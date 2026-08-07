Μυστράς: Αλλαγή στην υπερασπιστική γραμμή του 55χρονου που έκρυψε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη – Η αγάπη στους γονείς και η διαφωνία με την αδερφή του

Η παθολογική αγάπη για τους γονείς του ήταν, σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή, αυτή που οδήγησε τον 55χρονο στην πράξη του να κρύψει τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη στο ξενοδοχείο στον Μυστρά. Όπως είπε ο ίδιος ενώπιον του δικαστηρίου, ήταν ο τελευταίος δικός του άνθρωπος και ήθελε να τον βλέπει.

Ο 55χρονος, που είχε μετατρέψει το ξενοδοχείο στον Μυστρά Λακωνίας σε «φρούριο», με κάμερες, συρματοπλέγματα και σκύλους, ώστε να μην μπορεί κανείς να φτάσει εκεί και να αποκαλυφθεί το μυστικό του, πέρασε το κατώφλι του δικαστηρίου. Η υπόθεση εκδικάστηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου μόνο ως προς την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 11 μηνών με αναστολή. Η εισαγγελέας είχε προτείνει τη μερική έκτιση της ποινής, ωστόσο το δικαστήριο αποφάσισε την αναστολή της.

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Ο δικηγόρος του 55χρονου, Άγις Κόκκορος, μιλώντας στο Newsit.gr, ανέφερε: «Ως προς το διαδικαστικό κομμάτι, δικάστηκε, δεν έγινε δεκτό το αίτημα αναβολής της υπεράσπισης λόγω ελλιπών στοιχείων. Ωστόσο, θεωρώ ότι από το ύψος της ποινής, που ήταν η ελάχιστη εφέσιμη ποινή, και γενικότερα από την αντιμετώπιση του δικαστηρίου, έγιναν κατανοητοί οι ψυχολογικοί λόγοι που επικαλούμαστε. Προβάλαμε ισχυρισμούς που τείνουν να οδηγήσουν στην πλήρη απαλλαγή του. Αυτοί δεν έγιναν δεκτοί, ωστόσο προφανώς ελήφθησαν υπόψη, ώστε να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα. Η κυρία εισαγγελέας έκανε μια πιο αυστηρή πρόταση ως προς την έκτιση της ποινής. Πρότεινε να εκτιθεί έστω μερικά η ποινή, δηλαδή να κάνει τέσσερις μήνες. Εκεί έλαβα τον λόγο ως συνήγορος υπεράσπισης και, επικαλούμενος τα επιχειρήματά μου, ότι θα κλονιστεί η ψυχική του υγεία και ότι δεν αξίζει να εκτίσει την ποινή, τελικά αφέθηκε ελεύθερος. Δόθηκε τριετής αναστολή στην ποινή και ασκήθηκε απευθείας έφεση».

«Ο πατέρας μου ήταν ο τελευταίος δικός μου άνθρωπος και ήθελα να τον έχω κοντά μου για αυτό το έκανα αυτό», είπε μέσα στη δικαστική αίθουσα ο 55χρονος.

Αναφορικά με τη δεύτερη κατηγορία, αυτή της απάτης κατ’ εξακολούθηση, η υπόθεση πήρε αναβολή, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και να διαπιστωθεί η ακριβής ημερομηνία θανάτου του 90χρονου. Παράλληλα, αναμένεται να συγκεντρωθούν έγγραφα που σχετίζονται με την ψυχολογική κατάσταση του 55χρονου.

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«Η δεύτερη κατηγορία θα εκδικαστεί αργότερα, όταν θα γνωρίζουμε και τον ακριβή χρόνο θανάτου βάσει της νεκροψίας. Κατά τη δική μου άποψη, οι πράξεις αυτές θα έπρεπε να συνεκδικαστούν, διότι υπάρχει συνοχή στα ίδια πραγματικά περιστατικά.

Ο εντολέας μου απάντησε ότι πίστευε πως με αυτόν τον τρόπο κρατούσε τον πατέρα του στη ζωή. Βρήκε μια παρηγοριά σε αυτό. Είχε αντιληφθεί ότι είχε φύγει από τη ζωή από παθολογικά αίτια, όμως θεώρησε ότι έτσι τον κρατούσε ζωντανό. Ως προς όσα είπε στις Αρχές, αυτό ακριβώς δείχνει, κατά τη δική μου άποψη, την έλλειψη δόλου ως προς την ψευδή κατάθεση. Αυτό ακριβώς υποστήριξα και στο δικαστήριο. Δεν είχε συναίσθηση του τι έλεγε. Θα μπορούσε να πει ότι ο πατέρας του ήταν στην αδερφή του, θα μπορούσε να πει ότι ήταν στις Μπαχάμες ή ότι είχε πάει ταξίδι, αν πραγματικά ήθελε να καλυφθεί. Όμως όλα αυτά διασταυρώνονται με ένα απλό τηλεφώνημα», είπε ο δικηγόρος του στο Newsit.gr.

Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκε και η αδερφή του 55χρονου, η οποία μίλησε αποκλειστικά στο Newsit.gr και αναφέρθηκε στη διαφωνία που υπήρχε μεταξύ τους σχετικά με τη φροντίδα των γονιών τους, ενώ στα υπόλοιπα σημεία φέρεται να τον στήριξε.

Ο 55χρονος είπε στη δικαστική έδρα ότι ανέφερε πως ο πατέρας του βρισκόταν στο σπίτι στην Καισαριανή προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την αδερφή του. Από την πλευρά της, εκείνη αναφέρθηκε στη διαφωνία που είχαν σχετικά με τη φροντίδα των γονιών τους.

«Με την αδερφή του πάντοτε είχαν αγαστές σχέσεις. Ψυχράνθηκαν επειδή εκείνη διαφωνούσε με το γεγονός ότι φρόντιζε τόσο υπερβολικά τους γονείς τους και θεωρούσε πως έπρεπε να προσλάβει αποκλειστική νοσοκόμα ή να μεταφερθεί ο πατέρας τους σε ίδρυμα. Εκεί βρισκόταν η μεγάλη τους διαφωνία. Ο εντολέας μου, όμως, αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του. Δεν θεωρούσε κανέναν άλλον άξιο να τους φροντίσει όπως τους φρόντιζε ο ίδιος. Αυτό εξηγεί και τη στάση του και το ανέφερε και στο δικαστήριο», συμπλήρωσε ο δικηγόρος.

Από τον ισχυρισμό ότι «κανείς δεν είναι ικανός να φροντίσει τους γονείς μου» στο μυστικό του καταψύκτη

Μετανιωμένος εμφανίστηκε μέσα στη δικαστική αίθουσα ο 55χρονος για την πράξη του, την οποία, σύμφωνα με την υπεράσπισή του, αρχίζει πλέον να συνειδητοποιεί, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

«Ο εντολέας μου είναι συντετριμμένος και έχει μετανιώσει τώρα που αντιλήφθηκε την απαξία της πράξης του. Η αδερφή του τον κατηγόρησε μόνο υπό την έννοια ότι δεν άκουσε τη συμβουλή της να μεταφερθούν οι γονείς τους σε ίδρυμα και να μην καταστρέψει τη ζωή του. Αυτή ήταν η διαφωνία τους από το 2016. Κατά τα άλλα, όμως, τον στήριξε. Θέλω να επισημάνω ότι τα ψυχολογικά του προβλήματα δεν σημαίνουν πως επικροτεί την πράξη του», κατέληξε ο δικηγόρος του.

Υπενθυμίζεται ότι η υπερασπιστική γραμμή του 55χρονου αλλάζει. Πλέον, αντί για τους οικονομικούς λόγους που είχαν αρχικά αναφερθεί, η υπεράσπιση επικαλείται την παθολογική αγάπη που είχε για τους γονείς του. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να ζητηθεί να εξεταστεί η ψυχολογική του κατάσταση.