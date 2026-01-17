Ο Κώστας Ανεστίδης συνεχίζει τις ύβρεις: «Χ@@@@@α» για τη διαγραφή από τη ΝΔ, θα πάει στράφι η συνάντηση αγροτών με Μητσοτάκη

Αμετανόητος ο Κώστας Ανεστίδης, συνεχίζει να προκαλεί με τις δηλώσεις του, τονίζοντας πως βγήκε από το κόμμα στις αρχές του Ιανουαρίου, πριν η Νέα Δημοκρατία τον διαγράψει μετά τις ύβρεις στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σχετικά με τις χυδαιολογίες που ακούστηκε να λέει live, ο αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων σχολίασε πως έκανε πλάκα μαζί με τους υπόλοιπους αγρότες και τόνισε πως έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη. Πρόσθεσε πως δεν είναι ο πρώτος που βρίζει τον πρωθυπουργό.

Σχετικά με την επικείμενη συνάντηση των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο αγροτοσυνδικαλιστής σχολίασε πως δεν θα γίνει τίποτα. Πρόσθεσε πως αν ήταν εκείνος στη συνάντηση θα στρίμωχνε την κυβέρνηση και πως παρά την απαγόρευση να βρεθεί στο ραντεβού εκείνος θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου ακόμη και αν δεν μπει μέσα.

Σχετικά με τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία, ο Κώστας Ανεστίδης απάντησε «Χ@@@@@α» και κατηγόρησε την κυβέρνηση πως κυβερνά το σημιτικό ΠΑΣΟΚ.

Ποιος θα εκπροσωπήσει το μπλόκο των Μαλγάρων στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό τη Δευτέρα;

Κοιτάξτε, αυτοί μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Εγώ θα πάω στην Αθήνα για τη συνάντηση και αν δεν με βάλουν μέσα, θα περιμένω απέξω μαζί με τους άλλους αγρότες. Σε αυτή την περίπτωση, την εκπροσώπηση του μπλόκου θα αναλάβει ο Κώστας ο Σέφης, που τον έχω ενημερώσει πλήρως.

Περιμένετε να βγει κάτι από τη συνάντηση;

Μπα… Προδιαγεγραμμένο το τι θα γίνει. Αφού δεν θα είμαι εγώ που ξέρω τι γίνεται και ξέρω κι αυτούς, δεν θα έχει κανέναν ο Μητσοτάκης να του βάλει τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι. Πιστεύω ότι θα πάει στράφι η συνάντηση. Την κάνουν για να πουν ότι την έκαναν. Έχουν προαναγγείλει ότι δεν θα δώσουν τίποτα.

Εσείς θα τα καταφέρνατε;

Εγώ θα τους στρίμωχνα για τα κλεμμένα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, τα νέα τα παιδιά που θα πάνε, έχουμε επιχειρήματα, αλλά θα τρέμουν να μιλήσουν στον πρωθυπουργό… Καλά, τι νομίζετε; Γι’ αυτό μου κάναν αυτά που μου έκαναν. Τις κατασχέσεις, το βίντεο με τη συνομιλία…

Δεν βρίσατε;

Κοιτάξτε, καθόμασταν και τρώγαμε σάντουιτς και κάναμε καλαμπούρι. Λέγανε κι οι συνάδελφοί σας τα δικά τους. Μπορεί να μην ήταν στημένο, αλλά κάποιος το εκμεταλλεύτηκε για να πουλήσει εκδούλευση. Ζήτησα συγγνώμη, όμως όλοι βρίζουν τον Μητσοτάκη. Μόνο εγώ βρίζω; Εμένα περιμένανε να τα ακούσουν αυτά; Όλη η κοινωνία τα ίδια λέει.

Δεν σας ενοχλεί ότι σας διαγράψανε από τη Νέα Δημοκρατία;

Σήμερα θυμήθηκαν να με διαγράψουν; Δήθεν δεν ήμουν οικονομικά τακτοποιημένος στο κόμμα από το 2019. Δεν χρειαζόταν πείτε τους. Είχα αυτοδιαγραφεί από τις 5 του μήνα στα Μάλγαρα, όταν έβγαλα το μπλε σακάκι και είπα τέλος! Άκου με διέγραψαν… Χ@@@@@α. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, αυτοί είναι; Ποιος κυβερνάει; Η Νέα Δημοκρατία ή το σημιτικό ΠΑΣΟΚ; Και βγαίνουν και λένε να φύγουν τα παλιά βαρίδια… Ποιοι είναι βαρίδια; Εμείς ή αυτοί;

Δεν ξέρω. Εσείς τι λέτε; Αυτοί είναι ή εσείς;

Ακούστε, εγώ είμαι 70 χρόνων. Είμαι στη Ν.Δ. πριν γεννηθούν αυτοί. Ήμουν κολλητός με τον Γιώργο τον Τζιτζικώστα. Ξέρουν ότι έχω διασυνδέσεις με πρώην πρωθυπουργούς, αλλά δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί αυτοί παρακολουθούν και τα τηλέφωνα, ξέρετε…

Με τις κατασχέσεις που σας έκαναν, τι γίνεται; Σας κατηγορούν για οικονομικά εγκλήματα.

Αφήστε τώρα. Όλα για τον ίδιο λόγο γίνονται. Έκανα αίτηση στις 9/1 στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μου δώσουν τη δικογραφία και μου απάντησαν ότι δεν έχει σχηματιστεί καμιά δικογραφία εις βάρος μου. Κι ότι εφόσον κριθεί ότι θα πρέπει να σχηματιστεί, αν και εφόσον, τότε θα λάβω γνώση και θα κληθώ για ανωμοτί εξηγήσεις. Κατόπιν αυτού θα – ζητήσω και άρση των δεσμεύσεων που μου έκαναν.