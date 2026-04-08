Μενίδι: Νεκρή γυναίκα μετά από παράσυρση νταλίκας

Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα επιχείρησε να περάσει στον απέναντι δρόμο, με την νταλίκα να την παρασυρεί
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης (08.04.2026) στο Μενίδι με μια γυναίκα να χάνει τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Όλα έγιναν στο Μενίδι και συγκεκριμένα στην οδό Αγίας Τριάδος 75 όταν μια γυναίκα παρασύρθηκε από νταλίκα με τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος να διερευνώνται.

Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα επιχείρησε να περάσει στον απέναντι δρόμο, με την νταλίκα να την παρασυρεί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η άτυχη γυναίκα που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο πλησιέστερο νοσοκομείο δεν τα κατάφερε και κατέληξε

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μεγάλη Τετάρτη σήμερα: Η ακολουθία του Νιπτήρος και το Ευχέλαιο – Το τελετουργικό της ημέρας
Το Ιερό Ευχέλαιο και η Ακολουθία του Νιπτήρος σκιαγραφούν το βαθύτερο νόημα της Μεγάλης Τετάρτης, εκεί όπου η θεραπεία της ψυχής συναντά την έμπρακτη ταπείνωση και την εσωτερική κάθαρση
Πηγή φωτό: iStock
Άγιο Φως: Στα Ιεροσόλυμα το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου η ελληνική αποστολή, xωρίς πιστούς η τελετή αφής
Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας η παραλαβή του από τον Ναό της Αναστάσεως, με περιορισμούς στην πρόσβαση στην παλιά πόλη και εναλλακτικά σχέδια μεταφοράς από το ΥΠΕΞ και την ΠΑ
Η τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στην Ιερουσαλήμ (Φωτογραφία αρχείου
5
