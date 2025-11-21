Ελλάδα

Νέος Κόσμος: Στη φυλακή ο 29χρονος που καταδίωξε και γρονθοκόπησε τον οδηγό ταξί – «Ο 58χρονος προκάλεσε την κατάσταση»

Ενώπιον ανακριτή ο 29χρονος φέρεται να επικαλέστηκε την αιτία θανάτου του 58χρονου, όπως αναφέρεται στην ιατροδικαστική εξέταση, «υπερτροφική μυοκαρδίτιδα», επιμένοντας ότι ο οδηγός του επιτέθηκε πρώτος
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε πριν από λίγο (21.11.2025) ο 29χρονος, ο οποίος ομολόγησε τον άγριο ξυλοδαρμό του 58χρονου οδηγού ταξί, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο μέσα στο αυτοκίνητό του στον Νέο Κόσμο την περασμένη Δευτέρα.

Ο 29χρονος κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατά την απολογία του υποστήριξε ότι το θύμα δεν κατέληξε από τα δικά του χτυπήματα, μετά τον ξυλοδαρμό που σημειώθηκε στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον ανακριτή φέρεται να επικαλέστηκε την αιτία θανάτου του 58χρονου, όπως αναφέρεται στην ιατροδικαστική εξέταση, «υπερτροφική μυοκαρδίτιδα», επιμένοντας ότι ο οδηγός του επιτέθηκε πρώτος.

«Υπήρξε επιθετική ενέργεια εναντίον μου. Εκείνος προκάλεσε την κατάσταση. Δεν είχαμε προηγούμενα, δεν γνωριζόμασταν καν. Εκείνος πήγε να πέσει επάνω μου», φέρεται να είπε μεταξύ άλλων στην απολογία του.

Τρεις συλλήψεις για αιματηρές επιθέσεις στο παρελθόν

Όπως διαπιστώθηκε στην προανάκριση, ο 29χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές με αιματηρές επιθέσεις.

Συγκεκριμένα, το 2022 είχε συλληφθεί στο κέντρο της Αθήνας, καθώς είχε επιτεθεί σε βάρος δύο δημοτικών υπαλλήλων τους οποίους είχε γρονθοκοπήσει, απειλώντας τους με χυδαίες εκφράσεις.

Το 2023, δουλεύοντας για μια μεταφορική εταιρεία στην οδό Πειραιώς, είχε γρονθοκοπήσει δύο άτομα, καθώς είχαν διαφωνήσει για το αντίτιμο το οποίο έπρεπε να καταβάλουν, ενώ είχε υποστηρίξει ότι είχε δεχθεί απειλή με πιστόλι.

Τελευταία φορά που συνελήφθη, ήταν ακριβώς πριν από ένα μήνα, και πάλι στον Νέο Κόσμο, καθώς είχε εμπλακεί σε άγριο καυγά ανάμεσα σε 5 άτομα.

