Καβάλα: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» στον 16χρονο ποδοσφαιριστή που υπέστη θανατηφόρο χτύπημα στο κεφάλι σε αγώνα

Στην τελευταία του κατοικία μεταφέρεται σήμερα ο 16χρονος ποδοσφαιριστής Γκιάνα Ασλάν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά το χτύπημα που υπέστη στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα της ομάδας του από την Καβάλα στη Θάσο την περασμένη Κυριακή (27/9/2026).

Σήμερα (30/9/2026), φίλοι, συγγενείς και συναθλητές, του λένε το τελευταίο αντίο στην κηδεία του στα Δημοτικά Κοιμητήρια Καβάλας και σε κλίμα οδύνης αποχαιρετούν το νεαρό ταλέντο που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή μετά το τραγικό ατύχημα στη Θάσο.

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Από νωρίς πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί και οι εικόνες από τα κοιμητήρια είναι συγκλονιστικές. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, πολλοί από τον χώρο του αθλητισμού, βρίσκονται στο πλευρό της οικογένειας του 16χρονου, ενώ στεφάνια έχουν τοποθετηθεί στον χώρο της τελετής.

Ο αθλητής του Βύρωνα Καβάλας, Γκιάνα Ασλάν, είχε τραυματιστεί σοβαρά σε παιχνίδι για τη Β’ κατηγορία της ΕΠΣΚ με τον Αίαντα Παναγίας στη Θάσο την Κυριακή (27/9/2026), όταν μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης σε μια διεκδίκηση της μπάλας, έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο και χτύπησε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου.

Ο γιατρός του αγώνα παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες στον 16χρονο, ο οποίος είχε χάσει τις αισθήσεις του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Πρίνου. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, οργανώθηκε άμεση διακομιδή στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου εισήχθη απευθείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας στο πένθος την Καβάλα και όχι μόνο.