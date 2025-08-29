Μύκονος: 25χρονο μοντέλο ο νεκρός στην πισίνα ξενοδοχείου – Στο νοσοκομείο ο πορνοστάρ φίλος του

Η κοσμική Μύκονος βρίσκεται μπροστά σε μία μυστηριώδη υπόθεση θανάτου ενός 25χρονου μοντέλου, που βρέθηκε νεκρός σε πισίνα ξενοδοχείου, δίπλα στον φίλο του που σώθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το μοντέλο Γιάγκο Λουίζ ντε Κάμπος ε Σίλβα, 25 ετών, εντοπίστηκε νεκρό από το προσωπικό του ξενοδοχείου στη Μύκονο, με την αστυνομία διερευνά τα αίτια θανάτου του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σίλβα, που κατάγεται από το Ζακαρέι στην πολιτεία Σάο Πάολο της Βραζιλίας, βρισκόταν για διακοπές στην περιοχή Όρνος της Μυκόνου μαζί με τον 23χρονο ηθοποιό ταινιών ενηλίκων, Ράιαν Σιλβέιρα, αναφέρει δημοσίευμα της Sun.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ND Mais (@ndmais)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο άνδρες, φέρεται να γιόρταζαν στο νησί των ανέμων τα 25α γενέθλια του Σίλβα, όταν συνέβη η τραγωδία το Σάββατο 23.08.2025.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ryan Silveira (@ryansilveira_)

Πώς εντοπίστηκαν

Καθαρίστριες του ξενοδοχείου μπήκαν στο δωμάτιο αφού παρατήρησαν διαρροή από την οροφή του μπαλκονιού τους και μέσα βρήκαν τους δύο νεαρούς Βραζιλιάνους αναίσθητους στην ιδιωτική τους πισίνα.

Ο Σιλβέιρα σώθηκε από μέλος του προσωπικού που τον τράβηξε από το νερό ενώ ο Σίλβα, ήταν ήδη νεκρός.

Αρχικά βρισκόταν σε κώμα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του πλέονΗ οικογένειά του λέει ότι δεν θυμάται τι συνέβη, αλλά επιβεβαίωσε ότι έχει αρχίσει να μιλάει ξανά.

Η αδελφή του Σιλβέιρα είπε ότι βρισκόταν σε βιντεοκλήση με τους δύο φίλους λίγο πριν το περιστατικό και της είχαν πει ότι σκόπευαν να πάνε σε πάρτι αφού κολυμπούσαν στην μοιραία πισίνα.

Οι ελληνικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα, με την Εισαγγελία του Πρωτοδικείου Σύρου να διατάζει νεκροψία για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του Σίλβα.

Yago Campos, modelo brasileiro, morreu na Grécia. Ele e Ryan Silveira foram encontrados inconscientes na banheira do hotel. Ryan está se recuperando bem segundo a família.



Banheiras são um perigo pra qualquer pessoa que esteja ingerindo álcool ou outras substâncias. pic.twitter.com/aVocO0MyQ0 — Suzy Muniz (@SuzyMun1z) August 26, 2025

Σύμφωνα με την αστυνομία, μέσα στο δωμάτιο των δύο νέων, βρέθηκε μία σύριγγα και τέσσερα σακουλάκια με άγνωστη λευκή σκόνη με το υλικό αυτό να έχει σταλεί για ανάλυση σε εργαστήριο.

Η πρεσβεία της Βραζιλίας στην Αθήνα επιβεβαίωσε τον θάνατο του 25χρονου και δήλωσε ότι παρέχει υποστήριξη στην οικογένειά του.