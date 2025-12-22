Ελλάδα

Νίκος Πλακιάς: Δεν έχω να χωρίσω τίποτα με την Μαρία Καρυστιανού

Με μια ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς, δίνει τη δική του απάντηση στον Άδωνι Γεωργιάδη, για τις σχέσεις του με την Μαρία Καρυστιανού
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ / EUROKINISSI

«Άκουσα τον Άδωνι Γεωργιάδη να λέει σε μια συνέντευξη του να τα βρούμε εγώ με την Μαρία Καρυστιανού αν έχουμε να χωρίσουμε κάτι και ότι δεν φταίει η κυβέρνηση για το αν έχουμε κάποια κόντρα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς που έχασε τις δίδυμες κόρες του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Σας πληροφορώ Υπουργέ ότι δεν έχω να χωρίσω τίποτα με την Μαρία και καμία κόντρα. Ίσα ίσα μας ενώνουν πολλά περισσότερα από ότι μας χωρίζουν» γράφει μεταξύ άλλων ο Νίκος Πλακιάς, αναφερόμενος στον Άδωνι Γεωργιάδη.

«Τώρα για το αν μπορούμε να τα βρούμε ακόμα περισσότερο θα σας έλεγα ότι δεν θα ήταν και ότι καλύτερο για εσάς. Το πιο πιθανό αποτέλεσμα θα ήταν να ξαναγυρίσετε στο παλιό επάγγελμα σας αυτό του τηλεβιβλιοπώλη» καταλήγει στην ανάρτησή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Πλακιάς, σε συνέντευξή του, την προηγούμενη εβδομάδα, είχε δηλώσει ότι η Μαρία Καρυστιανού πλέον θα κρίνεται ως πολιτικός και όχι ως συγγενής.

