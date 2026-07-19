Ισπανία – Αργεντινή live ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ του 2026

Ισπανία και Αργεντινή συγκρούονται στο Νιού Τζέρεϊ, στον τελικό του Μουντιάλ του 2026, με φόντο την κατάκτηση του σημαντικότερου τροπαίου στο ποδόσφαιρο. Θα στείλει ο Μέσι την «αλμπισελέστε» στο 4ο τρόπαιό της σε Παγκόσμιο Κύπελλο ή ο Λαμίν Γιαμάλ θα «στρώσει» το δρόμο στη «ρόχα» για τη 2η της κατάκτηση;
Ρόμπι Γουίλιαμς και νικόλ Σέρζινγκερ τώρα επί σκηνής
Τραμπ και Ινφαντίνο μαζί
Στο γήπεδο, δίπλα στον Τζιάνι Ινφαντίνο, βρίσκεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
Η ώρα για τον ύμνο των ΗΠΑ
Μεταξύ των θεατών στις εξέδρες ο διάδοχος του Ντεσάμπ στον πάγκο της Γαλλίας, Ζινεντίν Ζιντάν, καθώς και ο Σέρχιο Μπουσκέτς
Η FIFA όρισε μια από τις κορυφαίες σφυρίχτρες της Ευρώπης ως διαιτητή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο λόγος για τον Σλοβένο ρέφερι, Σλάβκο Βίντσιτς. Ο elite UEFA Champions League ρέφερι θα έχει ως βοηθούς τους συμπατριώτες του Τόμας Κλάτσνικ και Άνταζ Κόβατσιτς, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Ιορδανός Αντχάμ Μαχαντμέ
Σαλαμέ και Τζένερ και άλλοι διάσημοι στις εξέδρες
Αργεντινή (Λουίς Σκαλόνι): Ε. Μαρτίνες - Μοντιέλ, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο - Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, ΜακΆλιστερ, Νίκο Γκονζάλες - Μέσι, Άλβαρες
Ισπανία (Ντε Λα Φουέντε): Σιμό - Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια - Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ - Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα - Ογιρθάμπαλ
Οι παίκτες της Ισπανίας στην προθέρμανση
Ο Λιονέλ Μέσι στην προθέρμανση, πριν τον τελικό
Στην κορυφή των σκόρερ στο Μουντιάλ 2026 είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ με 10 γκολ, αφού σκόραρε δις απέναντι στην Αγγλία. Είναι ένα θέμα βέβαια το αν πρέπει να μετράει στη σχετική λίστα τα γκολ του μικρού τελικού
Φυσικά, το κεντρικό πρόσωπο δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τον Λιονέλ Μέσι. Ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» έχει σημειώσει οκτώ γκολ και έχει μοιράσει τέσσερις ασίστ, συμμετέχοντας άμεσα σε 12 τέρματα της ομάδας του
Από την άλλη, η Αργεντινή έρχεται με 14 συνεχόμενες νίκες, με τον Μέσι και την παρέα του να κυνηγούν ακόμα μία κορυφή στο Παγκόσμιο Κύπελλο
Η Ισπανία μετράει 37 αγώνες αήττητη, δείχνοντας πως έχει χτίσει μία ομάδα που δύσκολα λυγίζει και ξέρει να παίρνει αποτελέσματα στα μεγάλα ραντεβού
Ισπανία και Αργεντινή μπαίνουν στον μεγάλο τελικό με δύο απίστευτα σερί πίσω τους, όμως μόνο ένα θα συνεχιστεί
Θυμίζουμε ότι η Ισπανία είναι η δεύτερη φορά που βρίσκεται στον τελικό Μουντιάλ, έχοντας το απόλυτο. Η Αργεντινή φτάνει για έκτη φορά σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας ηττηθεί το 1990 και το 2014
Η Αργεντινή έχει κατακτήσει το παγκόσμιο Κύπελλο τρεις φορές (1978, 1986, 2022). Υπερασπίζεται τον τίτλο που κατέκτησε στο Κατάρ και θέλει να γίνει η 3η στην ιστορία ομάδα που σηκώνει το Μουντιάλ δύο συνεχόμενες φορές μετά την Ιταλία (1934, 1938) και τη Βραζιλία (1958, 1962).
Μετά την κατάκτηση του Euro 2024, η «Ρόχα» δεν είναι απλώς μια καλή ομάδα που έχει για μεγάλο της «αστέρι» τον Λαμίν Γιαμάλ, αλλά ένα σύνολο που έχει μάθει να επιβάλλει το παιχνίδι του απέναντι σε κάθε αντίπαλο, να διαχειρίζεται την πίεση που δέχεται και να φτάνει στη νίκη
Η Ισπανία θέλει να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου (έχει κατακτήσει το Μουντιάλ μια φορά, το 2010)
Να σημειωθεί πως η Αγγλία από τον μικρό τελικό πήρε 21.500.000 ευρώ και η Γαλλία 20.000.000 ευρώ.
Δεν είναι όμως μόνο η δόξα στη μέση, αφού το κέρδος για την νικήτρια ομάδα είναι τεράστιο. Συγκεκριμένα, οι νέοι ή back to back πρωταθλητές κόσμου θα λάβουν 37.100.000 ευρώ και ο δευτεραθλητής 24.500.000 ευρώ
Μια ιστορική διοργάνωση, με τρεις συνδιοργανωτές (ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά) και 48 συμμετέχουσες ομάδες, που έκανε «σέντρα» στις 11 Ιουνίου στο στάδιο «αζτέκα», φτάνει στην ολοκλήρωσή της στον τελικό του «MetLife Stadium» στο Νιου Τζέρσεϊ
Ο Λαμίν Γιαμάλ, κατά την βόλτα που έκανε στο γήπεδο, μετά την άφιξη της Ισπανίας
Ο Λιονέλ Μέσι, κατά την άφιξη της Αργεντινής στο γήπεδο
Οι δυο ομάδες έχουνν φτάσει στο γήπεδο του τελικού του Μουντιάλ
Το σόου που προηγήθηκε στο Metlife
Ισπανία – Αργεντινή, λοιπόν, για την κορυφή στο Παγκόσμιο Κύπελλο
Απόψε, το Μουντιάλ του 2026 ολοκληρώνεται. Απόψε, θα έχουμε «βασιλιά» στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Μένει να δούμε εάν θα έχουμε repeat ή θα υπάρχει νέος κάτοχος του «στέμματος»