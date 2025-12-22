Με διάταξη του εισαγγελέα δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη – Ελέγχεται για απάτη και πλαστογραφία

Με διάταξη του του εποπτεύοντος εισαγγελέα του ελληνικού FBI φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες να έχουν δεσμευτεί τα περιουσιακά στοιχεία του αγρότη και συνδικαλιστή από τα Μάλγαρα Κώστα Ανεστίδη. Ο ίδιος διαψεύδει κάτι τέτοιο και μεταξύ άλλων τονίζει ότι λίγες ώρες πριν είχε κάνει ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι λογικό να έχουν δεσμευτεί προσωρινά εφόσον ελέγχονται, καθώς ο αγρότης Κώστας Ανεστίδης ερευνάται αφού φέρεται να υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα της διακεκριμένης απάτης σχετικά με τις επιχορηγήσεις. Όπως τονίζεται δεν είναι κατηγορούμενος για κάποιο αδίκημα, αλλά ελέγχεται.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, ελέγχεται για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ, πλαστογραφία και ψευδή βεβαίωση ενώ την ίδια ώρα σύμφωνα με πληροφορίες ο εισαγγελέας του ελληνικού FBI, διενεργεί ελέγχους σε βάρος ακόμη 2 γνωστών αγροτών.

Ο ίδιος έκανε δηλώσεις στις οποίες μεταξύ άλλων τόνισε ότι δεν έχει κάνει τίποτα παράνομο και δήλωσε «Αν ήμουν παράνομος γιατί μου μπήκαν χρήματα στις 17 Δεκεμβρίου;»

Σε νέες δηλώσεις που έκανε το πρωί της Δευτέρα (22.12.2025) στις τηλεοπτικές κάμερες, ο αγρότης υποστήριξε πως όσα ειπώθηκαν είναι απλά για να ρίξουν λάσπη στο πρόσωπό του. Υπενθυμίζεται πως ο Κώστας Ανεστίδης ελέγχεται για τις επιδοτήσεις που πήρε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ καθώς φέρεται πως βρέθηκαν παρατυπίες στις δηλώσεις.

Στο επίκεντρο της έρευνας έχουν μπει 16 αγροτεμάχια, για τα οποία φέρονται να έχουν εντοπιστεί αναντιστοιχίες μεταξύ κτηματογράφησης και δηλωθείσας ιδιοκτησίας για την πενταετία 2019 έως 2024.

Σημειώνεται πως η δικογραφία διαβιβάζεται στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Ο αγρότης υποστήριξε πως βγήκαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι έχουν παγώσει οι τραπεζικοί του λογαριασμοί, ενώ ο ίδιος λίγες ώρες νωρίτερα είχε κάνει ανάληψη από την τράπεζα, ενώ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι είναι αθώος και καθαρός σαν αστραπή.

«Είπαν πως έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί μου ενώ πριν από λίγες ώρες είχα κάνει αναλήψεις για να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Μαζεύτηκε το χωριό μου εδώ για να μου συμπαρασταθεί. Τα 16 αγροτεμάχια είναι ιδιόκτητα και 1 νοικιασμένο. 17 είναι τα αγροτεμάχια που δηλώνω και την τελευταία δεκαετία. Είναι σταθερά τα χωράφια που σπέρνω. Τα 16 αγροτεμάχια, το σύνολο των δηλώσεων που κάνω εγώ τα τελευταία πέντε χρόνια που λέμε, από το 2019, είναι 312 στρέμματα» ανέφερε αρχικά.

«Είναι όλα ιδιόκτητα και δεν υπάρχει κάτι να κρύψει κανείς. Το να δηλώσεις επιπλέον στρέμματα, αν δεν έχεις δικαιώματα, πώς θα πάρεις επιδότηση;», αναρωτήθηκε δείχνοντας έγγραφα.

«Έχω επιστροφή ειδικού Φόρου Κατανάλωσης με ημερομηνία 17/12. Αν τελικά ήμουν παράνομος και ήμουν υπό έλεγχο η ΑΑΔΕ, πώς με έβαλαν λεφτά στις 17 του μηνός;», ανέφερε ο Κώστας Ανεστίδης.