MyHealthApp: Η υγεία σε μια νέα ψηφιακή εποχή – Ο Προσωπικός Βοηθός Υγείας Πολίτη μεταμορφώνει την πρόληψη και την πρόσβαση

Η Ελλάδα εγκαινίασε σήμερα (11/12/2025) μια νέα, δυναμική φάση στην ψηφιακή διαχείριση της υγείας, με την παρουσίαση του Ψηφιακού Βοηθού της εφαρμογής MyHealthApp που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το καινοτόμο αυτό εργαλείο, ο Ψηφιακός Βοηθός Υγείας Πολίτη, το MyHealthApp, αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας και της στρατηγικής συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΗΔΙΚΑ, έρχεται να θέσει τον πολίτη στο επίκεντρο.

Όπως τόνισαν ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου και η πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ, Νίκη Τσούμα στην επίσημη παρουσίαση, το νέο καινοτόμο εργαλείο, προσφέρει άμεση, ασφαλή και εύκολη πρόσβαση στον προσωπικό του ιατρικό φάκελο, ενισχύοντας ουσιαστικά την πρόληψη και την αυτονομία στη διαχείριση της υγείας

Άδωνις Γεωργιάδης: «Η πρόληψη γίνεται πραγματικότητα»

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοβουλίας ως ένα βήμα που “πηγαίνει την υγεία μπροστά”. Τόνισε πως ο Ψηφιακός Βοηθός αποτελεί ένα «χριστουγεννιάτικο δώρο» για όλους τους Έλληνες χρήστες και ανοίγει τον δρόμο για μια πραγματικά νέα εποχή στην υγεία, με έμφαση στην πρόληψη.

«Θέλουμε να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη, ευκολότερη», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, αναφέροντας χαρακτηριστικά την προσωπική του εμπειρία, ζητώντας από τον Ψηφιακό Βοηθό τα επίπεδα χοληστερίνης του από την τελευταία του εξέταση, πληροφορία που έλαβε άμεσα.

Αυτό δείχνει την αμεσότητα με την οποία οι πολίτες μπορούν να ανακτούν δεδομένα όπως αποτελέσματα εξετάσεων, φάρμακα που έχουν συνταγογραφηθεί, διαγνώσεις, αλλά και να βλέπουν τα εκκρεμή παραπεμπτικά τους για προληπτικές εξετάσεις, κλείνοντας μάλιστα ραντεβού άμεσα.

«Μετά από πάρα πολλά χρόνια, η πρόληψη να γίνει πραγματικά το μεγάλο διάστημα, η μεγάλη αλλαγή στην υγεία», πρόσθεσε, καλώντας όλους τους πολίτες να κατεβάσουν την εφαρμογή MyHealthApp.

Δημήτρης Παπαστεργίου: «Δεν αντικαθιστά τον γιατρό»

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τόνισε την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των δύο Υπουργείων και της ΗΔΙΚΑ, η οποία, όπως είπε, «φέρνει γρήγορα, άμεσα, αποτελεσματικά ψηφιακές εφαρμογές υγείας για όλους τους Έλληνες». Αναφέρθηκε στην επιτυχία της υλοποίησης, επισημαίνοντας ότι η ΗΔΙΚΑ πλέον εποπτεύεται και από τα δύο Υπουργεία.

Ο κ. Παπαστεργίου, αναφερόμενος στις δυνατότητες της εφαρμογής, επεσήμανε πως ο Ψηφιακός Βοηθός επιτρέπει στους πολίτες να αναζητήσουν το ιστορικό των εμβολίων τους, να βρουν διαγνώσεις —ακόμη και για τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας— καθώς και στοιχεία για τα συνταγογραφημένα φάρμακα, όπως και από ποιο φαρμακείο παρέλαβαν μια συνταγή.

Οι χρήστες έχουν επίσης άμεση πρόσβαση στα αποτελέσματα των εξετάσεών τους και μπορούν να ενημερωθούν για τυχόν προγραμματισμένες εξετάσεις τους, καθώς ο φάκελος υγείας εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα δεδομένα. Διευκρίνισε, επίσης, τη φιλοσοφία του Ψηφιακού Βοηθού: «Ο Ψηφιακός Βοηθός δεν υποκαθιστά τον γιατρό, αλλά λειτουργεί ως ένα συμπληρωματικό εργαλείο για να κάνει τη ζωή μας ευκολότερη».

Τόνισε ότι ο Ψηφιακός Βοηθός παρέχει απλώς πληροφορίες και οργανώνει το ιατρικό ιστορικό, χωρίς να μπορεί να δώσει ιατρικές συμβουλές ή να αντικαταστήσει την κρίση του γιατρού. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι δεν απαντά σε ερωτήσεις όπως “δεν νιώθω καλά, τι χάπια να πάρω”.

Σημείωσε δε ότι έχει προηγηθεί η εφαρμογή του Ψηφιακού Βοηθού και για τους ιατρούς, ώστε να έχουν και αυτοί άμεση πρόσβαση στα δεδομένα των ασθενών τους, για γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη διάγνωση και συμβουλευτική.

Ο κ. Παπαστεργίου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ασφάλεια των δεδομένων, επισημαίνοντας ότι η πλατφόρμα έχει υλοποιηθεί σε υποδομές της Oracle (OCI) και λειτουργεί ως ένα «εξαιρετικά κλειστό, ασφαλές μοντέλο», διασφαλίζοντας ότι όλα τα δεδομένα παραμένουν εντός του συστήματος και προστατεύονται από οποιονδήποτε φόβο ή αμφιβολία σχετικά με την πρόσβαση σε αυτά.

Νίκη Τσούμα: «Η πληροφορική υπηρετεί τον πολίτη»

Η Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ, Νίκη Τσούμα, εξήρε τη συνεργασία των φορέων, τονίζοντας ότι αυτή αποτελεί «ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας δύο φορέων στον ψηφιακό τομέα».

Υπογράμμισε τη βασική αρχή πίσω από αυτές τις ψηφιακές εφαρμογές: «Η πληροφορική δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά υπηρετεί τον πολίτη, παρέχοντας συστήματα που διευκολύνουν την πρόσβαση σε πληροφορίες».

Η κα Τσούμα σημείωσε ότι η εφαρμογή MyHealthApp εμπλουτίζεται συνεχώς, καθιστώντας τον φάκελο υγείας πιο ολοκληρωμένο.

Αναφορικά με το περιεχόμενο των εξετάσεων, διευκρίνισε ότι ενώ τα αποτελέσματα είναι άμεσα διαθέσιμα μέσω του Ψηφιακού Βοηθού, οι ίδιες οι απεικονίσεις (π.χ. μαγνητικές τομογραφίες) μπορούν να αναζητηθούν μέσω της web εφαρμογής του φακέλου υγείας, λόγω του μεγάλου όγκου δεδομένων.

Τόνισε ότι «το ΑΙ δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε. Το ΑΙ, όταν εφαρμόζεται σωστά, με τις σωστές τεχνικές διαδικασίες και νόμιμα, δίνει τα αποτελέσματα που όλοι αναμένουμε».

Ένα διαλειτουργικό εργαλείο για την υγεία

Ο Ψηφιακός Βοηθός του MyHealthApp είναι πλέον διαθέσιμος και θα ενώνει όλες τις υπηρεσίες υγείας. Ό,τι υπάρχει στον ψηφιακό φάκελο του πολίτη είναι πρακτικά προσβάσιμο και αναζητήσιμο μέσω του Βοηθού, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο.

Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για να είναι φιλική προς τον χρήστη, με απλή γλώσσα, και στο μέλλον θα υποστηρίζει και φωνητικές εντολές.

Επιπλέον, υπενθυμίστηκε ότι όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις στην Ελλάδα είναι πλέον υποχρεωτικό να ανεβαίνουν στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, γεγονός που σημαίνει ότι ο Ψηφιακός Βοηθός θα έχει πρόσβαση σε ένα διαρκώς εμπλουτιζόμενο σύνολο δεδομένων, καταργώντας την ανάγκη για χειροκίνητη αναζήτηση ή αποθήκευση εγγράφων από τους πολίτες.

Η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη: οι ψηφιακές εφαρμογές υγείας έρχονται να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες υγείας, να γλιτώνουν πόρους και να προάγουν την πρόληψη, καθιστώντας την πρόσβαση στην πληροφορία πιο απλή από ποτέ.