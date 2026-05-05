Ιράν: Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι επιτέθηκε στα ΗΑΕ και προειδοποιεί για «αποφασιστική αντίδραση» σε περίπτωση επιθέσεων

Ο στρατός του Ιράν διέψευσε «κατηγορηματικά» απόψε (05.05.2026) ότι εξαπέλυσε επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), τα οποία νωρίτερα ανέφεραν ότι ενεργοποίησαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, για να αναχαιτίσουν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτόξευσε η Τεχεράνη.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν δεν έκαναν καμία επιχείρηση, με πυραύλους ή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εναντίον των ΗΑΕ τις τελευταίες ημέρες», είπε ο εκπρόσωπος του γενικού επιτελείου διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων, ο Χατάμ Αλ Ανμπιγιά, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

«Εάν είχαμε αναλάβει τέτοια δράση, θα το ανακοινώναμε με σαφήνεια. Κατά συνέπεια, η αναφορά του υπουργείου Άμυνας αυτής της χώρας διαψεύδεται κατηγορηματικά και είναι παντελώς αβάσιμη», επέμεινε ο εκπρόσωπος.

Το IRIB, η κρατική τηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επικαλούμενο δήλωση εκπροσώπου του Κεντρικού Αρχηγείου «Khatam al-Anbiya» του Ιράν, ανέφερε ότι δεν είχαν διεξαχθεί τέτοιες επιχειρήσεις, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε ενέργεια θα είχε «ανακοινωθεί σαφώς και επίσημα».

Ο εκπρόσωπος απέρριψε επίσης τις κατηγορίες του Υπουργείου Άμυνας των ΗΑΕ ως «αβάσιμες». Προειδοποίησε ότι εάν οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του Ιράν προέλθει από το έδαφος των ΗΑΕ, η Τεχεράνη θα ανταποκριθεί με «αποφασιστικά και καταστροφικά» αντίποινα.

Κατηγόρησε επίσης τα ΗΑΕ ότι επιτρέπουν στις αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις να επιχειρούν από το έδαφός τους, προτρέποντας τις αρχές των ΗΑΕ να μην γίνουν βάση για αυτό που περιέγραψε ως εχθρικές δυνάμεις.

Η προειδοποίηση έρχεται εν μέσω εντεινόμενων εντάσεων στον Κόλπο, συμπεριλαμβανομένης μιας δεύτερης συνεχόμενης ημέρας αναφερόμενων επιθέσεων που στοχεύουν τα ΗΑΕ.

Οι αρχές των ΗΑΕ δήλωσαν ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν κύματα πυραύλων, πυραύλων κρουζ και drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, με μια προηγούμενη επίθεση να προκαλεί μεγάλη πυρκαγιά στη Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζέιρα.

Οι περιφερειακές εντάσεις έχουν κλιμακωθεί από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, προκαλώντας αντίποινα από την Τεχεράνη και διαταραχές στο Στενό του Ορμούζ.

Μια εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου χάρη στη μεσολάβηση του Πακιστάν, αλλά οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ δεν κατέληξαν σε μόνιμη συμφωνία. Η εκεχειρία παρατάθηκε στη συνέχεια από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χωρίς καθορισμένη προθεσμία.

Από τις 13 Απριλίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό που στοχεύει την ιρανική θαλάσσια κυκλοφορία στη στρατηγική αυτή θαλάσσια οδό.