Μυστήριο με τον χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius: Τα αναπάντητα ερωτήματα για τη σπάνια μετάδοση μεταξύ ανθρώπων

Στο επίκεντρο των συζητήσεων έχει βρεθεί το κρουαζιερόπλοιο μέσα στο οποίο εμφανίστηκε ο χανταϊός, με την επιστημονική κοινότητα να παρακολουθεί τις εξελίξεις με κομμένη την ανάσα και το ερώτημα να είναι ένα: Πώς μεταδόθηκε ο χανταϊός στο κρουαζιερόπλοιο.

Σε πλωτό εργαστήριο επιδημιολογικής έρευνας έχει μετατραπεί το κρουαζιερόπλοιο «Hondius», με σκοπό τη λύση του μυστηρίου, που οδήγησε στον θάνατο τρεις ανθρώπους και μέχρι στιγμής μετρά επτά κρούσματα (ύποπτα και επιβεβαιωμένα) χανταϊού, αλλά κι ένα ολόκληρο πλοίο σε καραντίνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο προσκήνιο έρχεται ένα εξαιρετικά σπάνιο, αλλά επικίνδυνο σενάριο: τη μετάδοση του χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μία πιθανότητα που δεν αποκλείει πλέον, ούτε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Μιλώντας στο iatropedia.gr, η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ, Ντόρα Ψαλτοπούλου, αναλύει τα δεδομένα πίσω από την έξαρση στο ολλανδικό πλοίο, μην αποκλείοντας την πιθανότητα ο ιός να έχει αλλάξει τον τρόπο «συμπεριφοράς» του.

Το ερώτημα της μετάδοσης: Άνθρωποι ή ποντίκια;

Το βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι υγειονομικές αρχές είναι, πώς ο ιός εξαπλώθηκε ανάμεσα στους επιβάτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενώ παραδοσιακά ο χανταϊός μεταδίδεται μέσω της εισπνοής σταγονιδίων από περιττώματα τρωκτικών, η περίπτωση του «Hondius» βάζει στο τραπέζι την πιθανότητα της άμεσης μετάδοσης μεταξύ των ταξιδιωτών.

Η Ντόρα Ψαλτοπούλου σημειώνει χαρακτηριστικά: «Στην ουσία αυτό που αναρωτιούνται όλοι είναι, αν υπήρξε μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κι αυτό επειδή όλοι οι ιοί εξελίσσονται… Υπάρχει μία -σαν- υποπαραλλαγή, που λέγεται ιός των Άνδεων (Andes virus – ANDV) -σε αυτήν την κατηγορία είναι κι άλλοι ιοί- που σπανίως μπορεί να κάνει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εμείς δεν θέλουμε αυτή τη μετάδοση —δηλαδή από άνθρωπο σε άνθρωπο— γιατί δυνητικά αυτοί οι ιοί μπορούν να προκαλέσουν και μεγαλύτερες επιδημίες».

Η ίδια προσθέτει για το μυστήριο της πηγής της διασποράς μέσα στο πλοίο: «Το ερώτημα είναι -που μέχρι στιγμής δεν έχει απαντηθεί- τι σχέση είχαν στη μετάδοση, τα ποντίκια, τα τρωκτικά που μάλλον υπήρχαν μέσα στο πλοίο. Και αν μέσα από τα συστήματα αερισμού ή από άλλους κοινούς χώρους μεταδόθηκε ο ιός. Αν αυτά τα ποντίκια ήταν μολυσμένα και οι ιοί εισπνεύστηκαν από τους ανθρώπους, είναι μια εξήγηση.

Δεν αποκλείεται, λοιπόν αυτό το σενάριο. Το δεύτερο -που είναι και το πιο πιθανό- είναι κάποιοι άνθρωποι να είχαν τον χανταϊό από πριν, δηλαδή πριν μπουν στο πλοίο, και μπήκαν μετά -ένας ή δύο άτομα- μέσα στο πλοίο και κόλλησαν τους άλλους. Επομένως, υπήρχε μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό που είναι κάτι πολύ σπάνιο και δεν ξέρουμε ακόμη τι ισχύει», αναφέρει η ίδια.

Χανταϊός: Η επίσημη θέση του ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) επιβεβαιώνει πως οι υποψίες στρέφονται πλέον στη στενή επαφή μεταξύ των επιβατών, καθώς το στέλεχος που εντοπίζεται στη Λατινική Αμερική (ιός των Άνδεων) έχει αυτή την ιδιαιτερότητα.

Η Μαρία Βαν Κέρχοου, προσωρινή διευθύντρια της υπηρεσίας πρόληψης και προετοιμασίας αντιμετώπισης επιδημιών του ΠΟΥ, δήλωσε:

«Με δεδομένο τον χρόνο επώασης του χανταϊού, που κυμαίνεται από μία έως έξι εβδομάδες, υποψιαζόμαστε ότι μολύνθηκαν εκτός πλοίου και πιστεύουμε ότι μπορεί να υπήρξε μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ ατόμων που βρέθηκαν σε πολύ στενή επαφή. Ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό είναι μικρός. Δεν πρόκειται για έναν ιό που εξαπλώνεται όπως η γρίπη ή η COVID-19. Είναι πολύ διαφορετικός», επισήμανε συγκεκριμένα.

Το τίμημα των «εξωτικών» ταξιδιών

Η Ντόρα Ψαλτοπούλου κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τους ταξιδιώτες που αναζητούν εμπειρίες σε απομονωμένα οικοσυστήματα, χωρίς να γνωρίζουν τους βιολογικούς κινδύνους.

«Κάποιοι το βλέπουν με λίγη ελαφρότητα. Όταν πας σε ένα εξωτικό ταξίδι, πρέπει να καταλάβεις ότι το «εξωτικό» σημαίνει ότι εκεί που πας, υπάρχει και ένα εξωτικό σύστημα φυτών και ζώων. Ένα οικοσύστημα, στο οποίο ο κάθε άνθρωπος δεν είναι προσαρμοσμένος. Δεν είναι προσαρμοσμένος σε λοιμώδη νοσήματα που για μας είναι άγνωστα. Σε άλλα, μπορεί να πρέπει να εμβολιαστείς. Αυτό το συγκεκριμένο νόσημα, για παράδειγμα, δεν έχει εμβολιασμό. Είναι σπάνιο έτσι κι αλλιώς… Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί… διότι μπορεί να πάμε έτσι για το καλό και την εμπειρία του ταξιδιού και να έχουμε περιπέτειες. Αυτοί οι άνθρωποι είδατε τι τους έτυχε: να νοσήσουν από βαριές λοιμώξεις κι κάποιοι απεβίωσαν. Κι άλλοι τώρα είναι καραντίνα. Ποιος ξέρει για πόσο καιρό…», λέει η ειδικός.

Η «άγνωστη» επόμενη μέρα

Το «Hondius», με περίπου 150 επιβάτες σε καραντίνα, κατευθύνεται τώρα προς τα Κανάρια Νησιά, όπου οι ισπανικές αρχές θα διεξάγουν πλήρη έρευνα. Μέχρι στιγμής, ο απολογισμός είναι βαρύς: ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός πολίτης έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ένας Βρετανός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Νότια Αφρική.

Πηγή: iatropedia.gr