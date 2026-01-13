Μπλόκα αγροτών: Οι δρόμοι που παραμένουν αποκλεισμένοι μετά και τις συνομιλίες στο Μαξίμου – Πανελλαδική σύσκεψη την Τετάρτη

Τις προτάσεις της κυβέρνησης στη μαραθώνια συνάντηση που είχαν εκπρόσωποί τους με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη (13.01.2026) στο Μαξίμου θα εξετάσουν οι αγρότες στην πανελλαδική τους σύσκεψη στο μπλόκο του Παλαμά στην Καρδίτσα στις 1 το μεσημέρι της Τετάρτης (14.01.2026). Εκεί θα αποφασιστεί τι θα γίνει με τα μπλόκα που έχουν «τεμαχίσει» τη χώρα σε πολλά κομμάτια.

Οι αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα περιμένουν να ενημερωθούν από τους συναδέλφους τους που παραβρέθηκαν στο ραντεβού με τον πρωθυπουργό για τις νέες, περαιτέρω βελτιωμένες, σύμφωνα με την κυβέρνηση, προτάσεις, οι οποίες θα τεθούν στην πανελλαδική σύσκεψη της Τετάρτης στην Καρδίτσα.

Καθώς το βλέμμα όλων είναι στραμμένο εκεί, οι αγρότες σκέφτονται ήδη τις επόμενες κινήσεις τους και στο τραπέζι έχει πέσει η πρόταση και για απόβαση στην Αθήνα.

Η πρόταση του μπλόκου της Καρδίτσας είναι να κατέβουν μαζικά στην Αθήνα και να πραγματοποιήσουν ένα συλλαλητήριο, το οποίο θα λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης προς την κυβέρνηση ώστε να πραγματοποιηθεί μία ακόμα συνάντηση με τον πρωθυπουργό με δύο επιτροπές αυτή τη φορά: μία με αγρότες και μία με κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες του «ισχυρού» μπλόκου της Νίκαιας Λάρισας προχώρησαν την Τρίτη σε τρίωρο αποκλεισμό (3 μ.μ. – 6 μ.μ.) της παλαιάς εθνικής οδού στο ύψος του Πλατυκάμπου, διακόπτοντας την κυκλοφορία.

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας επιμένουν σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή των δύο αντιπροσωπειών και για τον λόγο αυτόν, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στο ραντεβού της Τρίτης στο Μαξίμου.

Από το μπλόκο του Ε65 – Λόγγου, αγρότες πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έφοδο στο κέντρο των Τρικάλων.

Ανάμεσα στους αγροτο-κτηνοτρόφους της πανελλαδικής επιτροπής που αποφάσισαν νέα κλιμάκωση βρίσκονται και τα μπλόκα στα Μάλγαρα, τους Εύζωνες και τον Προμαχώνα.

Ειδικότερα, στα Μάλγαρα, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Αθήνας, οι αγρότες έκλεισαν το μεσημέρι το ρεύμα από Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με νέα απόφαση που έλαβαν στη γενική τους συνέλευση ενώ ανοιχτό θα παραμείνει το ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη σε ένδειξη καλή θέλησης. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, ενώ το πότε θα ανοίξει εκ νέου ο δρόμος παραμένει άγνωστο, και θα αποφασιστεί σε νέα γενική συνέλευση των αγροτών.

Την Τετάρτη, αντιπροσωπεία από το μπλόκο των Μαλγάρων θα μεταβεί στον Παλαμά Καρδίτσας, για τη συνεδρίαση της πανελλαδικής επιτροπής μπλόκων.

Στον μπλόκο του Προμαχώνα Σερρών, οι αγρότες έκλεισαν μετά τη 1 μ.μ. επ’ αόριστον το τελωνείο για τα βαρέα οχήματα, ενώ στους Εύζωνες οι αγρότες απέκλεισαν την είσοδο και έξοδο για τέσσερις ώρες.

Χαλκιδική: Αποκλεισμός του κόμβου της Τρίγλιας

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του κόμβου της Τρίγλιας, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών προχώρησαν από τις 2 μ.μ. οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Χαλκιδικής, όπως αποφάσισαν σε γενική τους συνέλευση. Υπενθυμίζεται ότι οι παραγωγοί της Χαλκιδικής αποχώρησαν από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια στις 31 Δεκεμβρίου και, από την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, έχουν στήσει νέο μπλόκο στον κόμβο της Νέας Τρίγλιας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει διακοπεί επ’ αόριστον η κυκλοφορία των οχημάτων από το 46,5ο έως το 56ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών και στις δύο κατευθύνσεις (προς Θεσσαλονίκη και προς Ν. Μουδανιά).

Τα οχήματα με κατεύθυνση προς Ν. Μουδανιά, εισέρχονται μέσω του κόμβου Σωζοπόλεως στην παραλιακή οδό Ν. Πλαγίων – Ν. Φλογητών – Ν. Μουδανιών και μέσω του κόμβου Ν. Μουδανιών εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών.

Τα οχήματα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, εισέρχονται στην παλαιά εθνική οδό Ν. Μουδανιών – Θεσσαλονίκης και διαμέσου Ν. Τρίγλιας, Ελαιοχωρείων, Ν. Συλλάτων, εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών από τον κόμβο Γεωπονικών.

Οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, που έχει στηθεί επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας αποφάσισαν να μην προχωρήσουν την Τρίτη σε αποκλεισμό.

Παραμένει το αγροτο-κτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες. Σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί, το απόγευμα της Τετάρτης, στον Λαγκαδά θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Και στα Φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, παραμένει το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο νομό Χαλκιδικής.

Την ίδια ώρα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια».

Ημαθία, Πέλλα, Πιερία

Παραταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των παραγωγών στον κόμβο Νησελίου επί της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας, με κατεύθυνση προς Βέροια, χωρίς ωστόσο να προβαίνουν σε κάποιον αποκλεισμό.

Παραμένουν στον κόμβο της Κουλούρας οι παραγωγοί της Ημαθίας, αλλά και της Πέλλας στον κόμβο Γυψοχωρίου, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, καθώς και στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς.

Με παραταγμένα τα τρακτέρ τους συνεχίζουν να βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, ενώ παραμένει το μπλόκο των αγροτών από τον Δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας. Την ίδια ώρα, οι συνάδελφοί τους από την Έδεσσα εξακολουθούν να βρίσκονται στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, προχωρώντας σε αποκλεισμούς επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. Στον κόμβο Βαρικού, βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, πραγματοποιώντας συμβολικές κινητοποιήσεις καθημερινά.

Καβάλα, Δράμα

Παραμένουν τα αγροτο-κτηνοτροφικά μπλόκα στον νομό Καβάλας, στη Χρυσούπολη, στον κόμβο της Μουσθένης επί της Εγνατίας Οδού και στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα, όπου οι παραγωγοί μετέβησαν χθες αιφνιδιαστικά από το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων.

Με παραταγμένα τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα παραμένουν και οι παραγωγοί στον κόμβο των Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού.

Τέλος, σε συμβολικούς αποκλεισμούς εξακολουθούν να προχωρούν αγρότες στη διασταύρωση Κοκκινογείων – Προσοτσάνης, κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής, που οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα του Εξαπλάτανου, αλλά και προς την πόλη της Δράμας.