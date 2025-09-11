Ο 42χρονος μαστροπός απειλούσε το 26χρονο θύμα του πως «αν πας στην αστυνομία θα πω ότι είσαι πρεζάκι»

Ανατριχίλα προκαλούν τα όσα περιγράφει ένα εκ των 5 θυμάτων του 42χρονου μαστροπού, ο οποίος εξέδιδε ανήλικες και νεαρές κοπέλες, τις κακοποιούσε σεξουαλικά και τις εξανάγκαζε να πρωταγωνιστήσουν σε ερωτικές ταινίες.

Το απόγευμα της Πέμπτης (11.09.2025) η 26χρονη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Power Talk, και μίλησε για την φρίκη που βίωνε στα χέρια του μαστροπού, ο οποίος ήταν «ο πρώτος της πελάτης», όπως η ίδια ανέφερε. Ο μαστροπός είχε βρει τον τρόπο να πείσει μέσω απειλών, τα ανήλικα θύματά του, στα οποία έκλεινε έως και 10 ραντεβού την ημέρα με άντρες για το κάθε κορίτσι, ενώ τις έβαζε να συμμετέχουν σε ερωτικές ταινίες παρά την θέλησή τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αποκάλυψε η 26χρονη, γνώρισε τον 42χρονο σε ηλικία 16 ετών: «Είχε βάλει αγγελία για υπάλληλο σε κατάστημα ρούχων στη Γλυφάδα. Είχα βγάλει τα απαραίτητα χαρτιά για να εργαστώ σαν ανήλικη και είχα καλέσει για να πιάσω δουλειά. Πήγα από κοντά, έμενα Δάφνη, κλείσαμε τη δουλειά.

Μέσα σε αυτό το τρίμηνο έβλεπα έναν άνθρωπο χαρούμενο, πρόθυμο για το πρόβλημα του άλλου. Δηλαδή μπορεί να τύχαινε να πάω στη δουλειά μια μέρα που δεν ήμουν καλά και να ρωτήσει “τι έχεις;”. Σου έδειχνε ότι μπορεί να είναι φίλος σου. Δεν έδειχνε έναν άνθρωπο κακό. Πιάναμε κουβέντα, έτσι ξεκινήσαμε μια καλή φιλία», είπε η 26χρονη.

Και συμπλήρωσε: «Ξεκίνησε να με βρίσκει ένας περίεργος αριθμός στο κινητό. Δεν είχαν πολλοί τον καινούργιο αριθμό μου, μόνο η οικογένειά μου και 2-3 φίλοι που δεν είχαν καμία σχέση μαζί του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο τελευταίο τηλεφώνημα που είχα σηκώσει τότε μου είπε “θέλω να βρεθούμε γιατί αν δεν βρεθούμε θα γίνει κακό οπότε πρέπει να μου τα ξεπληρώσεις. Εγώ δεν σε βοήθησα;”. Του λέω “Δεν θέλω κάποια σχέση μαζί σου, όταν βρω την οικονομική δυνατότητα θα στα επιστρέψω”. Μου είπε αυτός “κάνεις λάθος”».

«Εν τέλει με παρακολουθούσε, έβρισκε τρόπους να με πλησιάζει, τον έβλεπα έξω από το σπίτι μου. Είχε έρθει έξω από το σπίτι μου, με είχε αναγκάσει να μπω στο ΙΧ του και πήγαμε στο σπίτι του στη Γλυφάδα και εκεί έγιναν πράγματα τα οποία ήταν άσχημα. Με χτύπησε, μου φώναξε, έκανε κάτι κινήσεις που αν τις έβλεπε κάποιος θα έλεγε πως αυτός ο άνθρωπος είναι σχιζοφρενής.

Έγδερνε το σώμα του μόνος του, έκανε κάποιες κινήσεις με τα χέρια του ότι εγώ είμαι διάβολος, είμαι άγγελος οπότε θέλω, παίρνω όποια μορφή θέλω. Ήταν παρανοϊκό αυτό που έζησα», είπε.

«Με πούλαγε 500-600 ευρώ την ώρα»

Στη συνέχεια η 26χρονη περιέγραψε τον Γολγοθά της στα χέρια του μαστροπού: «Από εκείνη την ημέρα ξεκίνησε ο Γολγοθάς ότι “εμένα θα μου ξεπληρώσεις τα λεφτά που μου έχεις πάρει και με το παραπάνω”. Άρχισε να κλείνει ραντεβού στην αρχή με άνδρες που δεν ήθελα να πηγαίνω.

«Το πρώτο ραντεβού ήταν άσχημη εμπειρία, όπως και όλα τα υπόλοιπα. Επειδή ήμουν ανήλικη έλεγε στους πελάτες που μίλαγε στο τηλέφωνο “είναι ανήλικη” με πούλαγε δηλαδή την ώρα 500-600 ευρώ. “Είναι σπάνιο, είναι ανήλικη, είναι 16 ετών, έλα δεν θα χάσεις, είναι καλή”. Και εγώ δεν ήθελα να πηγαίνω», είπε η 26χρονη και ανέφερε πως οι πελάτες «συνήθως ήταν άνδρες μεγάλης ηλικίας. Από 40 και άνω. Κάποιοι ήταν φιλικοί, κάποιοι όχι τόσο».

Η 26χρονη είπε πως δεν μπορούσε να φύγει από τα ραντεβού και αναφέρθηκε σε έναν άνδρα που τη βοήθησε: «Μόνο ένας πελάτης βοήθησε. Μας είχε στείλει σε έναν πελάτη με μία άλλη κοπέλα. Μπήκαμε μέσα στο δωμάτιο, στην Ηλιούπολη ήταν, κλάματα και εγώ και η άλλη κοπέλα.

Ήμασταν σε άθλια κατάσταση. Μας είδε ο άνθρωπος και είπε “δεν θα σας κάνω κακό, θέλω να μου πείτε τι συμβαίνει”. Του είπαμε τι συμβαίνει και λέει “ωραία ακούστε, δεν θέλω να κάνω κάτι μαζί σας” και όντως, ο άνθρωπος κάλεσε την ΕΛΑΣ, “απλά δεν θέλω να με ανακατέψετε να έχω πρόβλημα”. Ο άνθρωπος δεν μας άγγιξε, να είναι καλά όπου και αν είναι».

Τα βίντεο με ονοματεπώνυμα και πρόσωπα

Ο 42χρονος είχε συστήσει εταιρεία παραγωγής πορνογραφικού υλικού μέσω διαδικτύου και εξανάγκαζε γυναίκες, χρησιμοποιώντας απατηλά μέσα (υποσχέσεις υψηλών απολαβών), καθώς επίσης απειλές και σωματική και ψυχολογική βία, προκειμένου να συμμετέχουν σε γενετήσιες πράξεις, τις οποίες βιντεοσκοπούσε και διακινούσε ηλεκτρονικά, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.

Η 26χρονη είπε πως ο μαστροπός δημοσίευε βίντεο με πραγματικά ονοματεπώνυμα και με πρόσωπα. «Έπαιρνε παιδιά που θέλανε να βγάλουν γρήγορα χρήματα. “έλα και θα περάσεις καλά, είναι όμορφα κοριτσάκια, θα έχει χαβαλέ, θα πάρεις και κάτι, θα πληρωθείς” έλεγε στα αγόρια», δήλωσε.

Η ίδια είπε πως βιάστηκε ψυχικά και σωματικά ενώ «ο πρώτος πελάτης μου ήταν εκείνος. “εγώ πρέπει να σε δοκιμάσω, να σε μάθω, πώς θα πας έτσι” μου έλεγε».

«Θα δηλώσω πως είσαι πρεζάκι και έρχεσαι εδώ και ζητάς λεφτά»

Η 26χρονη είπε πως ο 42χρονος ξεκίνησε να τις δίνει ναρκωτικά «γιατί εγώ ήθελα να σταματήσω και να πάω στην ΕΛΑΣ. Όταν το είπα ξεκίνησε να με χτυπάει, να με βρίζει και την τελευταία φορά με έβαλε να πιω κοκαΐνη. Αυτό έγινε με τη βία. Με χαστούκιζε και με τη βία μου πίεζε τον σβέρκο πάνω σε ένα γυάλινο τραπεζάκι που είχε σπίτι του, ώστε να πιω με το ζόρι κοκαΐνη.

Μάτωνε η μύτη μου από την πίεση που μου ασκούσε και εγώ ταυτόχρονα ρούφαγα καταλάθος γιατί με τα αναφιλητά προσπαθούσα να πάρω ανάσα και με την ανάσα έπαιρνα. Και μου έλεγε “τώρα μπορείς να πας στην ΕΛΑΣ. Αν θα πας στην ΕΛΑΣ θα δηλώσω πως είσαι ένα πρεζάκι και έρχεσαι εδώ και ζητάς λεφτά για να πάρεις τη δόση σου”».

«Καμία γυναίκα να μην πάθει ότι περάσαμε εμείς»

«Ο συγκεκριμένος άνθρωπος μέχρι σήμερα, στα 26 μου, συνεχίζει και κάνει κακό. Έχασα την οικογένειά μου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έφτιαξα τη ζωή μου, είχα μια όμορφη οικογένεια, διαλύθηκε η οικογένειά μου για κάποιους λόγους και στο δικαστήριο για τη συνεπιμέλεια-επιμέλεια ο πρώην σύντροφός μου ενώ γνώριζε όλη την αλήθεια χρησιμοποίησε τις ταινίες ότι “να η πρώην γυναίκα μου έκανε πορνό και εγώ την έβαλα στον ίσιο δρόμο”.

Έτσι έχασα την επιμέλεια του παιδιού μου. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, στην ΕΛΑΣ και σε εσάς που φέρνετε το θέμα στη δημοσιότητα, να προστατεύσουμε γυναίκες και κορίτσια. Και εύχομαι να μην βγει ποτέ γιατί μπορεί να είναι η κόρη και η εγγονή του οποιουδήποτε και δεν θα ήθελα καμία γυναίκα να πάθει ξανά ότι περάσαμε εμείς», κατέληξε η 26χρονη.