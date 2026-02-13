«Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήθελε χθες να πάει να τραγουδήσει, αλλά δεν τον αφήσαμε», αποκάλυψε ο γιατρός του

«Πρωταγωνιστής» μίας νέας περιπέτειας είναι τα τελευταία 24ωρα ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς βρίσκεται στο νοσοκομείο και σε μερικές ώρες αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη παρουσίασε η εκπομπή «Live News» το απόγευμα της Παρασκευής (13.02.2026) και μίλησαν τόσο ο γιατρός του, παθολόγος Χρήστος Ζαφειρίου όσο και ο δικηγόρος του, Χαράλαμπος Λυκούδης.

Όπως ανέφερε ο γιατρός του στην εκπομπή του MEGA, ο τραγουδιστής εισήχθη με γρίπη τύπου Α σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, όμως μετά από μία σειρά εξετάσεων εντοπίστηκαν πέτρες στη χολή, που πρέπει να αφαιρεθούν.

«Είναι πάρα πολύ καλά. Εισήχθη στο νοσοκομείο μας την Τρίτη. Ο έλεγχος έδειξε ότι έχει χολολιθίαση. Μπήκε με διάγνωση γρίπη τύπου Α και το Σάββατο θα κάνει το χειρουργείο αυτής της χολολιθιάς, τις πέτρες στην χολή. Και αφαιρείται όλη η χοληδόχος κύστη και αφαιρείται λαπαροσκοπικά», ανέφερε αρχικά ο παθολόγος, Χρήστος Ζαφειρίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο τραγουδιστής δεν υποφέρει από πόνους, αλλά οι πέτρες ήταν τυχαίο εύρημα.

«Δεν πονάει όχι, αυτό είναι ένα τυχαίο εύρημα», διευκρίνισε, αποκαλύπτοντας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης νιώθει τόσο καλά, που χθες ήθελε να πάει στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται και να τραγουδήσει.

«Ήθελε χθες να πάει να τραγουδήσει. Δεν τον αφήσαμε διότι του εξηγήσαμε ότι δεν πρέπει να πάει», είπε ο γιατρός του.

Οι δηλώσεις του δικηγόρου του

Παράλληλα, στην εκπομπή «Live News» μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη και ο δικηγόρος του, Χαράλαμπος Λυκούδης.

«Εγώ επέλεξα με τον πιο επίσημο και πανηγυρικό τρόπο να ενημερωθεί το κοινό, για να μην υπάρχουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Γιατί ξέρετε, όπου υπάρχει το όνομα Γιώργος Μαζωνάκης, δημιουργούνται και μύθοι διάφοροι. Νομίζω ότι και η ανακοίνωση του νοσοκομείου και αυτά που σας είπε ο εξαιρετικός γιατρός του και κουμπάρος του, ο κύριος Ζαφειρίου, αποτυπώνουν την πραγματικότητα», είπε αρχικά.

«Γι’ αυτό ήθελα να εξάρω, κύριε Λυκούδη, ότι πραγματικά είναι ένας τρόπος αυτός όπου όλα ξεκαθαρίζουνε, γιατί αυτή η ιστορία, η ιστορία του Γιώργου Μαζωνάκη, από φαντάσματα έχει ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί και να μη φανταστεί», απάντησε ο Νίκος Ευαγγελάτος.

«Η αλήθεια είναι ότι έχει μια μυθική διάσταση πια το όνομα, οπότε και εγώ συναίνεσα και ο Γιώργος ήθελε με τον πλέον επίσημο τρόπο να αποτυπωθεί η κατάσταση της υγείας του, να μην έχουμε να κρύψουμε κάτι και για να μη δημιουργούνται ούτε αμφισβητήσεις, ούτε υπαινιγμοί, ούτε τίποτα», πρόσθεσε ο γνωστός δικηγόρος για τον Γιώργο Μαζωνάκη.