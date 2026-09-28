Ελλάδα

Νέα Ιωνία: «Βλέπουν» εμπρησμό πίσω από τη φωτιά στην καφετέρια – Το Τμήμα Εκβιαστών αναλαμβάνει την υπόθεση

Εντοπίστηκαν ύποπτα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και εύφλεκτο υλικό
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
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Το Τμήμα Εκβιαστών αναλαμβάνει την υπόθεση της φωτιάς που έκαψε ολοσχερώς την καφετέρια και τα διαμερίσματα της 3οροφης πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία, τα ξημερώματα της Δευτέρας (28.09.2026).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν προκύψει από τις έρευνες του Κλιμακίου της ΔΑΕΕ του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά φέρεται να οφείλεται σε εμπρησμό καθώς έχουν εντοπιστεί ύποπτα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και εύφλεκτο υλικό.

Υπενθυμίζεται πως το 2023 και στην καφετέρια με τους ναργιλέδες από όπου ξέσπασε η φωτιά, είχε δολοφονηθεί ένας 23χρονος. Ακόμη δεν έχει εξακριβωθεί αν οι δύο υποθέσεις συνδέονται και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Καμένα διαμερίσματα και ανυπολόγιστες ζημιές στην 3όροφη πολυκατοικία

Η μεγάλη φωτιά ξέσπασε γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα, με τους ενοίκους της πολυκατοικίας να πετάγονται από τα κρεβάτια τους για να σωθούν από τους καπνούς και τις φλόγες που «έγλειφαν» τα σπίτια τους.

Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά στο ισόγειο της πολυκατοικίας, εκεί που στεγάζεται η καφετέρια με τους ναργιλέδες. Γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις με αποτέλεσμα να σημειωθούν και εκρήξεις.

Πάνω από 3 ώρες πάλευαν οι πυροσβέστες με τις φλόγες μέχρι που εν τέλει τις έθεσαν υπό έλεγχο, χωρίς να κινδυνεύσει κάποιος από τους ενοίκους. Όλοι πρόλαβαν να εκκενώσουν άμεσα, περιγράφοντας τις στιγμές τρόμου που βίωσαν.

«Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε. Και αν δεν είχαμε βγει στην ταράτσα δεν ξέρω πώς μπορεί να επιβιώναμε», ανέφερε κάτοικος.

Πάνω από 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Οι ζημιές που άφησε πίσω της η φωτιά είναι ανυπολόγιστες.

Οι τοίχοι των διαμερισμάτων μαύρισαν, κουρτίνες και κάσες έλιωσαν ενώ από τα έπιπλα έμειναν μόνο στάχτες και αποκαΐδια.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται ώστε να βρεθούν τα αίτια της φωτιάς αλλά και τυχόν ύποπτες κινήσεις έξω από την καφετέρια, δευτερόλεπτα πριν ξεσπάσουν οι πρώτες φλόγες.

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