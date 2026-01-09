Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για σκεύασμα που διακινείται παράνομα στην Ελλάδα ως φάρμακο για τις αρθρώσεις

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε σήμερα (09.01.2026) ο ΕΟΦ σχετικά με σκεύασμα που πωλείται και διαφημίζεται πως φάρμακο για τις αρθρώσεις. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων το σκεύασμα «Artizynt» δεν είναι εγκεκριμένο και δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλειά του.

Στην ανακοίνωση που έβγαλε ο ΕΟΦ αναφέρει πως το συγκεκριμένο φάρμακο «υπόσχεται» ανακούφιση των πόνων και μείωση των φλεγμονών στις αρθρώσεις καθώς και αποκατάσταση από τους τραυματισμούς. Το συγκεκριμένο προϊόν διακινείται μέσω της ιστοσελίδας ygeiaevexia.gr/farma, ενώ η υπεύθυνη εταιρεία είναι άγνωστη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, ο ΕΟΦ προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο προϊόν και στην περίπτωση που φτάσει στα χέρια τους, να ενημερώσουν άμεσα τον οργανισμό.

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ

«Ο ΕΟΦ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στην παρουσίαση του σκευάσματος “ARTIZYNT”, τo οποίo διαφημίζεται στο διαδίκτυο ως φάρμακο για την ανακούφιση των πόνων και των ενοχλήσεων των αρθρώσεων, για την μείωση των φλεγμονών στις αρθρώσεις, αποκατάσταση μετά από τραυματισμούς κλπ. Το σκεύασμα αυτό δεν είναι εγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν, και ως εκ τούτου δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του.

To ‘ΑΡΤΙΖΥΝΤ’, διαφημίζεται και διακινείται στη χώρα μας διαδικτυακά μέσω ιστοσελίδας //ygeiaevexia.gr/farma, παρανόμως, ενώ η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία του ή τη διακίνησή του στην ελληνική αγορά είναι άγνωστη.

Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή τους τo σκεύασμα ‘ΑΡΤΙΖΥΝΤ’, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ».