Συναγερμός στην Ακρόπολη: Φωτιά με εκρήξεις σε υβριδικό αυτοκίνητο μέσα σε πάρκινγκ

Αναστάτωση στην Ακρόπολη το μεσημέρι της Τετάρτης (30.09.2026) στην Ακρόπολη, όταν φωτιά ξέσπασε σε υβριδικό αυτοκίνητο που βρισκόταν μέσα σε πάρκινγκ της περιοχής.

Σύμφωνα με τους περίοικους, η φωτιά στο πάρκινγκ στην Ακρόπολη έγινε αντιληπτή γύρω στις 12:10, όταν άρχισαν να ηχούν εκρήξεις από τις μπαταρίες του αυτοκινήτου, με τη φλόγα να σχηματίζει μια μεγάλη στήλη καπνού, που ήταν ορατή έως το Παναθηναϊκό Στάδιο.

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Υπό τον φόβο εξάπλωσης της φωτιάς στο ακίνητο πάνω από το εσωτερικό γκαράζ -βρίσκεται στην οδό Γαριβάλδη, δίπλα στον λόφο Φιλοπάππου- στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη, αποτελούμενη από 12 πυροσβέστες και πέντε οχήματα.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις 13:20, έχοντας προκάλεσε την ολοκληρωτική καταστροφή του αυτοκινήτου και φθορές στο πάρκινγκ και την προσοχή του ακινήτου.