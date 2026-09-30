Ελλάδα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα το Σάββατο για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τα συγκεκριμένα σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων
Περιπολικό της Αστυνομίας
Περιπολικό της Αστυνομίας / Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν το Σάββατο (03.10.2026) στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου και Πρώτου Επισκόπου Αθηνών Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη στο Κολωνάκι.

Συγκεκριμένα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κολωνάκι θα ισχύουν από τις 06:00 έως την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων, ενώ από τις 15:00 και έως το πέρας των εκδηλώσεων θα πραγματοποιείται σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Σκουφά, Λυκαβηττού, Δημοκρίτου, Σόλωνος, Σέκερη, Κανάρη και στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας.

Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν στα εξής σημεία:

  • Σκουφά, στο τμήμα μεταξύ Ομήρου και πλατείας Φιλικής Εταιρείας
  • Λυκαβηττού, στο τμήμα μεταξύ Σκουφά και Σόλωνος
  • Δημοκρίτου, στο τμήμα μεταξύ Σκουφά και Σόλωνος
  • Σόλωνος, στο τμήμα μεταξύ Λυκαβηττού και Κανάρη
  • Σέκερη, σε όλο το μήκος της
  • Κανάρη, σε όλο το μήκος της
  • Πλατεία Φιλικής Εταιρείας

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τα συγκεκριμένα σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
221
172
168
168
165
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εισαγγελική έρευνα μετά τις καταγγελίες Κωνσταντινίδη: «Έχασα την σύζυγό μου από καρκίνο – Οι θεραπείες με ψευτογιατρό από τα Σκόπια που είχε ιατρείο και στη Θεσσαλονίκη»
Ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών μίλησε για θεραπείες στη Βόρεια Μακεδονία, με παραρτήματα να υπάρχουν και σε Φλώρινα και Θεσσαλονίκη
Close-up of a healthcare professional's torso wearing a lab coat and stethoscope. Crossed arms, Medicine.
Newsit logo
Newsit logo