Νίκος Καραχάλιος για Μαρία Καρυστιανού: «Να δώσει αναφορά για το που πήγαν τα λεφτά της συναυλίας»

Σκληρή κριτική από τον Νίκο Καραχάλιο για την Μαρία Καρυστιανού και τις δηλώσεις της περί ίδρυσης νέου κόμματος. Ο επικοινωνιολόγος συνεχίζει να υποστηρίζει πως συνεργάζονταν με την πρόεδρο του Συλλόγου παρά το ότι η ίδια ισχυρίζεται πως τον έχει δει ελάχιστες φορές στη ζωή της και την κατηγορεί για ψέματα και πως βάζει πάνω από όλα τον εαυτό της.

Με αφορμή τις δηλώσεις του Νίκου Πλακιά για το που πήγαν τα χρήματα της μεγάλης συναυλίας που έγινε για τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, ο Νίκος Καραχάλιος συμβούλευσε σήμερα (17.12.2025) την Μαρία Καρυστιανού μέσω της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Το πρωινό», πριν παραιτηθεί από πρόεδρος του Συλλόγου να δηλώσει που ακριβώς δόθηκαν τα χρήματα που μαζεύτηκαν.

«Μαρία αυτό που έχεις να κάνεις είναι ή να έχεις όλους τους γονείς μαζί σου ή να παραιτηθείς. Πριν παραιτηθείς θα δώσεις αναφορά μέχρι και το τελευταίο cent πού πήγαν τα λεφτά της συναυλίας. Χωρίς έλεγχο δεν υπάρχει ηγεσία. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια», τόνισε.

Στη συνέχεια ο Νίκος Καραχάλιος τόνισε για ακόμη μία φορά πως έχουν βρεθεί τουλάχιστον 6 φορές από κοντά αν και η Μαρία Καρυστιανού δεν το παραδέχεται.

«Η Μαρία Καρυστιανού πρέπει να καταλάβει ότι στην πολιτική κάθε ψέμα κοστίζει, όπως κοστίζει και η ιδιοποίηση συλλογικών αγώνων, ειδικά όταν αυτοί έγιναν ως αποτέλεσμα του δράματος ανθρώπων. Για να κατέβεις στην πολιτική αρχίζεις να λες αλήθειες. Δεν μπαίνεις στο γραφείο ενός από τους πιο γνωστούς πολιτικούς συμβούλους στη χώρα, δεν ανταλλάσσεις 600 μηνύματα, δεν το υποβιβάζεις Μαρία μου, λέγοντας ότι τον έχεις δει δύο-τρεις φορές.

Από κοντά έχουμε βρεθεί 6 φορές, κι έχουμε κάνει τουλάχιστον 10 ομαδικές διαδικτυακές συσκέψεις που συμμετείχαν και άλλοι, καθώς και μια σειρά τηλεφωνικών επαφών από δύο ώρες η καθεμιά», τόνισε.

«Βάζει πάνω απ’ όλα τον εαυτό της και διχάζει»

Ο Νίκος Καραχάλιος κλιμάκωσε την σφοδρή κριτική λέγοντας πως η Μαρία Καρυστιανού βάζει πάνω από όλα τον εαυτό της.

«Η ηγεσία δεν είναι μόνο δημοφιλία είναι έλεγχος κι όρια. Έλεγχος των άλλων κι όρια που βάζεις στον εαυτό σου. Η Μαρία Καρυστιανού είναι control freak, αλλά ούτε ο Μέσι δεν παίζει μόνος του στην πολιτική. Όποιος λέει ‘πρώτα εγώ’, χάνει. Πρώτη είναι μόνο η Ελλάδα που κερδίζει με συλλογικότητα. Δεν κερδίζει όταν κάποιοι θεωρούν ότι η δημοφιλία τους θα τούς οδηγήσει στην πρωθυπουργία. Δημοφιλής είναι και η Μενεγάκη, μπορεί να βγει πρωθυπουργός; Η κ. Καρυστιανού είναι σαν τον προπονητή, που ανέβασε την ομάδα του κατηγορία κι όταν βγήκαν να παίξουν στο γήπεδο οι παίκτες, το μεγάλο πολιτικό παιχνίδι, όλοι οι παίκτες άδειασαν τον προπονητή. Γιατί την άδειασαν αυτοί;», αναρωτήθηκε αρχικά.

«Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η γυναίκα αυτή βάζει πρώτα τον εαυτό της και διχάζει. Ας πάρει λοιπόν την γερόντισσα να της πει τι να κάνει. Με επικεφαλής τη γερόντισσα και βοηθό την αστρολόγο. Μπορεί να είναι ο Μέσι σε δημοφιλία, αλλά για να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο είχε άλλους 10», κατέληξε.