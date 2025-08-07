Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Νέα Στύρα: Ξεκίνησαν οι διαδικασίες αποκόλλησης του φέρι μποτ – Μηνύσεις ετοιμάζουν οι επιβάτες

Εγκρίθηκε το σχέδιο αποκόλλησης – Στο σημείο ναυπηγοί και πραγματογνώμονες
Νέα προσπάθεια αποκόλλησης του φέρι μποτ στα Νέα Στύρα
Νέα προσπάθεια αποκόλλησης του φέρι μποτ στα Νέα Στύρα / ΘΟΔΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες αποκόλλησης του φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα», που προσάραξε την Τρίτη (05.08.2025) στη βραχονησίδα «Γλάρος» στα Νέα Στύρα Ευβοίας.

Δόθηκαν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας, ενώ εκδόθηκε και η απόφαση της Λιμενικής Αρχής για την έναρξη των εργασιών αποκόλλησης του φέρι μποτ στα Νέα Στύρα

Το πλοίο μετέφερε 105 επιβάτες και 9μελές πλήρωμα, ενώ στο εσωτερικό του παραμένουν τα οχήματα και οι αποσκευές των ταξιδιωτών. Όταν το πλοίο ρυμουλκηθεί σε ασφαλές σημείο, θα ακολουθήσει τεχνικός έλεγχος από ειδικούς για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της προσάραξης. Ο καπετάνιος φέρεται να δήλωσε ότι χάθηκε ο έλεγχος του πηδαλίου.

Καταγγελίες και νομικές κινήσεις από επιβάτες

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ναυπηγοί και πραγματογνώμονες βρίσκονται στο σημείο για να αξιολογήσουν τη ζημιά και να καταγράψουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ενώ επιβάτες του πλοίου ετοιμάζονται να κινηθούν νομικά για το περιστατικό και τις συνθήκες που επικράτησαν το απόγευμα της Τρίτης.

Η Αθηνά Αποστολοπούλου, δικηγόρος επιβατών αλλά και η ίδια επιβάτιδα στο συγκεκριμένο δρομολόγιο, δήλωσε στην ΕΡΤ: «Καταρχάς θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και τις αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών».

Νέα προσπάθεια αποκόλλησης του φέρι μποτ στα Νέα Στύρα
Νέα προσπάθεια αποκόλλησης του φέρι μποτ στα Νέα Στύρα / Φωτογραφία αρχείου / ΘΟΔΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Η ίδια τόνισε πως στο αστικό σκέλος θα διεκδικηθεί αποζημίωση για υλικές ζημιές, διαφυγόντα κέρδη και ηθική βλάβη, ενώ στο ποινικό σκέλος η παράσταση θα αφορά την απόδοση ποινικών ευθυνών για το ατύχημα.

