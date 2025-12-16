Μετρό: Κανονικά τα δρομολόγια στη Γραμμή 3 για Αεροδρόμιο – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό το πρωί της Τρίτης (16.12.25), σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Όπως έκανε γνωστό η ΣΤΑΣΥ, η κίνηση των συρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή Δημοτικό Θέατρο -Δουκίσσης Πλακεντίας- Αεροδρόμιο.

«Η διακοπή λειτουργίας σε τμήμα της Γραμμής οφείλεται σε πρόβλημα στην τροφοδοσία του συστήματος σηματοδότησης, τα αίτια του οποίου θα διερευνηθούν από τη ΣΤΑ.ΣΥ. Ζητάμε συγνώμη από το επιβατικό κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που προκλήθηκε» επισημαίνεται στην ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.