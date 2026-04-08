Μενίδι: Νεκρή γυναίκα μετά από παράσυρση νταλίκας

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης (08.04.2026) στο Μενίδι με μια γυναίκα να χάνει τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Όλα έγιναν στο Μενίδι και συγκεκριμένα στην οδό Αγίας Τριάδος 75 όταν μια γυναίκα παρασύρθηκε από νταλίκα με τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος να διερευνώνται.

Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα επιχείρησε να περάσει στον απέναντι δρόμο, με την νταλίκα να την παρασυρεί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η άτυχη γυναίκα που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο πλησιέστερο νοσοκομείο δεν τα κατάφερε και κατέληξε