Μπλόκα αγροτών: Κορυφώνεται η έξοδος εν μέσω κινητοποιήσεων – Τα σημεία που άνοιξαν για να διευκολυνθούν οι ταξιδιώτες των Χριστουγέννων

Χωρίς την έκταση των χθεσινών (23/12/25) προβλημάτων αλλά με καθυστερήσεις γίνεται σήμερα (24/12/25) η έξοδος των εκδρομέων για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Η εικόνες στις εθνικές οδούς είναι καλύτερη, καθώς οι αγρότες έχουν παρατάξει τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου, η τροχαία έχει βάλει διαχωριστικούς κώνους και οι οδηγοί περνούν πλέον πιο γρήγορα σήμερα.

Ωστόσο, αυτό που επιβαρύνει σήμερα (24/12/25) την κατάσταση, είναι οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες, σε συνδυασμό με τις κινητοποιήσεις των αγροτών δυσκολεύουν την έξοδο των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ από τις 6:00 το πρωί της Τρίτης (23/12/25) έως 6 το πρωί της Τετάρτης (24/12/25) έφυγαν από την Εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου 33.851 οχήματα, ενώ από Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας 31.884. Το αντίστοιχο διάστημα το 2025 είχαν αποχωρήσει 40.768 οχήματα από την Αθηνών – Κορίνθου και 39.244 από την Αθηνών – Λαμίας.

Σε μία λωρίδα κυκλοφορίας γινόταν η κίνηση των οχημάτων νωρίς το πρωί στο Σχηματάρι για απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων. Λίγο μετά τις 10 το πρωί, αφαιρέθηκαν οι κώνοι και δόθηκε στην κυκλοφορία και η δεύτερη λωρίδα.

Δείτε εδώ που παραμένουν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους στη χώρα

«Είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση σε σχέση με χθες που είδαμε αρκετό κόσμο να ταλαιπωρείται καθώς καθυστέρησαν αρκετά να μας δώσουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας όπως είχαμε ζητήσει, τις προηγούμενες ημέρες στα μπλόκα που βρίσκονται στην Φθιώτιδα, Βοιωτία», είπε η εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Στο μπλόκο του Κάστρου η κίνηση των οχημάτων γίνεται από μία λωρίδα, ενώ ανοιχτή ήταν το πρωί η αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο της Νίκαιας.

Ο δρόμος στην αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο της Νίκαιας άνοιξε το βράδυ της Τρίτης (23/12/25) μετά από συνεννόηση αγροτών και αστυνομίας. Ωστόσο γύρω στις 12 ο δρόμος έκλεισε επί τρίωρο, προκειμένου να μπουν τσιμεντένια στηθαία δεξιά του δρόμου. Άγνωστο ποιος έλαβε την απόφαση.

«Έχουν σταματήσει την κυκλοφορία από τον παράδρομο ενώ θα μπορούσε να γίνει και γινόταν άνετα, με τις κορίνες και με την σηματοδότηση χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάλι ταλαιπωρούν τον κόσμο, προσπαθούν να τους στρέψουν απέναντί μας … Εδώ δίνουμε αγώνα επιβίωσης, όποιος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό, και να φύγουμε, αν φύγουμε ποτέ με άδεια χέρια δεν θα μπορούμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε», είπε ο Πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρίζος Μαρούδας.

Δύο λωρίδες κυκλοφορίας άνοιξαν οι αγρότες από χθες (23/12/25) το μεσημέρι στα Μάλγαρα, σημείο που ήταν κλειστό για 22 ημέρες.

Οι αγρότες παραμένουν στο μπλόκο στην Περιμετρική Οδό Πατρών, όπου τις ώρες αιχμής παρατηρείται αυξημένη κίνηση.

Μετά από συνεννόηση με την Τροχαία, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας αποφάσισαν το άνοιγμα της περιμετρικής στον κόμβο της Εγλυκάδας μέχρι και της Παρασκευή.

Ο κόμβος της Θουρίας στον αυτοκινητόδρομο Μορέας, είναι κλειστός για ένατη ημέρα.

Και από τις δυο λωρίδες η κυκλοφορία στο Κάστρο Βοιωτίας προς Λαμία

Ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις γίνεται πλέον η κυκλοφορία στο Κάστρο Βοιωτίας, στην Αθηνών – Λαμίας, καθώς έχουν παραχωρηθεί δύο λωρίδες προς Λαμία, εκεί όπου χθες (23/12/25) η κατάσταση ήταν εξαιρετικά δύσκολη.

Οι αγρότες, όπως και στο μπλόκο Θήβας, έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στην άκρη του οδοστρώματος, δίνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας προς Λαμία και μία προς Αθήνα, γεγονός που επιτρέπει την συνεχή και απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων για Λαμία.

Άνοιξε η αερογέφυρα πάνω από το σημείο του μπλόκου της Νίκαιας

Δόθηκε στην κυκλοφορία η αερογέφυρα πάνω από το σημείο του μπλόκου της Νίκαιας, η οποία νωρίτερα είχε κλείσει για να γίνουν εργασίες και να μπουν τσιμεντένια στηθαία.

Το διάστημα που ήταν κλειστή, η κίνηση διεξαγόταν μέσα από την παλαιά εθνική οδό Λάρισας Βόλου, ωστόσο πλέον διεξάγεται κανονικά και η κατάσταση και σίγουρα είναι πολύ πιο καλύτερα.

Ανοιχτός ο δρόμος στα Μάλγαρα

Ομαλά εξελίσσεται η έξοδος των εκδρομέων και στα δύο ρεύματα στα Μάλγαρα, καθώς έχουν δοθεί δύο λωρίδες προς Αθήνα και τρεις προς Θεσσαλονίκη.

Ωστόσο, η κίνηση είναι αισθητά μειωμένη σε σχέση με πέρυσι. Από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι και το μεσημέρι της Τετάρτης (24/12) είχαν περάσει 12.000 αυτοκίνητα στο ρεύμα για Αθήνα, ενώ αντίστοιχα πέρσι είχαμε 1.000 οχήματα παραπάνω.

Τα διόδια των Μαλγάρων θα παραμείνουν ανοικτά μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής, ενώ από το Σάββατο πρόθεση των αγροτών είναι να ξανακλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, να σφραγιστεί δηλαδή η εθνική οδός στο ύψος των Μαλγάρων.

Κλειστή είναι η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, ενώ σε όλη την Κεντρική Μακεδονία υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στο ύψος του κόμβου του Νισελίου, πάνω στην Εγνατία οδό με κατεύθυνση τη Βέροια, όπου εκεί γίνεται εκτροπή των οχημάτων μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας.

Λίγο μετά την μια το μεσημέρι οι αγρότες άνοιξαν και το μπλόκο στα Κερδύλια. Στην κυκλοφορία δόθηκε μια λωρίδα ανά κατεύθυνση. Πρόκειται για ένα μπλόκο πάνω στην Εγνατία οδό στο ύψος των Σερρών, το οποίο παρέμεινε κλειστό για πολλές μέρες.

Νωρίς το πρωί και στην Κατερίνη, στον ανισόπεδο κόμβο, οι αγρότες έδωσαν ένα ρεύμα ανά κυκλοφορία. Συνολικά, μόνο στο μπλόκο του Νισελίου υπάρχει ζήτημα με παράκαμψη των οχημάτων από την παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης Βέροιας.