχαιρώσει τον 16χρονο γιο του τότε ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Η καφετέρια ανήκει πλέον σε 22χρονο και οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα πίσω από τη νέα επίθεση.

Μεταξύ άλλων, ερευνάται εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση με προηγούμενες επιθέσεις σε καταστήματα αλλοδαπών στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και εάν η εντολή για την επίθεση μπορεί να δόθηκε μέσα από τις φυλακές.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Τα ευρήματα από την αυτοψία, οι μαρτυρίες των ενοίκων και τα στοιχεία που εντοπίστηκαν στο εσωτερικό της καφετέριας αναμένεται να βοηθήσουν τις Αρχές να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς προκάλεσε τη φωτιά και αν πίσω από αυτήν βρίσκεται εμπρηστική ενέργεια.