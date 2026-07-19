Ισπανία – Αργεντινή live ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ του 2026

Μετά την κατάκτηση του Euro 2024, η «Ρόχα» δεν είναι απλώς μια καλή ομάδα που έχει για μεγάλο της «αστέρι» τον Λαμίν Γιαμάλ, αλλά ένα σύνολο που έχει μάθει να επιβάλλει το παιχνίδι του απέναντι σε κάθε αντίπαλο, να διαχειρίζεται την πίεση που δέχεται και να φτάνει στη νίκη