Νάξος: Βίντεο η στιγμή εξουδετέρωσης της νάρκης με ελεγχόμενη έκρηξη

Με ελεγχόμενη έκρηξη ολοκληρώθηκε το πρωί της Πέμπτης (19.02.2026) η επιχείρηση εξουδετέρωσης της νάρκης που είχε εντοπιστεί σε θαλάσσια περιοχή της Νάξου.

Το πολεμικό υλικό είχε βρεθεί το περασμένο Σάββατο από ιδιοκτήτη αλιευτικού σκάφους, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με το cyclades24.gr, ακολούθησε οργανωμένη επιχείρηση για την ασφαλή μεταφορά της νάρκης στο τουριστικό καταφύγιο του λιμένα Νάξου, όπου και φυλασσόταν υπό συνεχή επιτήρηση από στελέχη του Λιμεναρχείου, με περιορισμένη πρόσβαση στον χώρο.

Όπως είχε ανακοινωθεί, από τις 07:00 το πρωί της Πέμπτης τέθηκαν σε ισχύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Η εξουδετέρωση πραγματοποιήθηκε από Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών του Πολεμικού Ναυτικού με ελεγχόμενη έκρηξη και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Στο σημείο βρίσκονταν, πέρα από τους άνδρες του Λιμενικού, δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για παν ενδεχόμενο.

Νάξος: Η στιγμή εξουδετέρωσης της νάρκης με ελεγχόμενη έκρηξη pic.twitter.com/Elqu1isdgf — cyclades24 (@cyclades24) February 19, 2026

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χωρίς να προκύψει κανένα πρόβλημα, ενώ μετά το πέρας της διαδικασίας οι περιορισμοί ήρθησαν σταδιακά.