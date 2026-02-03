Νέα Πέραμος: Το σενάριο «αρπαγής τίγρης» που στράβωσε εξετάζουν οι Αρχές για τη δολοφονία του 27χρονου

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου άνδρα, που βρέθηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο την Κυριακή, καθώς όπως αποκαλύφθηκε ο άνδρας ήταν ζωντανός τουλάχιστον για έξι μέρες μετά την αρπαγή του.

Πλέον το ελληνικό FBI έχει αναλάβει τις έρευνες για τη δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο, την ώρα που όλα τα στοιχεία παραπέμπουν σε οργανωμένη εκτέλεση με «μαφιόζικο» χαρακτήρα. Ωστόσο, ο άτυχος επιχειρηματίας δεν είχε απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις Αρχές γεγονός που περιπλέκει την κατάσταση.

Όπως αποκάλυψε το newsit.gr, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το θύμα έφερε συνολικά δέκα τραύματα από πυροβόλα όπλα, όλα στην πίσω πλευρά του σώματος. Εννέα βολίδες εντοπίστηκαν στην πλάτη – με δύο να καταλήγουν στην καρδιά – και μία στο κεφάλι, που εκτιμάται ως «χαριστική βολή». Παράλληλα, διαπιστώθηκαν εγκαύματα σε διάφορα σημεία του σώματος, στοιχείο που εξετάζεται ως απόπειρα αλλοίωσης ή εξαφάνισης αποδεικτικών στοιχείων.

Το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η αρπαγή να έγινε με σκοπό τον εκβιασμό ή την απόσπαση χρημάτων, πληροφορίας ή άλλου οφέλους. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, δεν αποκλείεται να του ασκήθηκαν πιέσεις ή και βία, προκειμένου να αποκαλύψει πληροφορίες ή να παραδώσει χρήματα, με την κατάσταση να οδηγείται τελικά σε αδιέξοδο και στη δολοφονία του.

Οι ίδιες εκτιμήσεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο το κίνητρο να συνδέεται με προσωπικές ή επαγγελματικές διαφορές ή με άγνωστες συναλλαγές.

Δεν αποκλείεται να πρόκειται για τη λεγόμενη «αρπαγή τίγρης», έναν όρο που χρησιμοποιείται από τις Αρχές για περιπτώσεις ολιγόωρης απαγωγής, κατά τις οποίες τα θύματα απελευθερώνονται γρήγορα, αφού καταβληθούν μικρά λύτρα. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, οι αξιωματικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο η επιχείρηση να «στράβωσε» για άγνωστο λόγο και να κατέληξε σε ανθρωποκτονία, ενδεχομένως επειδή το θύμα αναγνώρισε τους δράστες.

Η αρπαγή και το βίντεο

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν κάτοικος της περιοχής εντόπισε τη σορό μέσα σε ρέμα στη Νέα Πέραμο και ειδοποίησε τις Αρχές. Από την έρευνα προέκυψε ότι λίγες ημέρες πριν, ο 27χρονος είχε απαχθεί έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της και το υλικό από κάμερες ασφαλείας, τέσσερα άτομα, οπλισμένα, τον εξανάγκασαν να επιβιβαστεί σε όχημα. Οι πινακίδες του αυτοκινήτου διαπιστώθηκε ότι είχαν κλαπεί από τη Θεσσαλονίκη.

Σε βίντεο που εξετάζουν οι αστυνομικοί, ο 27χρονος εμφανίζεται λίγα λεπτά πριν την αρπαγή να κινείται πεζή, κρατώντας το κινητό του τηλέφωνο, χωρίς να αντιλαμβάνεται κάτι ύποπτο.

Οι επαγγελματικές και προσωπικές σχέσεις του θύματος βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν κίνητρα ή πρόσωπα που σχετίζονται με την υπόθεση.