Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζει το «πακέτο» της ΔΕΘ: Στο τραπέζι ρυθμίσεις για ενοίκια, φορολογία και «προσωπική διαφορά» συνταξιούχων

Με νέο «πακέτο» παροχών για τη στήριξη των πολιτών και «δεξιά» ατζέντα, ετοιμάζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την επίσκεψη του στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου.

Οι προετοιμασίες στο κυβερνητικό στρατόπεδο το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν πυρετώδεις, και μετά τις ολιγοήμερες διακοπές του Δεκαπεντάγουστου θα εντατικοποιηθούν, ώστε στο τέλος του μήνα να έχει «κλειδώσει» το «καλάθι της ΔΕΘ» στο συντριπτικό του ποσοστό, καθώς παραδοσιακά οι πρωθυπουργοί κρατούν έναν «άσο» στο μανίκι ή τουλάχιστον επεξεργάζονται έως και την τελευταία στιγμή, μία σημαντική παρέμβαση – «έκπληξη».

«Πακέτο» παροχών άνω του 1,5 δισ. ευρώ

Το περίγραμμα των νέων παροχών αναμένεται να παρουσιάσει ο πρωθυπουργός στα κυβερνητικά στελέχη στο Υπουργικό Συμβούλιο, την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

Το κόστος του αναμένεται να ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ και οι εξαγγελίες θα αφορούν στην ενίσχυση του εισοδήματος κυρίως για τη μεσαία τάξη. Είναι αυτή η κατηγορία πολιτών που σηκώνει παραδοσιακά τα βάρη και αποτελεί ένα κρίσιμο εκλογικό κοινό, το οποίο στις τελευταίες εκλογές πήρε αποστάσεις από τη ΝΔ.

Ποια μέτρα βρίσκονται «στο τραπέζι»

Σύμφωνα με πληροφορίες, το «πακέτο» που επεξεργάζεται η κυβέρνηση εστιάζει στην αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας εισοδήματος για εισοδήματα έως 50.000 ευρώ, σε συνδυασμό με φοροαπαλλαγές για οικογένειες με παιδιά. Επίσης, στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται και η μείωση του φόρου για εισοδήματα από ενοίκια αλλά και να μπει τέλος στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων από το νόμο Κατρούγκαλου.

Έμφαση και σε πολιτικές παρεμβάσεις

Οι εξαγγελίες από το βήμα της ΔΕΘ αναμένεται να αφορούν και σε πολιτικές παρεμβάσεις σε κρίσιμους τομείς στη λειτουργία του κράτους αλλά και στην αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς, με πρόσφατο παράδειγμα την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, ο Κ. Μητσοτάκης θα δώσει έμφαση και στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ενίσχυση της θέσης της χώρας στη διεθνή «σκακιέρα», όπως και για την αμυντική θωράκιση της χώρας.

Στη Βόρεια Ελλάδα και με «δεξιά» ατζέντα

Η παρουσία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, το πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης θα έχει και «δεξιά» ατζέντα.

Ως τα τέλη της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που κατέθεσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, το οποίο προβλέπει πιο αυστηρό δόγμα για το μεταναστευτικό.

Οι διαρροές προς κόμματα δεξιότερα της ΝΔ, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, βρίσκονται στο «ραντάρ» του Μεγάρου Μαξίμου και η πιο σκληρή στάση σε σχέση με την παράνομη είσοδο μεταναστών στη χώρα και η επιτάχυνση των επιστροφών είναι στον πυρήνα της νομοθετικής μεταρρύθμισης που κατέθεσε ήδη η κυβέρνηση στη Βουλή.