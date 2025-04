Νέα Υόρκη: Το μοιραίο ελικόπτερο, που παρέσυρε στον θάνατο τον CEO της Siemens Ισπανίας, αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα τον Σεπτέμβριο

Από τον περασμένο Σεπτέμβριο το μοιραίο ελικόπτερο, που παρέσυρε στον θάνατο στη Νέα Υόρκη τον CEO της Siemens Ισπανίας, Αγκουστίν Εσκομπάρ, τη σύζυγό του, τα τρία τους παιδιά και τον πιλότο, φαίνεται πως αντιμετώπιζε μηχανικά προβλήματα και μάλιστα με τους ρότορες.

Υπενθυμίζεται πως το ελικόπτερο Bell206L-4 LongRanger IV, πραγματοποιούσε τουριστικές πτήσεις πάνω τη Νέα Υόρκη πριν διαλυθεί στον αέρα και συντριβεί στον ποταμό Χάντσον σκοτώνοντας τον CEO της Siemens και την οικογένειά του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το ελικόπτερο κατασκευάστηκε το 2004 και είχε ήδη καταγράψει πάνω από 12.728 ώρες πτήσης όταν τον Σεπτέμβριο χρειάστηκε να επισκευαστεί για ένα πρόβλημα στο σύστημα μετάδοσης και συγκεκριμένα στους ρότορες, όπως αναφέρει η New York Post.

Πρόσφατα είχαν εκδοθεί δυο οδηγίες ασφαλείας από την FAA για τα ελικόπτερα Bell 206L. Μάλιστα, η ομοσπονδιακή υπηρεσία εξέδωσε την πρώτη οδηγία τον Δεκέμβριο του 2022 και ζήτησε την επιθεώρηση και πιθανή αντικατάσταση των πτερυγίων του κύριου στροφείου των μοντέλων λόγω «αποκόλλησης».

Μια δεύτερη οδηγία, η οποία εκδόθηκε τον Μάιο του 2023, απαιτούσε τη δοκιμή και πιθανή αντικατάσταση των αξόνων του ουραίου ρότορα σε οκτώ μοντέλα, συμπεριλαμβανομένου αυτού που ενεπλάκη στο δυστύχημα της Πέμπτης.

