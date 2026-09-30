Ο Γιώργος Κώτσηρας έγινε πατέρας – Η φωτογραφία που μοιράστηκε στα social με τον νεογέννητο γιο του

Ο 42χρονος αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, ανακοίνωσε ότι απέκτησε το πρώτο του παιδί, δημοσιεύοντας μία τρυφερή φωτογραφία στα social media.

Ο Γιώργος Κώτσηρας ανέβασε την Τρίτη (29.09.2026) μία φωτογραφία στο Instagram αποκαλύπτοντας ότι το ίδιο μεσημέρι ήρθε στη ζωή ο γιος του. Πρόκειται για τον καρπό του έρωτά του με τη σύζυγό του, Νατάσα Αυγερινού.

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«Καλώς μας ήρθες μικρούλη μας!», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του.

Όπως έγινε γνωστό από τη φωτογραφία που ανέβασε ο Γιώργος Κώτσηρας, το μωράκι γεννήθηκε στις 11:54 το πρωί. Κάτω από την ανάρτηση οι διαδικτυακοί του φίλοι έσπευσαν να του στείλουν ευχές για το νέο μέλος της οικογένειάς του.