Λάμπρος Κωνσταντάρας: Μέσα στην εβδομάδα θα μάθουμε μία καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος τραγουδιστή

Μία συγκλονιστική είδηση μετέδωσε μέσω της εκπομπής του ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, αναφέροντας ότι πολύ σύντομα θα γίνει γνωστή μία καταγγελία σε βάρος ενός πασίγνωστου Έλληνα τραγουδιστή για σεξουαλική κακοποίηση.

Το πρωί της Κυριακής (14.12.2025) ο γνωστός παρουσιαστής μέσω του «Ραντεβού το ΣΚ» δήλωσε ότι η «βόμβα» αυτή για τον διάσημο καλλιτέχνη αναμένεται να «σκάσει» στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας το θέμα αφορά ένα από 10 μεγαλύτερα ονόματα τραγουδιστών της χώρας και την καταγγελία έχουν κάνει συνάδελφοί του και όχι μόνο.

«Αυτή την εβδομάδα πρόκειται να γίνει μια πολύ σοβαρή καταγγελία, που αφορά σε σεξουαλική κακοποίηση. Και αφορά σε έναν πολύ γνωστό τραγουδιστή. Είναι κάτι που θα γίνει κι ετοιμάζεται αυτές τις μέρες. Αφορά σε έναν πολύ αγαπημένο τραγουδιστή», αποκάλυψε αρχικά.

«Εμπλέκονται αρκετοί άνθρωποι, γνωστοί δικηγόροι. Θα γίνει αυτή η καταγγελία μέσα στην εβδομάδα. Είναι πολύ σοβαρό και γι’ αυτό δεν θα υπονοήσω τίποτα για τους πρωταγωνιστές, επειδή παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Θα το μάθουμε δημόσια μέσα στην εβδομάδα ή την Τετάρτη ή την Πέμπτη και θα είναι κάτι που θα ασχολούμαστε από εδώ και πέρα για πάρα πολλές ημέρες. Είναι… συναδελφικό το θέμα, έχουν κάνει καταγγελία συνάδελφοί του σε αυτόν και όχι μόνο», είπε ακόμα ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

«Είναι από αυτά τα ονόματα τα πολύ λίγα, τα ελάχιστα και θα συζητηθεί πάρα πολύ… Είναι και ο χώρος που έγινε ότι έγινε, ο τρόπος, το μέρος, ο χρόνος… Είναι ένας τραγουδιστής, μέσα στη 10άδα των πιο γνωστών», διευκρίνισε στο τέλος ο γνωστός παρουσιαστής του OPEN.