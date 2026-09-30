Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του τερματικού σταθμού του ΟΑΣΘ στην Πλατεία Ελευθερίας

Η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του τερματικού σταθμού αφορά τις γραμμές 5 «Νέα Κρήνη - Βενιζέλου» και 33 «The Mart - Άγιος Παντελεήμων - Βενιζέλου»
Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του τερματικού σταθμού στην Πλατεία Ελευθερίας
Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του τερματικού σταθμού στην Πλατεία Ελευθερίας / ΟΑΣΘ
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Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται από αύριο Πέμπτη (01.10.2026) ο τερματικός σταθμός του ΟΑΣΘ στην Πλατεία Ελευθερίας, λόγω των εργασιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Βιοκλιματική Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας».

Όπως αναφέρει ο ΟΑΣΘ σε σημερινή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του τερματικού σταθμού αφορά τις γραμμές 5 «Νέα Κρήνη – Βενιζέλου» και 33 «The Mart – Άγιος Παντελεήμων – Βενιζέλου».

Ο οργανισμός διευκρινίζει ότι τα λεωφορεία των δύο γραμμών δεν θα πραγματοποιούν τερματισμό στην Πλατεία Ελευθερίας, ενώ θα συνεχίσουν να διέρχονται κανονικά από την περιοχή και θα εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό από τη στάση «Βενιζέλου», επί της οδού Μητροπόλεως.

Παράλληλα, το εκδοτήριο εισιτηρίων, καθώς και οι λοιπές υποδομές του ΟΑΣΘ, θα μεταφερθούν προσωρινά σε νέο, ασφαλή χώρο, πίσω από την κεντρική νησίδα. Διευκρινίζει, δε, ότι κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των υποδομών η λειτουργία του εκδοτηρίου θα διακοπεί προσωρινά για λίγες ώρες.

Ο ΟΑΣΘ ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την προσωρινή αναστάτωση που θα προκληθεί λόγω των εργασιών.

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