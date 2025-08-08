Νέα Στύρα: Μηνύσεις από τους επιβάτες για την προσάραξη του φέρι μποτ – Διαψεύδεται ο καπετάνιος για τη βλάβη στα πηδάλια

Μετά από δύο 24ωρα όπου το φέρι μποτ της γραμμής Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα προσάραξε σε ξέρα, οι επιβάτες κατάφεραν να πάρουν τα αυτοκίνητα και τις αποσκευές τους. Ο καπετάνιος του αναμένεται να απολογηθεί μέσα στην ημέρα (08.08.2025) για τους λόγους που το φέρι μποτ χτύπησε σε ύφαλο με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθούν δεκάδες επιβάτες και να προκληθούν σοβαρές ζημιές.

Το μοιραίο φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα» που προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα, ρυμουλκήθηκε το βράδυ της Πέμπτης από σκάφη του λιμενικού. Μεταφέρθηκε με ασφάλεια σε ειδικό σημείο στο νέο λιμάνι της περιοχής όπου θα παραμείνει φυλασσόμενο, καθώς τις επόμενες ημέρες θα εξεταστεί από ειδικούς πραγματογνώμονες προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στο σοβαρό ατύχημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πλοίο έφτασε στο λιμάνι των Νέων Στύρων, με τη συνδρομή ενός πλωτού λιμενικού σκάφους, δύο ρυμουλκών και ενός αντιρρυπαντικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Οι επιβάτες κατάφεραν να πάρουν ό,τι είχαν αφήσει εσπευσμένα μέσα στο φέρι μποτ και πλέον απειλούν με ομαδικές αγωγές και μηνύσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δικηγόρος μέρους των επιβατών, επιβάτιδα και η ίδια κατά το δρομολόγιο του φέρι μποτ, Αθηνά Αποστολοπούλου, μίλησε στο ERTNews δηλώνοντας πως θα ζητήσουν αποζημίωση.

«Κατ’ αρχήν θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και τις αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών. Στο αστικό σκέλος, θα ζητείται η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημιές που μπορεί να έχουν υποστεί, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες».

Απολογείται σήμερα ο καπετάνιος

Ο καπετάνιος της «Παναγίας Παραβουνιώτισσα», που παραμένει υπό κράτηση για το συμβάν, αναμένεται να καταθέσει μέσα στην ημέρα.

Από την πρώτη στιγμή ισχυρίστηκε πως δεν μπόρεσε να αποφύγει την ξέρα λόγω βλάβης στα πηδάλια αλλά ο νηογνώμονας ανέφερε πως από τον έλεγχο του δεν βρήκε κανένα πρόβλημα.

Οι δύτες που έλεγξαν το φέρι μποτ διαπίστωσαν εκτεταμένες ζημιές και διάσπαρτα σκισίματα που ξεπερνούν τα 15 μέτρα.

Η εταιρεία του φέρι μποτ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε για το ατύχημα στα Νέα Στύρα ανέφερε πως απαντήσεις θα δοθούν με το που ολοκληρώσει την έρευνά της.