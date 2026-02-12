Ελλάδα

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παραμένει στο νοσοκομείο – «Καμία επικοινωνία με την οικογένειά του» είπε ο Γιώργος Λιάγκας

«Έχει βάλει προστασία έξω από το μονόκλινο δωμάτιό του» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Λιάγκας για τη νοσηλεία του Γιώργου Μαζωνάκη
Ο Γιώργος Μαζωνάκης παραμένει σε ιδιωτικό νοσοκομείο για νοσηλεία από το βράδυ της Τρίτης (10.02.26) χωρίς η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία. Ο δημοφιλής τραγουδιστής διαγνώστηκε με ιογενή λοίμωξη και ήδη λαμβάνει τη φαρμακευτική αγωγή που του χορήγησαν οι γιατροί για να συνέλθει. 

Ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, αποκάλυψε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά πάσα πιθανότητα θα παραμείνει και σήμερα στο νοσοκομείο προκειμένου να ολοκληρωθεί και ο δεύτερος κύκλος των εξετάσεων. Μάλιστα, όπως τόνισε ο παρουσιαστής, ο καλλιτέχνης έχει τοποθετήσει προστασία έξω από το δωμάτιό του, ενώ, δεν έχει επικοινωνήσει καθόλου με την οικογένειά του.

«Σήμερα υποβάλλεται σε νέο κύκλο εξετάσεων και θα δείξει αν θα πάρει εξιτήριο. Λογικά δεν θα τραγουδήσει σήμερα. Έχει βάλει προστασία έξω από το μονόκλινο δωμάτιό του. Δεν έχει καμία επικοινωνία με την οικογένειά του, δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία ούτε με τους γονείς ούτε με τις δύο αδερφές από προχθές που εισήχθη στο νοσοκομείο με έντονο κοιλιακό άγχος» είπε ο παρουσιαστής.

Αμέσως μετά ανέφερε: «Μου ήρθε τώρα ένα μήνυμα, το μεταφέρω με πάσα επιφύλαξη: Το πιο πιθανό είναι να μην βγει σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης. Δεν έχουν βρει κάτι σοβαρό, τον ψάχνουν όμως, κάνει άλλες εξετάσεις σήμερα. Μπορεί τώρα μου λένε να μην βγει, το πιο πιθανό είναι να μην βγει. Και να βγει δεν θεωρώ ότι θα τραγουδήσει. Θα κάνει τώρα και μια εξέταση με μέθη» είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Το newsit.gr επικοινώνησε την Τετάρτη (11-02-2026) με τους θεράποντες γιατρούς του που επιβεβαίωσαν ότι ο αγαπημένος τραγουδιστής βρίσκεται σε άριστη ψυχολογική κατάσταση. 

Σημειώνεται πως ο Γιώργος Μαζωνάκης τους τελευταίους μήνες έχει βρεθεί στο προσκήνιο ύστερα από δικαστική διαμάχη με μέλη της οικογένειάς του. Η κόντρα ξεκίνησε από οικονομικές διαφορές και θέματα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και επιχειρήσεων όπου εμπλέκονται τα μέλη της οικογένειας, με αποτέλεσμα οι σχέσεις τους να διαρραγούν εντελώς.

