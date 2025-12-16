Ελλάδα

Νίκος Πλακιάς: Η Μαρία Καρυστιανού πλέον θα κρίνεται ως πολιτικός και όχι ως συγγενής

«Οι πραγματογνώμονες ζήτησαν και 15% εργολαβία για χρήση της κάθε πραγματογνωμοσύνης τους» αποκάλυψε
Νίκος Πλακιάς
Νίκος Πλακιάς / EUROKINISSI / Φωτογραφία Γιάννης Παναγόπουλος

Για τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού περί ενασχόλησης με την πολιτική αλλά και για τη δίκη για τα Τέμπη, μίλησε ο Νίκος Πλακιάς.

Σε συνέντευξή που παραχώρησε στον σταθμό POLITICA 89,8 της Κρήτης, ο Νίκος Πλακιάς αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να κατέβει η Μαρία Καρυστιανού στην πολιτική είπε πως «αν κάποιος συγγενής θέλει να εκμεταλλευτεί τη φήμη ή να πολιτικοποιηθεί, είναι δικό του θέμα» και ότι «μιλάω μόνο για την οικογένειά μου, εκπροσωπώ τα παιδιά μου».

Για το ενδεχόμενο να κατέβει στην πολιτική η Μαρία Καρυστιανού, επισήμανε επίσης πως «μπήκε στην αρένα με τα θηρία» και ότι «από εδώ και πέρα θα κρίνεται ως πολιτικός και όχι ως συγγενής».

«Η εκμετάλλευση του κόσμου που κατέβηκε στους δρόμους ήταν αναμενόμενη. Από την αρχή έλεγα: οι μεν συγκάλυψη, οι δε εκμετάλλευση», είπε και ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να χρωματίσω πολιτικά τα Τέμπη. Η πολιτικοποίηση θα έχει άσχημο αντίκτυπο στην κοινωνία».

Όσον αφορά την υπόθεση του δυστυχήματος στα Τέμπη και της έρευνας για αυτό, ο κ. Πλακιάς είπε ότι ήταν από τους πρώτους που είπαν ότι δεν υπάρχει παράνομο φορτίο.

«Όλοι αυτοί οι πραγματογνώμονες που μιλούσαν, πού είναι τώρα; Στη λίστα μαρτύρων δεν υπάρχει κανείς», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα αποκάλυψε ότι «ζήτησαν και 15% εργολαβία για χρήση της κάθε πραγματογνωμοσύνης τους. Όσα λεφτά θα πάρουμε εμείς από τις αποζημιώσεις, ένα ποσοστό θα πάρουν αυτοί. Δεν ντρεπόμαστε λίγο; Να πληρώσω τι; Να πάρω πραγματογνωμοσύνη για να κλείσω φυλακή κόσμο χωρίς να είναι αλήθεια;»

«Αρχικά οι πραγματογνώμονες και οι εμπειρογνώμονες έλεγαν δε θέλουμε τίποτα. Όσο πλησιάζουμε στη δίκη ζητάνε συμβάσεις με ποσοστά», είπε ακόμη.

«Βγήκα πρώτος και μίλησα εναντίον της συναυλίας. Η σύμβαση έλεγε ότι τα χρήματα θα πάνε στους συγγενείς. Εγώ δεν πήρα τίποτα. Κανείς δεν πήρε τίποτα».

Τέλος σε ό,τι αφορά τη δίκη, ο κ. Πλακιάς είπε ότι «αν ξεκινούσε η δίκη νωρίς, οι υπεύθυνοι θα ήταν ήδη στη φυλακή».

«Την αλήθεια θα την αποδεχτώ απ’ όπου κι αν προέρχεται. Το ψέμα θα το απορρίψω απ’ όπου κι αν είναι».

