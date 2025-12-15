Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Συνάντηση με νέους τσιγγάνους ενεργούς πολίτες της Αγίας Βαρβάρας – Στόχος η ενίσχυση της κοινωνικής συμβίωσης

Με νέους τσιγγάνους ενεργούς πολίτες στην Αγία Βαρβάρα συναντήθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρο Μίχο.

Στη συνάντηση αυτή ο υπουργός τους κάλεσε, να αναλάβουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια που γίνεται, για την κοινωνική συμβίωση, μέσα στο πλαίσιο της συνύπαρξης, ώστε, όπως είπε, «να αμβλύνουμε, περαιτέρω, όλα εκείνα, τα οποία πολλές φορές μας χωρίζουν, δημιουργούν παρεξηγήσεις και τελικώς είναι στοιχεία που δηλητηριάζουν την κοινωνική μας ζωή».

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε επίσης πως τα παιδιά αυτά έχουν ξεχωρίσει, καθώς πήγαν σχολείο, σπούδασαν, διακρίθηκαν, έχουν γίνει επιστήμονες και επαγγελματίες. «Εμείς αισθανόμαστε περηφάνια, εγώ αισθάνομαι περηφάνια για εσάς, πόσω μάλλον οι γονείς σας και η τοπική κοινωνία στην οποία ζείτε, γιατί είστε το απτό παράδειγμα, όπως και οι γονείς σας, οι οποίοι, σε ακόμη πιο δύσκολα χρόνια, διακρίθηκαν.

Διότι, το παράδειγμά σας θα αλλάξει συνολικά, ακόμη περισσότερο, αυτή την κοινωνία, θα βελτιώσει σημαντικά τη ζωή των ανθρώπων εδώ», είπε και πρόσθεσε πως, το υπόδειγμα της Αγίας Βαρβάρας πρέπει να μεταλαμπαδευτεί παντού.

Επιπλέον, τους μίλησε για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στις γειτονιές της Δυτικής Αττικής, όπως και το σημαντικό έργο που κάνουν οι Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης στους οικισμούς με υψηλά ποσοστά παραβατικότητας, με δράστες, κυρίως, άτομα από την κοινότητα των Ρομά και τους ζήτησε να σκεφτούν πώς θα μπορούσαν να «συστρατευτούν» σε αυτή την προσπάθεια.

«Έχουμε ανάγκη από στελέχη, που θα συμβάλλουν στην κοινωνική συμβίωση. Όσο πιο πολύ ανοίγουμε τη συζήτηση τόσο πιο πολλές χρήσιμες ιδέες μπαίνουν στο τραπέζι, που θα μπορούσαν πραγματικά όλοι σας να έχετε μία εποικοδομητική θέση, στάση και δράση στην προσπάθειά μας.

Σας καλώ, λοιπόν, να συμμετάσχετε ενεργά και στα πράγματα που εδώ η πόλη, σε καθημερινή βάση, αναπτύσσει για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τα κοινωνικά ζητήματα, όλα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο δράσης από την πλευρά σας, με τη συμμετοχή σας. Γιατί, μόνο με τη συμμετοχή, μπορούμε πραγματικά να αλλάξουμε τα πράγματα. Οι παρατηρητές κάθονται σε ένα μπαλκόνι και κοιτάζουν, αλλά δεν επηρεάζουν τα πράγματα. Γι’ αυτό λοιπόν χρειάζεται να συμμετάσχετε ενεργά», είπε.

Οι νέοι που συμμετείχαν στη συνάντηση, όλοι παιδιά τσιγγάνων της Αγίας Βαρβάρας, ευχαρίστησαν τον υπουργό για την πρωτοβουλία αυτής της συνάντησης και τόνισαν από την πλευρά τους, χαρακτηριστικά, πως «είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση μας ακούει, ξέρει για εμάς, ότι μπορεί το δικό μας παράδειγμα, να αποτελέσει παράδειγμα για τις άλλες κοινωνικές ομάδες των άλλων περιοχών».

Αναφέρθηκαν σε συμπεριφορές, των οποίων έγιναν αποδέκτες, που στηρίχθηκαν αποκλειστικά σε προκαταλήψεις και στερεότυπα, ακόμη και στο εξωτερικό, όπου έχουν σπουδάσει οι περισσότεροι από αυτούς, σημειώνοντας πως, «όταν ο κόσμος ακούει “τσιγγάνος” μπαίνουμε όλοι μαζί σε ένα τσουβάλι με όλους όσοι έχουν παραβατική συμπεριφορά». «Τα παιδιά των τσιγγάνων της Αγίας Βαρβάρας θέλουμε να αναδείξουμε ότι είμαστε διαφορετικοί», είπαν.

Όλοι ευχαρίστησαν τον Δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρο Μίχο, καθώς με τις πρωτοβουλίες του και τις δράσεις του, στη μακρόχρονη θητεία του, τους βοήθησε, ώστε, όπως είπαν, να μην νιώθουν διαφοροποιημένοι από την υπόλοιπη κοινότητα.

Το ραντεβού των νέων με τον υπουργό και τον δήμαρχο ανανεώθηκε για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να συζητηθεί πιο αναλυτικά ο τρόπος, με τον οποίο οι νέες και οι νέοι Τσιγγάνοι της Αγίας Βαρβάρας, να ενταχθούν ενεργά στον σχεδιασμό για την ενίσχυση της ασφάλειας στις γειτονιές τους και στις γειτονιές της Δυτικής Αττικής.