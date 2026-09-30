Ελλάδα

Ο Γιώργος Κώτσηρας έγινε πατέρας – Η φωτογραφία που μοιράστηκε στα social με τον νεογέννητο γιο του

Ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε στη ζωή του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών
Γιώργος Κώτσηρας
Η φωτογραφία που μοιράστηκε ο Γιώργος Κώτσηρας με τον γιο του
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Ο 42χρονος αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, ανακοίνωσε ότι απέκτησε το πρώτο του παιδί, δημοσιεύοντας μία τρυφερή φωτογραφία στα social media.

Ο Γιώργος Κώτσηρας ανέβασε την Τρίτη (29.09.2026) μία φωτογραφία στο Instagram αποκαλύπτοντας ότι το ίδιο μεσημέρι ήρθε στη ζωή ο γιος του. Πρόκειται για τον καρπό του έρωτά του με τη σύζυγό του, Νατάσα Αυγερινού.

«Καλώς μας ήρθες μικρούλη μας!», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του.

Όπως έγινε γνωστό από τη φωτογραφία που ανέβασε ο Γιώργος Κώτσηρας, το μωράκι γεννήθηκε στις 11:54 το πρωί. Κάτω από την ανάρτηση οι διαδικτυακοί του φίλοι έσπευσαν να του στείλουν ευχές για το νέο μέλος της οικογένειάς του.

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