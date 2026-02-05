Ο κατάσκοπος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας συνελήφθη πριν προλάβει να στείλει νέες απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα

Έτοιμος να στείλει κι άλλες απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα ήταν ο αξιωματικός της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Πεκίνου την Πέμπτη (05.02.2026).

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως στο θρίλερ κατασκοπείας με «πρωταγωνιστή» τον Έλληνα αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος υπηρετούσε στο Καβούρι και δρούσε ως πράκτορας της Κίνας.

Ο 50χρονος σμήναρχος συνελήφθη λίγο πριν στείλει νέο «πακέτο» πληροφοριών στο Πεκίνο, ενώ φέρεται να είχε στρατολογήσει κι άλλα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο αξιωματικός, ο οποίος ομολόγησε ότι διοχέτευε κρίσιμες και στρατηγικής σημασίας πληροφορίες στην Κίνα σε σχέση με το ΝΑΤΟ, ήταν έτοιμος να διοχετεύσει κι άλλες.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, είχε διατελέσει διοικητής της μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι και αργότερα μεταφέρθηκε σε ειδική διαβαθμισμένη μονάδα που σχετιζόταν με τη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Είχε πρόσβαση σε άκρως απόρρητες πληροφορίες, σχετικά με τις συχνότητες επικοινωνιών κρίσιμων οπλικών συστημάτων, ακόμη και νατοϊκών υποβρυχίων.

Όπως προέκυψε από την ανάκριση, κατείχε ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου έστελνε τις πληροφορίες στον σύνδεσμό του στο Πεκίνο.

Πώς έφτασαν στα ίχνη του

Η ΕΥΠ εδώ και λίγους μήνες είχε εντοπίσει την ύποπτη δραστηριότητα του στελέχους της Πολεμικής Αεροπορίας, μέσω ηλεκτρονικών αποτυπωμάτων.

Έπειτα από ενδελεχή έρευνα, η ΕΥΠ έδωσε τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων και ακολούθησε επιχείρηση για τη σύλληψή του εντός στρατιωτικού χώρου.

Παρόντες στην επιχείρηση ήταν εξουσιοδοτημένος εισαγγελικός λειτουργός, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της ΕΥΠ.

«Η σύλληψη έγινε κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα», υπογράμμισε με ανακοίνωσή του το ΓΕΕΘΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή γίνονται έλεγχοι και στο υπηρεσιακό περιβάλλον του ανωτέρου αξιωματικού, καθώς υπάρχουν ενδείξεις στις στρατιωτικές αρχές ότι προσπάθησε να στήσει ένα δίκτυο πληροφοριών για να τροφοδοτούν ακόμη περισσότερο τους «τρίτους».

4 συλλήψεις για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και στη Γαλλία

Τέσσερα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και δύο Κινέζοι πολίτες, κατηγορούνται στη Γαλλία για κατασκοπεία υπέρ του Πεκίνου.

Δύο από τους υπόπτους τέθηκαν υπό κράτηση και οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους, αλλά παραμένουν υπό δικαστικό έλεγχο. Οι αρχές δεν διευκρίνισαν τις υπηκοότητες όλων των κατηγορουμένων.

Οι τέσσερις ύποπτοι συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα στη Ζιρόντ και αρχικά παραπέμφθηκαν για «παράδοση πληροφοριών σε ξένη δύναμη» με στόχο «να πληγούν τα θεμελιώδη συμφέροντα του έθνους». Οι κατηγορίες επισύρουν ποινή κάθειρξης έως και 15 ετών.

Η εισαγγελία διευκρίνισε την Τετάρτη ότι οι δύο Κινέζοι έφτασαν στη Γαλλία με στόχο «να εκτελέσουν μια αποστολή υποκλοπής δορυφορικών δεδομένων του δικτύου Starlink και δεδομένα προερχόμενα από ζωτικής σημασίας οντότητες, κυρίως στρατιωτικές, ώστε να τα μεταφέρουν στη χώρα προέλευσής τους, την Κίνα».

Στις 30 Ιανουαρίου η αστυνομία ενημερώθηκε ότι δύο Κινέζοι επιχειρούσαν να υποκλέψουν δορυφορικά δεδομένα από το νοικιασμένο Airbnb τους στη Ζιρόντ.

Γείτονες του σπιτιού παρατήρησαν ότι είχαν τοποθετήσει μια δορυφορική κεραία διαμέτρου 2 μέτρων, την οποία συσχέτισαν με τη διακοπή του ίντερνετ στην περιοχή.

Την επόμενη ημέρα, στην έρευνα που έκαναν οι αρχές, ανακάλυψαν «ένα δίκτυο υπολογιστών συνδεδεμένο με παραβολικές κεραίες που επέτρεπαν την υποκλοπή δορυφορικών δεδομένων» και κατάσχεσαν όλα τα εξαρτήματα.

Οι δύο Κινέζοι, όταν αιτήθηκαν βίζα για τη Γαλλία, δήλωσαν ότι εργάζονται ως μηχανικοί σε μια εταιρεία που ειδικεύεται στην ανάπτυξη ασύρματων τηλεπικοινωνιών. Η εταιρεία αυτή συνεργάζεται με πανεπιστήμια που ασχολούνται με στρατιωτικά προγράμματα, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Τα δύο άλλα πρόσωπα που συνελήφθησαν βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα και πιστεύεται ότι ήταν αυτά που εφοδίασαν τους Κινέζους με εξοπλισμό που είχε εισαχθεί παράνομα.