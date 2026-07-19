Αθλητικά

Ισπανία – Αργεντινή live ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ του 2026

Μέσι κόντρα στον Γιαμάλ για το «θρόνο» του ποδοσφαίρου - Ένα «Finalissima» που θα αναδείξει την κορυφαία ομάδα του Μουντιάλ
ΦΩΤΟ REUTERS
«MetLife Stadium» Νιου Τζέρσεϊ
Διαιτητής: Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία)
ΦΩΤΟ REUTERS/Hannah Mckay
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Ισπανία και Αργεντινή συγκρούονται στο Νιού Τζέρεϊ, στον τελικό του Μουντιάλ του 2026, με φόντο την κατάκτηση του σημαντικότερου τροπαίου στο ποδόσφαιρο. Θα στείλει ο Μέσι την «αλμπισελέστε» στο 4ο τρόπαιό της σε Παγκόσμιο Κύπελλο ή ο Λαμίν Γιαμάλ θα «στρώσει» το δρόμο στη «ρόχα» για τη 2η της κατάκτηση;

21:48 | 19.07.2026

Ρόμπι Γουίλιαμς και νικόλ Σέρζινγκερ τώρα επί σκηνής

21:46 | 19.07.2026

Τραμπ και Ινφαντίνο μαζί

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Mexico President Claudia Sheinbaum, U.S. President Donald Trump and FIFA President Gianni Infantino in the stands before the match REUTERS/Carlos Barria
21:45 | 19.07.2026

Στο γήπεδο, δίπλα στον Τζιάνι Ινφαντίνο, βρίσκεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

21:45 | 19.07.2026

Η ώρα για τον ύμνο των ΗΠΑ

21:44 | 19.07.2026

Μεταξύ των θεατών στις εξέδρες ο διάδοχος του Ντεσάμπ στον πάγκο της Γαλλίας, Ζινεντίν Ζιντάν, καθώς και ο Σέρχιο Μπουσκέτς

 
21:42 | 19.07.2026

Η FIFA όρισε μια από τις κορυφαίες σφυρίχτρες της Ευρώπης ως διαιτητή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο λόγος για τον Σλοβένο ρέφερι, Σλάβκο Βίντσιτς. Ο elite UEFA Champions League ρέφερι θα έχει ως βοηθούς τους συμπατριώτες του Τόμας Κλάτσνικ και Άνταζ Κόβατσιτς, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Ιορδανός Αντχάμ Μαχαντμέ

21:41 | 19.07.2026

Σαλαμέ και Τζένερ και άλλοι διάσημοι στις εξέδρες

21:38 | 19.07.2026

Αργεντινή (Λουίς Σκαλόνι): Ε. Μαρτίνες - Μοντιέλ, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο - Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, ΜακΆλιστερ, Νίκο Γκονζάλες - Μέσι, Άλβαρες

21:38 | 19.07.2026

Ισπανία (Ντε Λα Φουέντε): Σιμό - Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια - Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ - Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα - Ογιρθάμπαλ

21:37 | 19.07.2026

Οι ενδεκάδες του τελικού

ΦΩΤΟ REUTERS
Ισπανία – Αργεντινή: Αυτές είναι οι ενδεκάδες του τελικού του Μουντιάλ
Οι επιλογές των Λουίς ντε λα Φουέντε και Λιονέλ Σκαλόνι
21:37 | 19.07.2026

Η Τελετή Λήξη του Μουντιάλ

ΦΩΤΟ REUTERS
Με IshowSpeed και Post Malone η εντυπωσιακή τελετή λήξης του Μουντιάλ, πριν τον τελικό Ισπανία – Αργεντινή
Ένα pre-game πάρτι στο MetLife Stadium του Νιού Τζέρσεϊ
21:32 | 19.07.2026

Οι παίκτες της Ισπανίας στην προθέρμανση

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain players during the warm up before the match REUTERS/Mike Segar
21:30 | 19.07.2026

Ο Λιονέλ Μέσι στην προθέρμανση, πριν τον τελικό

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Lionel Messi during the warm up before the match REUTERS/Hannah Mckay
21:30 | 19.07.2026

Στην κορυφή των σκόρερ στο Μουντιάλ 2026 είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ με 10 γκολ, αφού σκόραρε δις απέναντι στην Αγγλία. Είναι ένα θέμα βέβαια το αν πρέπει να μετράει στη σχετική λίστα τα γκολ του μικρού τελικού

21:29 | 19.07.2026

Φυσικά, το κεντρικό πρόσωπο δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τον Λιονέλ Μέσι. Ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» έχει σημειώσει οκτώ γκολ και έχει μοιράσει τέσσερις ασίστ, συμμετέχοντας άμεσα σε 12 τέρματα της ομάδας του

21:29 | 19.07.2026

Από την άλλη, η Αργεντινή έρχεται με 14 συνεχόμενες νίκες, με τον Μέσι και την παρέα του να κυνηγούν ακόμα μία κορυφή στο Παγκόσμιο Κύπελλο

21:29 | 19.07.2026

Η Ισπανία μετράει 37 αγώνες αήττητη, δείχνοντας πως έχει χτίσει μία ομάδα που δύσκολα λυγίζει και ξέρει να παίρνει αποτελέσματα στα μεγάλα ραντεβού

21:28 | 19.07.2026

Ισπανία και Αργεντινή μπαίνουν στον μεγάλο τελικό με δύο απίστευτα σερί πίσω τους, όμως μόνο ένα θα συνεχιστεί

21:28 | 19.07.2026

Θυμίζουμε ότι η Ισπανία είναι η δεύτερη φορά που βρίσκεται στον τελικό Μουντιάλ, έχοντας το απόλυτο. Η Αργεντινή φτάνει για έκτη φορά σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας ηττηθεί το 1990 και το 2014

21:28 | 19.07.2026

Η Αργεντινή έχει κατακτήσει το παγκόσμιο Κύπελλο τρεις φορές (1978, 1986, 2022). Υπερασπίζεται τον τίτλο που κατέκτησε στο Κατάρ και θέλει να γίνει η 3η στην ιστορία ομάδα που σηκώνει το Μουντιάλ δύο συνεχόμενες φορές μετά την Ιταλία (1934, 1938) και τη Βραζιλία (1958, 1962).

21:28 | 19.07.2026

Μετά την κατάκτηση του Euro 2024, η «Ρόχα» δεν είναι απλώς μια καλή ομάδα που έχει για μεγάλο της «αστέρι» τον Λαμίν Γιαμάλ, αλλά ένα σύνολο που έχει μάθει να επιβάλλει το παιχνίδι του απέναντι σε κάθε αντίπαλο, να διαχειρίζεται την πίεση που δέχεται και να φτάνει στη νίκη

21:27 | 19.07.2026

Η Ισπανία θέλει να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου (έχει κατακτήσει το Μουντιάλ μια φορά, το 2010)

21:27 | 19.07.2026

Να σημειωθεί πως η Αγγλία από τον μικρό τελικό πήρε 21.500.000 ευρώ και η Γαλλία 20.000.000 ευρώ.

21:27 | 19.07.2026

Δεν είναι όμως μόνο η δόξα στη μέση, αφού το κέρδος για την νικήτρια ομάδα είναι τεράστιο. Συγκεκριμένα, οι νέοι ή back to back πρωταθλητές κόσμου θα λάβουν 37.100.000 ευρώ και ο δευτεραθλητής 24.500.000 ευρώ

21:27 | 19.07.2026

Μια ιστορική διοργάνωση, με τρεις συνδιοργανωτές (ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά) και 48 συμμετέχουσες ομάδες, που έκανε «σέντρα» στις 11 Ιουνίου στο στάδιο «αζτέκα», φτάνει στην ολοκλήρωσή της στον τελικό του «MetLife Stadium» στο Νιου Τζέρσεϊ

21:14 | 19.07.2026

Ο Λαμίν Γιαμάλ, κατά την βόλτα που έκανε στο γήπεδο, μετά την άφιξη της Ισπανίας

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Lamine Yamal during a pitch walkaround before the match REUTERS/Dylan Martinez TPX IMAGES OF THE DAY
21:13 | 19.07.2026

Ο Λιονέλ Μέσι, κατά την άφιξη της Αργεντινής στο γήπεδο

21:12 | 19.07.2026

Οι δυο ομάδες έχουνν φτάσει στο γήπεδο του τελικού του Μουντιάλ

21:12 | 19.07.2026
21:11 | 19.07.2026

Το σόου που προηγήθηκε στο Metlife

21:10 | 19.07.2026

Ισπανία – Αργεντινή, λοιπόν, για την κορυφή στο Παγκόσμιο Κύπελλο

21:10 | 19.07.2026

Απόψε, το Μουντιάλ του 2026 ολοκληρώνεται. Απόψε, θα έχουμε «βασιλιά» στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Μένει να δούμε εάν θα έχουμε repeat ή θα υπάρχει νέος κάτοχος του «στέμματος»

21:10 | 19.07.2026
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